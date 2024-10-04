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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве - РИА Новости, 04.10.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве
Взрывы прогремели в пятницу в Николаеве на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает местное издание "Страна.ua". РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T23:04
2024-10-04T23:04
2024-10-04T23:07
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николаев (украина)
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Взрывы прогремели в пятницу в Николаеве на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает местное издание "Страна.ua". "Сообщают о взрывах в Николаеве", - говорится в Telegram-канале издания. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревога по состоянию на 22.40 мск звучит в Киевской, Черниговской, Сумской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях областях Украины.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве
Страна.ua: в Николаеве на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы