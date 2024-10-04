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В Запорожье прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:57 04.10.2024
https://ria.ru/20241004/vzryvy-1976290400.html
В Запорожье прогремели взрывы, сообщили СМИ
В Запорожье прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.10.2024
В Запорожье прогремели взрывы, сообщили СМИ
Взрывы раздались в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, сообщает украинский телеканал ТСН. РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T05:57
2024-10-04T05:57
специальная военная операция на украине
в мире
россия
запорожье
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Взрывы раздались в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, сообщает украинский телеканал ТСН. "Взрывы в Запорожье", - говорится в сообщении в Telegram-канале ТСН. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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в мире, россия, запорожье, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Запорожье, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Запорожье прогремели взрывы, сообщили СМИ

ТСН: в подконтрольном ВСУ городе Запорожье прогремели взрывы

© AP Photo / Leo CorreaЛюди на улице в городе Запорожье
Люди на улице в городе Запорожье - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© AP Photo / Leo Correa
Люди на улице в городе Запорожье. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Взрывы раздались в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, сообщает украинский телеканал ТСН.
"Взрывы в Запорожье", - говорится в сообщении в Telegram-канале ТСН.
Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
Подполье сообщило об ударе в районе авиабазы ВСУ в Полтаве
Вчера, 06:06
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияЗапорожьеДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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