https://ria.ru/20241005/adam_kadyrov-1976476176.html

Сына Кадырова внесли в Книгу рекордов России

Сына Кадырова внесли в Книгу рекордов России - РИА Новости, 05.10.2024

Сына Кадырова внесли в Книгу рекордов России

Шестнадцатилетний сын главы Чечни Адам Кадыров вошел в Книгу рекордов России как самый молодой начальник Службы безопасности (СБ) главы субъекта России, сообщил РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T07:54

2024-10-05T07:54

2024-10-05T18:50

россия

адам кадыров

магомед даудов

книга рекордов россии

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ГРОЗНЫЙ, 5 окт — РИА Новости. Шестнадцатилетний сын главы Чечни Адам Кадыров вошел в Книгу рекордов России как самый молодой начальник Службы безопасности (СБ) главы субъекта России, сообщил председатель правительства республики Магомед Даудов."Моего дорогого племянника Адама Кадырова внесли в Книгу рекордов России как самого молодого начальника Службы безопасности главы субъекта России. Соответствующий диплом Адаму Рамзановичу вручил главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко во время турнира АСА-180, который проходил в городе Грозном", — написал Даудов в своем Telegram-канале.Адам Кадыров возглавляет Службу безопасности главы Чеченской Республики с ноября 2023 года. В октябре 2023-го ему присвоили звание Героя Чеченской Республики, а в августе 2024-го вручена высшая награда республики — орден Кадырова.Кроме того, на счету Адама Кадырова много других наград, в том числе высший орден парламента республики "Даймехкан Сий" ("Честь Отечества"), "За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой", "За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой", "Дуслык" — второй по значимости орден Татарстана. Также Адам Кадыров получил орден "Трудовая доблесть России" и медаль Евразийской ассоциации университетов.

https://ria.ru/20240828/kadyrov-1969074503.html

https://rsport.ria.ru/20240523/akhmat-1947872682.html

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россия, адам кадыров, магомед даудов, книга рекордов россии