https://ria.ru/20241004/zhivotnye-1976439025.html

В Псковской области проверяют сообщения о массовой гибели кошек и собак

В Псковской области проверяют сообщения о массовой гибели кошек и собак - РИА Новости, 04.10.2024

В Псковской области проверяют сообщения о массовой гибели кошек и собак

Прокуратура Псковской области начала проверку после публикаций о массовой гибели собак и кошек в городе Остров, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T19:17

2024-10-04T19:17

2024-10-04T19:26

происшествия

остров

псковская область

островский район

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571961781_0:280:1956:1380_1920x0_80_0_0_d43abc0ca9979696fb36e279b4a0ee05.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 окт — РИА Новости. Прокуратура Псковской области начала проверку после публикаций о массовой гибели собак и кошек в городе Остров, сообщила пресс-служба ведомства. "Прокуратурой области по сообщению из средств массовой информации о массовой гибели животных в Островском районе организована проверка. В ближайшее время будут установлены все обстоятельства происшествия с животными", — подчеркнули в ведомстве.По данным Псковского агентства информации, которое ссылается на местную жительницу, начиная с 30 сентября во дворе на улице Меркурьева в Острове в мучениях погибли пять уличных собак, две домашние, а также два дворовых кота. Причиной, предположительно, стал сильнодействующий яд.

https://ria.ru/20240924/ekaterinburg-1974435107.html

остров

псковская область

островский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, остров, псковская область, островский район