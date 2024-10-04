https://ria.ru/20241004/vzryvy-1976462549.html

В подконтрольной Киеву части Запорожской области прогремели взрывы

В подконтрольной Киеву части Запорожской области прогремели взрывы - РИА Новости, 04.10.2024

В подконтрольной Киеву части Запорожской области прогремели взрывы

Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщил о серии взрывов в подконтрольной ВСУ части Запорожской... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T23:29

2024-10-04T23:29

2024-10-04T23:29

специальная военная операция на украине

в мире

жкх

запорожская область

киев

одесская область

вооруженные силы украины

запорожская областная государственная администрация

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщил о серии взрывов в подконтрольной ВСУ части Запорожской области. "Взрывы в Запорожской области", - написал Федоров в своем Telegram-канале. Позже написал, что повторные взрывы раздались в регионе. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревога по состоянию на 22.47 мск звучит в Киевской, Черниговской, Сумской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Николаевской и Одесской областях областях Украины, а также на подконтрольных ВСУ частях Херсонской и Запорожской областей. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

запорожская область

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, жкх, запорожская область, киев, одесская область, вооруженные силы украины, запорожская областная государственная администрация