https://ria.ru/20241004/zhoga-1976298881.html

Представление нового полпреда в УрФО Жоги пройдет в Екатеринбурге

Представление нового полпреда в УрФО Жоги пройдет в Екатеринбурге - РИА Новости, 04.10.2024

Представление нового полпреда в УрФО Жоги пройдет в Екатеринбурге

Церемония представления нового полпреда в Уральском федеральном округе Артема Жога состоится в пятницу в Екатеринбурге, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T08:53

2024-10-04T08:53

2024-10-04T08:53

политика

донецкая народная республика

тюменская область

ханты-мансийский автономный округ

артем жога

владимир якушев

владимир путин

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 окт – РИА Новости. Церемония представления нового полпреда в Уральском федеральном округе Артема Жога состоится в пятницу в Екатеринбурге, передает корреспондент РИА Новости. Церемония состоится в здании полпредства в центре уральской столицы в 9.00 мск. К участию заявлены бывший полпред Владимир Якушев, который стал первым вице-спикером Совета Федерации, губернаторы Свердловской, Челябинской, Курганской и Тюменской областей, главы Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов. В среду президент России Владимир Путин назначил спикера Совета народных депутатов Донецкой Народной Республики, героя ДНР Артема Жогу своим полномочным представителем в УрФО.

https://ria.ru/20241002/zhoga-1976049122.html

донецкая народная республика

тюменская область

ханты-мансийский автономный округ

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политика, донецкая народная республика, тюменская область, ханты-мансийский автономный округ, артем жога, владимир якушев, владимир путин, совет федерации рф