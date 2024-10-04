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Источник: Россию пригласят на заседание глав МИД стран ОБСЕ на Мальте - РИА Новости, 04.10.2024
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04:47 04.10.2024 (обновлено: 04:49 04.10.2024)
https://ria.ru/20241004/zasedanie-1976288075.html
Источник: Россию пригласят на заседание глав МИД стран ОБСЕ на Мальте
Источник: Россию пригласят на заседание глав МИД стран ОБСЕ на Мальте - РИА Новости, 04.10.2024
Источник: Россию пригласят на заседание глав МИД стран ОБСЕ на Мальте
Российская сторона получит приглашение на заседание совета глав МИД государств Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, которое пройдет на Мальте... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T04:47
2024-10-04T04:49
обсе
россия
мальта
сергей лавров
валлетта
в мире
генеральная ассамблея оон
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Российская сторона получит приглашение на заседание совета глав МИД государств Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, которое пройдет на Мальте в декабре, сообщили РИА Новости информированные источники.Заседание СМИД ОБСЕ, как ожидается, пройдет в Валлетте, столице Мальты, 5-6 декабря."Россия тоже будет приглашена на министерскую встречу на Мальте", - сказал один из источников. При этом, согласно предоставленной информации, приглашения еще не были направлены никому из государств-участников.Российская сторона уже подтвердила свой интерес к присутствию на мероприятии, сообщили источники. По их данным, участие РФ в заседании в Валлетте обсуждалось в Нью-Йорке, где проходила неделя высокого уровня Генассамблеи ООН, на встрече глав МИД РФ и Мальты Сергея Лаврова и Иана Борча. Последний исполняет обязанности председателя ОБСЕ в 2024 году.
https://ria.ru/20240925/lavrov-1974693605.html
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обсе, россия, мальта, сергей лавров, валлетта, в мире, генеральная ассамблея оон
ОБСЕ, Россия, Мальта, Сергей Лавров, Валлетта, В мире, Генеральная Ассамблея ООН
Источник: Россию пригласят на заседание глав МИД стран ОБСЕ на Мальте

Россия получит приглашение на заседание совета глав МИД стран ОБСЕ на Мальте

© РИА Новости / Максим Захаров | Перейти в медиабанкФлаг ОБСЕ
Флаг ОБСЕ - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости / Максим Захаров
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Российская сторона получит приглашение на заседание совета глав МИД государств Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, которое пройдет на Мальте в декабре, сообщили РИА Новости информированные источники.
Заседание СМИД ОБСЕ, как ожидается, пройдет в Валлетте, столице Мальты, 5-6 декабря.
"Россия тоже будет приглашена на министерскую встречу на Мальте", - сказал один из источников. При этом, согласно предоставленной информации, приглашения еще не были направлены никому из государств-участников.
Российская сторона уже подтвердила свой интерес к присутствию на мероприятии, сообщили источники. По их данным, участие РФ в заседании в Валлетте обсуждалось в Нью-Йорке, где проходила неделя высокого уровня Генассамблеи ООН, на встрече глав МИД РФ и Мальты Сергея Лаврова и Иана Борча. Последний исполняет обязанности председателя ОБСЕ в 2024 году.
Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Мальты Иан Борч во время встречи на полях ГА ООН в Нью-Йорке. 25 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
Лавров обсудил с главой МИД Мальты кризис в ОБСЕ
25 сентября, 19:10
 
ОБСЕРоссияМальтаСергей ЛавровВаллеттаВ миреГенеральная Ассамблея ООН
 
 
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