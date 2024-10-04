https://ria.ru/20241004/yemen-1976422065.html
США и Британия атаковали базу хуситов в Ходейде
США и Британия атаковали базу хуситов в Ходейде - РИА Новости, 04.10.2024
США и Британия атаковали базу хуситов в Ходейде
Американские и британские истребители в пятницу нанесли удары по военно-морской базе правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситов) в городе Ходейда РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T17:43
2024-10-04T17:43
2024-10-04T18:23
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КАИР, 4 окт - РИА Новости. Американские и британские истребители в пятницу нанесли удары по военно-морской базе правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситов) в городе Ходейда на побережье Красного моря, сообщили РИА Новости источники в местных органах власти."Авиация США и Великобритании четыре раза нанесли удары ... по их военно-морской базе в районе Рас-Кутхебе в городе Ходейда (западный Йемен - ред.), - сообщили РИА Новости источники в органах власти этих городов.В районе Рас-Кутхебе, по словам одного из источников, также находилось командование ВМС хуситов.
https://ria.ru/20241003/yemen-1976251076.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, красное море, йемен, ходейда (город), ансар алла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, США, Красное море, Йемен, Ходейда (город), Ансар Алла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
США и Британия атаковали базу хуситов в Ходейде
США и Британия атаковали военно-морскую базу хуситов в Ходейде на Красном море