https://ria.ru/20241004/zhoga-1976298881.html
Представление нового полпреда в УрФО Жоги пройдет в Екатеринбурге
Представление нового полпреда в УрФО Жоги пройдет в Екатеринбурге - РИА Новости, 04.10.2024
Представление нового полпреда в УрФО Жоги пройдет в Екатеринбурге
Церемония представления нового полпреда в Уральском федеральном округе Артема Жога состоится в пятницу в Екатеринбурге, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T08:53
2024-10-04T08:53
2024-10-04T08:53
политика
донецкая народная республика
тюменская область
ханты-мансийский автономный округ
артем жога
владимир якушев
владимир путин
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/02/1976054871_54:0:2980:1646_1920x0_80_0_0_dcb9bf47e19b4c40e3eb4ed9dd9b5ef9.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 окт – РИА Новости. Церемония представления нового полпреда в Уральском федеральном округе Артема Жога состоится в пятницу в Екатеринбурге, передает корреспондент РИА Новости. Церемония состоится в здании полпредства в центре уральской столицы в 9.00 мск. К участию заявлены бывший полпред Владимир Якушев, который стал первым вице-спикером Совета Федерации, губернаторы Свердловской, Челябинской, Курганской и Тюменской областей, главы Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов. В среду президент России Владимир Путин назначил спикера Совета народных депутатов Донецкой Народной Республики, героя ДНР Артема Жогу своим полномочным представителем в УрФО.
https://ria.ru/20241002/zhoga-1976049122.html
донецкая народная республика
тюменская область
ханты-мансийский автономный округ
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/02/1976054871_149:0:2880:2048_1920x0_80_0_0_779674d26120105ef33d1d370c4dc417.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, донецкая народная республика, тюменская область, ханты-мансийский автономный округ, артем жога, владимир якушев, владимир путин, совет федерации рф
Политика, Донецкая Народная Республика, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Артем Жога, Владимир Якушев, Владимир Путин, Совет Федерации РФ
Представление нового полпреда в УрФО Жоги пройдет в Екатеринбурге
Представление нового полпреда в УрФО Жоги пройдет в Екатеринбурге в пятницу