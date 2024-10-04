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В подконтрольной Киеву части Запорожской области прогремели взрывы
В подконтрольной Киеву части Запорожской области прогремели взрывы - РИА Новости, 04.10.2024
В подконтрольной Киеву части Запорожской области прогремели взрывы
Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщил о серии взрывов в подконтрольной ВСУ части Запорожской... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T23:29
2024-10-04T23:29
2024-10-04T23:29
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вооруженные силы украины
запорожская областная государственная администрация
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщил о серии взрывов в подконтрольной ВСУ части Запорожской области. "Взрывы в Запорожской области", - написал Федоров в своем Telegram-канале. Позже написал, что повторные взрывы раздались в регионе. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревога по состоянию на 22.47 мск звучит в Киевской, Черниговской, Сумской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Николаевской и Одесской областях областях Украины, а также на подконтрольных ВСУ частях Херсонской и Запорожской областей. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, жкх, запорожская область, киев, одесская область, вооруженные силы украины, запорожская областная государственная администрация
Специальная военная операция на Украине, В мире, ЖКХ, Запорожская область, Киев, Одесская область, Вооруженные силы Украины, Запорожская областная государственная администрация
В подконтрольной Киеву части Запорожской области прогремели взрывы
Власти Украины сообщили о взрывах в подконтрольной Киеву части Запорожской части
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости.
Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщил
о серии взрывов в подконтрольной ВСУ части Запорожской области.
«
"Взрывы в Запорожской области", - написал Федоров в своем Telegram-канале.
Позже написал, что повторные взрывы раздались в регионе.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревога по состоянию на 22.47 мск звучит в Киевской, Черниговской, Сумской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Николаевской и Одесской областях областях Украины, а также на подконтрольных ВСУ частях Херсонской и Запорожской областей.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.