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Минздрав подготовил стандарт медпомощи при искусственном аборте - РИА Новости, 05.10.2024
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05:34 05.10.2024
https://ria.ru/20241005/abort-1976471830.html
Минздрав подготовил стандарт медпомощи при искусственном аборте
Минздрав подготовил стандарт медпомощи при искусственном аборте - РИА Новости, 05.10.2024
Минздрав подготовил стандарт медпомощи при искусственном аборте
Минздрав России подготовил стандарт медицинской помощи при искусственном аборте на сроке до 12 недель беременности, соответствующий проект приказа министерства... РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T05:34
2024-10-05T05:34
россия
общество
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Минздрав России подготовил стандарт медицинской помощи при искусственном аборте на сроке до 12 недель беременности, соответствующий проект приказа министерства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. "Утвердить стандарт медицинской помощи при искусственном аборте (медицинском аборте) на сроке до 12 недель беременности согласно приложению", - говорится в проекте приказа. Проект приказа разработан с целью совершенствования оказания первичной медико-санитарной помощи и специализированной медицинской помощи при искусственном аборте, отмечается в пояснительной записке. Документом предусматривается перечень лекарственных препаратов для применения при аборте, с указанием средних суточных и курсовых доз, а также перечислены лабораторные и инструментальные исследования, которые нужно проводить перед прерыванием беременности. Кроме того, предусмотрена консультация медицинского психолога. Согласно разработанному стандарту, средняя продолжительность лечения законченного случая составит 25 дней.
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россия, общество
Россия, Общество
Минздрав подготовил стандарт медпомощи при искусственном аборте

Минздрав подготовил стандарт медпомощи при искусственном аборте до 12 недель

© РИА Новости / Рамиль СитдиковЗдание Министерства здравоохранения РФ в Рахмановском переулке в Москве
Здание Министерства здравоохранения РФ в Рахмановском переулке в Москве - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Здание Министерства здравоохранения РФ в Рахмановском переулке в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Минздрав России подготовил стандарт медицинской помощи при искусственном аборте на сроке до 12 недель беременности, соответствующий проект приказа министерства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
"Утвердить стандарт медицинской помощи при искусственном аборте (медицинском аборте) на сроке до 12 недель беременности согласно приложению", - говорится в проекте приказа.
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Проект приказа разработан с целью совершенствования оказания первичной медико-санитарной помощи и специализированной медицинской помощи при искусственном аборте, отмечается в пояснительной записке.
Документом предусматривается перечень лекарственных препаратов для применения при аборте, с указанием средних суточных и курсовых доз, а также перечислены лабораторные и инструментальные исследования, которые нужно проводить перед прерыванием беременности. Кроме того, предусмотрена консультация медицинского психолога.
Согласно разработанному стандарту, средняя продолжительность лечения законченного случая составит 25 дней.
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