https://ria.ru/20241004/zhivotnye-1976439025.html
В Псковской области проверяют сообщения о массовой гибели кошек и собак
В Псковской области проверяют сообщения о массовой гибели кошек и собак - РИА Новости, 04.10.2024
В Псковской области проверяют сообщения о массовой гибели кошек и собак
Прокуратура Псковской области начала проверку после публикаций о массовой гибели собак и кошек в городе Остров, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T19:17
2024-10-04T19:17
2024-10-04T19:26
происшествия
остров
псковская область
островский район
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 окт — РИА Новости. Прокуратура Псковской области начала проверку после публикаций о массовой гибели собак и кошек в городе Остров, сообщила пресс-служба ведомства. "Прокуратурой области по сообщению из средств массовой информации о массовой гибели животных в Островском районе организована проверка. В ближайшее время будут установлены все обстоятельства происшествия с животными", — подчеркнули в ведомстве.По данным Псковского агентства информации, которое ссылается на местную жительницу, начиная с 30 сентября во дворе на улице Меркурьева в Острове в мучениях погибли пять уличных собак, две домашние, а также два дворовых кота. Причиной, предположительно, стал сильнодействующий яд.
https://ria.ru/20240924/ekaterinburg-1974435107.html
остров
псковская область
островский район
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, остров, псковская область, островский район
Происшествия, Остров, Псковская область, Островский район
В Псковской области проверяют сообщения о массовой гибели кошек и собак
Прокуратура проверяет данные о массовой гибели собак и кошек в Псковской области