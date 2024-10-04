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Мэр Харькова сообщил о взрывах в городе
Мэр Харькова сообщил о взрывах в городе - РИА Новости, 04.10.2024
Мэр Харькова сообщил о взрывах в городе
Взрывы прогремели в пятницу в Харькове, сообщил мэр города Игорь Терехов. РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T17:30
2024-10-04T17:30
2024-10-04T17:30
специальная военная операция на украине
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харьков
сумская область
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Взрывы прогремели в пятницу в Харькове, сообщил мэр города Игорь Терехов. "В Харькове были слышны взрывы", - написал Терехов в своем Telegram-канале. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 17.08 мск, в Харьковской и соседней Сумской области звучит воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьков, сумская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Сумская область, Вооруженные силы РФ
Мэр Харькова сообщил о взрывах в городе
Мэр Харькова Терехов: в городе на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы