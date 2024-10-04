https://ria.ru/20241004/vzryvy-1976290400.html

В Запорожье прогремели взрывы, сообщили СМИ

В Запорожье прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.10.2024

В Запорожье прогремели взрывы, сообщили СМИ

Взрывы раздались в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, сообщает украинский телеканал ТСН. РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T05:57

2024-10-04T05:57

2024-10-04T05:57

специальная военная операция на украине

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дмитрий песков

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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Взрывы раздались в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, сообщает украинский телеканал ТСН. "Взрывы в Запорожье", - говорится в сообщении в Telegram-канале ТСН. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

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в мире, россия, запорожье, дмитрий песков, вооруженные силы украины