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Источник: Россию пригласят на заседание глав МИД стран ОБСЕ на Мальте
Источник: Россию пригласят на заседание глав МИД стран ОБСЕ на Мальте - РИА Новости, 04.10.2024
Источник: Россию пригласят на заседание глав МИД стран ОБСЕ на Мальте
Российская сторона получит приглашение на заседание совета глав МИД государств Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, которое пройдет на Мальте... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T04:47
2024-10-04T04:47
2024-10-04T04:49
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Российская сторона получит приглашение на заседание совета глав МИД государств Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, которое пройдет на Мальте в декабре, сообщили РИА Новости информированные источники.Заседание СМИД ОБСЕ, как ожидается, пройдет в Валлетте, столице Мальты, 5-6 декабря."Россия тоже будет приглашена на министерскую встречу на Мальте", - сказал один из источников. При этом, согласно предоставленной информации, приглашения еще не были направлены никому из государств-участников.Российская сторона уже подтвердила свой интерес к присутствию на мероприятии, сообщили источники. По их данным, участие РФ в заседании в Валлетте обсуждалось в Нью-Йорке, где проходила неделя высокого уровня Генассамблеи ООН, на встрече глав МИД РФ и Мальты Сергея Лаврова и Иана Борча. Последний исполняет обязанности председателя ОБСЕ в 2024 году.
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обсе, россия, мальта, сергей лавров, валлетта, в мире, генеральная ассамблея оон
ОБСЕ, Россия, Мальта, Сергей Лавров, Валлетта, В мире, Генеральная Ассамблея ООН
Источник: Россию пригласят на заседание глав МИД стран ОБСЕ на Мальте
Россия получит приглашение на заседание совета глав МИД стран ОБСЕ на Мальте