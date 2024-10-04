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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве - РИА Новости, 04.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
23:04 04.10.2024 (обновлено: 23:07 04.10.2024)
https://ria.ru/20241004/vzryvy-1976460735.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве - РИА Новости, 04.10.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве
Взрывы прогремели в пятницу в Николаеве на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает местное издание "Страна.ua". РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T23:04
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специальная военная операция на украине
в мире
украина
николаев (украина)
одесская область
страна.ua
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Взрывы прогремели в пятницу в Николаеве на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает местное издание "Страна.ua". "Сообщают о взрывах в Николаеве", - говорится в Telegram-канале издания. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревога по состоянию на 22.40 мск звучит в Киевской, Черниговской, Сумской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях областях Украины.
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украина
николаев (украина)
одесская область
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в мире, украина, николаев (украина), одесская область, страна.ua
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Николаев (Украина), Одесская область, Страна.ua
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве

Страна.ua: в Николаеве на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы

© AP Photo / Sergei GritsГород Николаев
Город Николаев - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© AP Photo / Sergei Grits
Город Николаев. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Взрывы прогремели в пятницу в Николаеве на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает местное издание "Страна.ua".
«
"Сообщают о взрывах в Николаеве", - говорится в Telegram-канале издания.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревога по состоянию на 22.40 мск звучит в Киевской, Черниговской, Сумской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях областях Украины.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаНиколаев (Украина)Одесская областьСтрана.ua
 
 
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