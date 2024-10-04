https://ria.ru/20241004/zhestyannikov-1976339829.html
Жестянников: произошла "пересборка" работы Вологодского Заксобрания
Жестянников: произошла "пересборка" работы Вологодского Заксобрания - РИА Новости, 04.10.2024
Жестянников: произошла "пересборка" работы Вологодского Заксобрания
Председатель Законодательного собрания Вологодской области Сергей Жестянников подытожил первые 100 дней своей работы на посту спикера регионального парламента и РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T12:15
2024-10-04T12:15
2024-10-04T12:15
вологодская область
череповецкий район
сергей жестянников
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Председатель Законодательного собрания Вологодской области Сергей Жестянников подытожил первые 100 дней своей работы на посту спикера регионального парламента и рассказал о "пересборке" деятельности депутатов, сообщает пресс-служба Заксобрания (ЗСО). По его словам, повышенное внимание будет уделяться законотворческой деятельности, возвращению практики работы комитетов на выезде, а также усилению взаимодействия с федеральным центром. "Заходя на новое место работы, нужно провести анализ, оценить ситуацию. Это занимает определенное время. Если есть возможность что-то "подкрутить, донастроить", это необходимо сделать. В один из первых разговоров с депутатами я поинтересовался, установлены ли для них какие-либо ключевые показатели эффективности. Ответ был отрицательным. Мне кажется, они должны быть. Изучил опыт других парламентов, во многих регионах Собрание депутатов – кузница кадров. Поэтому требуется стадия анализа и переоценки. Должно произойти омоложение. Важно, чтобы пришли инициативные люди с бэкграундом", - цитирует пресс-служба слова Жестянникова. Отдельно он остановился на "Депутатской программе". В настоящий момент 10 проектов уже реализовано. Один из наиболее масштабных спикер ЗСО осуществляет совместно с депутатом ЗСО Михаилом Ананьиным. "В деревне Музга Череповецкого района занимаемся ремонтом здания, которое несколько лет не эксплуатировалось. Используем часть своих средств в рамках "Депутатской программы" и часть средств Михаила Анатольевича. После ремонта в здании разместится почта, ФАП, библиотека, сельский клуб, спортзал, избирательный участок. Таким образом, в деревне появится новая точка притяжения", - сообщил Жестянников. Спикер также затронул тему миграционного законодательства, отношений к негативным комментариям в сети и занятий спортом.
https://ria.ru/20241001/zhestyannikov-1975743256.html
череповецкий район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
череповецкий район, сергей жестянников
Вологодская область, Череповецкий район, Сергей Жестянников
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Председатель Законодательного собрания Вологодской области Сергей Жестянников подытожил первые 100 дней своей работы на посту спикера регионального парламента и рассказал о "пересборке" деятельности депутатов, сообщает пресс-служба Заксобрания (ЗСО).
По его словам, повышенное внимание будет уделяться законотворческой деятельности, возвращению практики работы комитетов на выезде, а также усилению взаимодействия с федеральным центром.
"Заходя на новое место работы, нужно провести анализ, оценить ситуацию. Это занимает определенное время. Если есть возможность что-то "подкрутить, донастроить", это необходимо сделать. В один из первых разговоров с депутатами я поинтересовался, установлены ли для них какие-либо ключевые показатели эффективности. Ответ был отрицательным. Мне кажется, они должны быть. Изучил опыт других парламентов, во многих регионах Собрание депутатов – кузница кадров. Поэтому требуется стадия анализа и переоценки. Должно произойти омоложение. Важно, чтобы пришли инициативные люди с бэкграундом", - цитирует пресс-служба слова Жестянникова.
Отдельно он остановился на "Депутатской программе". В настоящий момент 10 проектов уже реализовано. Один из наиболее масштабных спикер ЗСО осуществляет совместно с депутатом ЗСО Михаилом Ананьиным.
"В деревне Музга Череповецкого района
занимаемся ремонтом здания, которое несколько лет не эксплуатировалось. Используем часть своих средств в рамках "Депутатской программы" и часть средств Михаила Анатольевича. После ремонта в здании разместится почта, ФАП, библиотека, сельский клуб, спортзал, избирательный участок. Таким образом, в деревне появится новая точка притяжения", - сообщил Жестянников.
Спикер также затронул тему миграционного законодательства, отношений к негативным комментариям в сети и занятий спортом.