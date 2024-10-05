Сына Кадырова внесли в Книгу рекордов России
Адам Кадыров вошел в Книгу рекордов России как самый молодой на своей должности
© Фото : Постоянное Представительство Чеченской Республики при Президенте РФАдам Кадыров
© Фото : Постоянное Представительство Чеченской Республики при Президенте РФ
Адам Кадыров. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 5 окт — РИА Новости. Шестнадцатилетний сын главы Чечни Адам Кадыров вошел в Книгу рекордов России как самый молодой начальник Службы безопасности (СБ) главы субъекта России, сообщил председатель правительства республики Магомед Даудов.
"Моего дорогого племянника Адама Кадырова внесли в Книгу рекордов России как самого молодого начальника Службы безопасности главы субъекта России. Соответствующий диплом Адаму Рамзановичу вручил главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко во время турнира АСА-180, который проходил в городе Грозном", — написал Даудов в своем Telegram-канале.
Адам Кадыров возглавляет Службу безопасности главы Чеченской Республики с ноября 2023 года. В октябре 2023-го ему присвоили звание Героя Чеченской Республики, а в августе 2024-го вручена высшая награда республики — орден Кадырова.
Кроме того, на счету Адама Кадырова много других наград, в том числе высший орден парламента республики "Даймехкан Сий" ("Честь Отечества"), "За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой", "За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой", "Дуслык" — второй по значимости орден Татарстана. Также Адам Кадыров получил орден "Трудовая доблесть России" и медаль Евразийской ассоциации университетов.
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