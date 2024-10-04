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Представление нового полпреда в УрФО Жоги пройдет в Екатеринбурге - РИА Новости, 04.10.2024
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08:53 04.10.2024
https://ria.ru/20241004/zhoga-1976298881.html
Представление нового полпреда в УрФО Жоги пройдет в Екатеринбурге
Представление нового полпреда в УрФО Жоги пройдет в Екатеринбурге - РИА Новости, 04.10.2024
Представление нового полпреда в УрФО Жоги пройдет в Екатеринбурге
Церемония представления нового полпреда в Уральском федеральном округе Артема Жога состоится в пятницу в Екатеринбурге, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T08:53
2024-10-04T08:53
политика
донецкая народная республика
тюменская область
ханты-мансийский автономный округ
артем жога
владимир якушев
владимир путин
совет федерации рф
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 окт – РИА Новости. Церемония представления нового полпреда в Уральском федеральном округе Артема Жога состоится в пятницу в Екатеринбурге, передает корреспондент РИА Новости. Церемония состоится в здании полпредства в центре уральской столицы в 9.00 мск. К участию заявлены бывший полпред Владимир Якушев, который стал первым вице-спикером Совета Федерации, губернаторы Свердловской, Челябинской, Курганской и Тюменской областей, главы Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов. В среду президент России Владимир Путин назначил спикера Совета народных депутатов Донецкой Народной Республики, героя ДНР Артема Жогу своим полномочным представителем в УрФО.
https://ria.ru/20241002/zhoga-1976049122.html
донецкая народная республика
тюменская область
ханты-мансийский автономный округ
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политика, донецкая народная республика, тюменская область, ханты-мансийский автономный округ, артем жога, владимир якушев, владимир путин, совет федерации рф
Политика, Донецкая Народная Республика, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Артем Жога, Владимир Якушев, Владимир Путин, Совет Федерации РФ
Представление нового полпреда в УрФО Жоги пройдет в Екатеринбурге

Представление нового полпреда в УрФО Жоги пройдет в Екатеринбурге в пятницу

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин назначил Артема Жогу полпредом в УрФО
Президент Владимир Путин назначил Артема Жогу полпредом в УрФО - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© POOL
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Президент Владимир Путин назначил Артема Жогу полпредом в УрФО. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 окт – РИА Новости. Церемония представления нового полпреда в Уральском федеральном округе Артема Жога состоится в пятницу в Екатеринбурге, передает корреспондент РИА Новости.
Церемония состоится в здании полпредства в центре уральской столицы в 9.00 мск. К участию заявлены бывший полпред Владимир Якушев, который стал первым вице-спикером Совета Федерации, губернаторы Свердловской, Челябинской, Курганской и Тюменской областей, главы Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов.
В среду президент России Владимир Путин назначил спикера Совета народных депутатов Донецкой Народной Республики, героя ДНР Артема Жогу своим полномочным представителем в УрФО.
Президент Владимир Путин назначил Артема Жогу полпредом в УрФО - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
Жога заявил, что готов выполнять поставленные задачи
2 октября, 22:37
 
ПолитикаДонецкая Народная РеспубликаТюменская областьХанты-Мансийский автономный округАртем ЖогаВладимир ЯкушевВладимир ПутинСовет Федерации РФ
 
 
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