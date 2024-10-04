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Директор ЗАЭС назвал убийство сотрудника бесчеловечным терактом - РИА Новости, 04.10.2024
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12:04 04.10.2024 (обновлено: 17:39 04.10.2024)
https://ria.ru/20241004/zaes-1976337290.html
Директор ЗАЭС назвал убийство сотрудника бесчеловечным терактом
Директор ЗАЭС назвал убийство сотрудника бесчеловечным терактом - РИА Новости, 04.10.2024
Директор ЗАЭС назвал убийство сотрудника бесчеловечным терактом
Директор Запорожской АЭС Юрий Черничук назвал подрыв автомобиля и убийство сотрудника станции бесчеловечным террористическим актом. РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T12:04
2024-10-04T17:39
происшествия
россия
энергодар
запорожская область
андрей коротков
следственный комитет россии (ск рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт — РИА Новости. Директор Запорожской АЭС Юрий Черничук назвал подрыв автомобиля и убийство сотрудника станции бесчеловечным террористическим актом. Как ранее сообщили РИА Новости в пресс-службе СК России, в салоне автомобиля начальника группы пропусков службы безопасности управления обеспечения безопасности ЗАЭС сработало взрывное устройство, мужчина скончался. Следственное управление СК России по Запорожской области возбудило уголовное дело по факту убийства общеопасным способом. Согласно сообщению пресс-службы ЗАЭС, погибший — бывший председатель Совета депутатов города Энергодар Андрей Короткий. "Это ужасающий, бесчеловечный террористический акт. Совершившие его должны быть наказаны. Нападение на сотрудников, обеспечивающих безопасность ядерного объекта, — это безрассудный, запредельный шаг", — приводятся слова Черничука в Telegram-канале ЗАЭС. Семье погибшего будет оказана вся необходимая помощь, говорится в сообщении. Будет сделано все для обеспечения безопасной эксплуатации станции и комфортного проживания людей в Энергодаре "вопреки желанию киевских террористов", заключили в пресс-службе.
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россия
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происшествия, россия, энергодар, запорожская область, андрей коротков, следственный комитет россии (ск рф), запорожская аэс
Происшествия, Россия, Энергодар, Запорожская область, Андрей Коротков, Следственный комитет России (СК РФ), Запорожская АЭС
Директор ЗАЭС назвал убийство сотрудника бесчеловечным терактом

Директор ЗАЭС Черничук назвал убийство сотрудника станции бесчеловечным терактом

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт — РИА Новости. Директор Запорожской АЭС Юрий Черничук назвал подрыв автомобиля и убийство сотрудника станции бесчеловечным террористическим актом.
Как ранее сообщили РИА Новости в пресс-службе СК России, в салоне автомобиля начальника группы пропусков службы безопасности управления обеспечения безопасности ЗАЭС сработало взрывное устройство, мужчина скончался. Следственное управление СК России по Запорожской области возбудило уголовное дело по факту убийства общеопасным способом. Согласно сообщению пресс-службы ЗАЭС, погибший — бывший председатель Совета депутатов города Энергодар Андрей Короткий.
"Это ужасающий, бесчеловечный террористический акт. Совершившие его должны быть наказаны. Нападение на сотрудников, обеспечивающих безопасность ядерного объекта, — это безрассудный, запредельный шаг", — приводятся слова Черничука в Telegram-канале ЗАЭС.
Семье погибшего будет оказана вся необходимая помощь, говорится в сообщении. Будет сделано все для обеспечения безопасной эксплуатации станции и комфортного проживания людей в Энергодаре "вопреки желанию киевских террористов", заключили в пресс-службе.
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ПроисшествияРоссияЭнергодарЗапорожская областьАндрей КоротковСледственный комитет России (СК РФ)Запорожская АЭС
 
 
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