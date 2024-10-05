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Сына Кадырова внесли в Книгу рекордов России - РИА Новости, 05.10.2024
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07:54 05.10.2024 (обновлено: 18:50 05.10.2024)
https://ria.ru/20241005/adam_kadyrov-1976476176.html
Сына Кадырова внесли в Книгу рекордов России
Сына Кадырова внесли в Книгу рекордов России - РИА Новости, 05.10.2024
Сына Кадырова внесли в Книгу рекордов России
Шестнадцатилетний сын главы Чечни Адам Кадыров вошел в Книгу рекордов России как самый молодой начальник Службы безопасности (СБ) главы субъекта России, сообщил РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T07:54
2024-10-05T18:50
россия
адам кадыров
магомед даудов
книга рекордов россии
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ГРОЗНЫЙ, 5 окт — РИА Новости. Шестнадцатилетний сын главы Чечни Адам Кадыров вошел в Книгу рекордов России как самый молодой начальник Службы безопасности (СБ) главы субъекта России, сообщил председатель правительства республики Магомед Даудов."Моего дорогого племянника Адама Кадырова внесли в Книгу рекордов России как самого молодого начальника Службы безопасности главы субъекта России. Соответствующий диплом Адаму Рамзановичу вручил главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко во время турнира АСА-180, который проходил в городе Грозном", — написал Даудов в своем Telegram-канале.Адам Кадыров возглавляет Службу безопасности главы Чеченской Республики с ноября 2023 года. В октябре 2023-го ему присвоили звание Героя Чеченской Республики, а в августе 2024-го вручена высшая награда республики — орден Кадырова.Кроме того, на счету Адама Кадырова много других наград, в том числе высший орден парламента республики "Даймехкан Сий" ("Честь Отечества"), "За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой", "За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой", "Дуслык" — второй по значимости орден Татарстана. Также Адам Кадыров получил орден "Трудовая доблесть России" и медаль Евразийской ассоциации университетов.
https://ria.ru/20240828/kadyrov-1969074503.html
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россия, адам кадыров, магомед даудов, книга рекордов россии
Россия, Адам Кадыров, Магомед Даудов, Книга рекордов России
Сына Кадырова внесли в Книгу рекордов России

Адам Кадыров вошел в Книгу рекордов России как самый молодой на своей должности

© Фото : Постоянное Представительство Чеченской Республики при Президенте РФАдам Кадыров
Адам Кадыров - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© Фото : Постоянное Представительство Чеченской Республики при Президенте РФ
Адам Кадыров. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 5 окт — РИА Новости. Шестнадцатилетний сын главы Чечни Адам Кадыров вошел в Книгу рекордов России как самый молодой начальник Службы безопасности (СБ) главы субъекта России, сообщил председатель правительства республики Магомед Даудов.
"Моего дорогого племянника Адама Кадырова внесли в Книгу рекордов России как самого молодого начальника Службы безопасности главы субъекта России. Соответствующий диплом Адаму Рамзановичу вручил главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко во время турнира АСА-180, который проходил в городе Грозном", — написал Даудов в своем Telegram-канале.
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Адам Кадыров возглавляет Службу безопасности главы Чеченской Республики с ноября 2023 года. В октябре 2023-го ему присвоили звание Героя Чеченской Республики, а в августе 2024-го вручена высшая награда республики — орден Кадырова.
Кроме того, на счету Адама Кадырова много других наград, в том числе высший орден парламента республики "Даймехкан Сий" ("Честь Отечества"), "За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой", "За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой", "Дуслык" — второй по значимости орден Татарстана. Также Адам Кадыров получил орден "Трудовая доблесть России" и медаль Евразийской ассоциации университетов.
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РоссияАдам КадыровМагомед ДаудовКнига рекордов России
 
 
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