Рейтинг@Mail.ru
США и Британия атаковали базу хуситов в Ходейде - РИА Новости, 04.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:43 04.10.2024 (обновлено: 18:23 04.10.2024)
https://ria.ru/20241004/yemen-1976422065.html
США и Британия атаковали базу хуситов в Ходейде
США и Британия атаковали базу хуситов в Ходейде - РИА Новости, 04.10.2024
США и Британия атаковали базу хуситов в Ходейде
Американские и британские истребители в пятницу нанесли удары по военно-морской базе правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситов) в городе Ходейда РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T17:43
2024-10-04T18:23
в мире
сша
красное море
йемен
ходейда (город)
ансар алла
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/04/1976429391_0:531:952:1067_1920x0_80_0_0_8526aeb2b34e6d03d35598b311f71207.jpg
КАИР, 4 окт - РИА Новости. Американские и британские истребители в пятницу нанесли удары по военно-морской базе правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситов) в городе Ходейда на побережье Красного моря, сообщили РИА Новости источники в местных органах власти."Авиация США и Великобритании четыре раза нанесли удары ... по их военно-морской базе в районе Рас-Кутхебе в городе Ходейда (западный Йемен - ред.), - сообщили РИА Новости источники в органах власти этих городов.В районе Рас-Кутхебе, по словам одного из источников, также находилось командование ВМС хуситов.
https://ria.ru/20241003/yemen-1976251076.html
сша
красное море
йемен
ходейда (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/04/1976429391_0:442:952:1156_1920x0_80_0_0_8e241fd5a0b827739b87135362552acf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, красное море, йемен, ходейда (город), ансар алла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, США, Красное море, Йемен, Ходейда (город), Ансар Алла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
США и Британия атаковали базу хуситов в Ходейде

США и Британия атаковали военно-морскую базу хуситов в Ходейде на Красном море

© Кадр видео из соцсетейДым на месте удара в Йемене. 4 октября 2024
Дым на месте удара в Йемене. 4 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© Кадр видео из соцсетей
Дым на месте удара в Йемене. 4 октября 2024
Читать ria.ru в
Дзен
КАИР, 4 окт - РИА Новости. Американские и британские истребители в пятницу нанесли удары по военно-морской базе правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситов) в городе Ходейда на побережье Красного моря, сообщили РИА Новости источники в местных органах власти.
"Авиация США и Великобритании четыре раза нанесли удары ... по их военно-морской базе в районе Рас-Кутхебе в городе Ходейда (западный Йемен - ред.), - сообщили РИА Новости источники в органах власти этих городов.
В районе Рас-Кутхебе, по словам одного из источников, также находилось командование ВМС хуситов.
Столица Йемена город Сана - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
США и Израиль за неделю нанесли 39 ударов по Йемену, заявили хуситы
3 октября, 19:13
 
В миреСШАКрасное мореЙеменХодейда (город)Ансар АллаОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала