https://ria.ru/20241004/vzryvy-1976460735.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве - РИА Новости, 04.10.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве

Взрывы прогремели в пятницу в Николаеве на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает местное издание "Страна.ua". РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T23:04

2024-10-04T23:04

2024-10-04T23:07

специальная военная операция на украине

в мире

украина

николаев (украина)

одесская область

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Взрывы прогремели в пятницу в Николаеве на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает местное издание "Страна.ua". "Сообщают о взрывах в Николаеве", - говорится в Telegram-канале издания. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревога по состоянию на 22.40 мск звучит в Киевской, Черниговской, Сумской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях областях Украины.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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николаев (украина)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, николаев (украина), одесская область, страна.ua