https://ria.ru/20241004/yemen-1976422065.html

США и Британия атаковали базу хуситов в Ходейде

США и Британия атаковали базу хуситов в Ходейде - РИА Новости, 04.10.2024

США и Британия атаковали базу хуситов в Ходейде

Американские и британские истребители в пятницу нанесли удары по военно-морской базе правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситов) в городе Ходейда РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T17:43

2024-10-04T17:43

2024-10-04T18:23

в мире

сша

красное море

йемен

ходейда (город)

ансар алла

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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КАИР, 4 окт - РИА Новости. Американские и британские истребители в пятницу нанесли удары по военно-морской базе правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситов) в городе Ходейда на побережье Красного моря, сообщили РИА Новости источники в местных органах власти."Авиация США и Великобритании четыре раза нанесли удары ... по их военно-морской базе в районе Рас-Кутхебе в городе Ходейда (западный Йемен - ред.), - сообщили РИА Новости источники в органах власти этих городов.В районе Рас-Кутхебе, по словам одного из источников, также находилось командование ВМС хуситов.

https://ria.ru/20241003/yemen-1976251076.html

сша

красное море

йемен

ходейда (город)

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, красное море, йемен, ходейда (город), ансар алла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024