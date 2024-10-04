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Юбилейная выставка работ Николая Рериха раскроет необычный образ Будды - РИА Новости, 04.10.2024
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Религия
 
00:10 04.10.2024
https://ria.ru/20241004/vystavka-1976236862.html
Юбилейная выставка работ Николая Рериха раскроет необычный образ Будды
Юбилейная выставка работ Николая Рериха раскроет необычный образ Будды - РИА Новости, 04.10.2024
Юбилейная выставка работ Николая Рериха раскроет необычный образ Будды
Юбилейная выставка в честь 150-летия со дня рождения Николая Рериха откроется в пятницу в павильоне Музея Востока на ВДНХ, она посвящена внутренним переживаниям РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T00:10
2024-10-04T00:10
религия
николай рерих
религия
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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Юбилейная выставка в честь 150-летия со дня рождения Николая Рериха откроется в пятницу в павильоне Музея Востока на ВДНХ, она посвящена внутренним переживаниям художника и борющемуся со злом Будде Майтрея, сообщили РИА Новости организаторы."Жизнь Николая Рериха была посвящена открытию Востока. И то, что он нашел через свое художественное видение, – это мир буддизма, в котором важную роль играет образ Майтреи, Будды грядущего. Творчество Рериха переплелось с понятием прихода Майтреи, борющегося со злом, и это основной лейтмотив жизни Рериха, основная формула его мировоззрения, представленная в серии работ художника. Мы впервые делаем срез его жизни – мировоззренческий, художественный, сконцентрированных на идеях, ради которых он жил. Поэтому уникальность экспозиции в том и состоит, что это поток образов, а не просто выставка его работ", - рассказал РИА Новости куратор выставки Владимир Росов.По словам кураторов, Рерих также собрал большую коллекцию танок (буддийских икон) и бронзовых статуэток с изображением этого Будды."Изучая творчество Рериха, в своем большинстве все просто анализировали его жизнь или творчество, не проникая в глубину внутреннего мира мастера через созданные художественные образы. Наша выставка дает возможность смотреть на жизнедеятельность Рериха гораздо шире и понятнее зрителю", – отметили в музее.Выставка открыта до 16 февраля 2025 г.
https://ria.ru/20241002/buddizm-1975853775.html
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николай рерих, религия
Религия, Николай Рерих, Религия
Юбилейная выставка работ Николая Рериха раскроет необычный образ Будды

Уникальная выставка работ Николая Рериха раскроет образ борющегося со злом Будды

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПосетительница у картины С. Н. Рериха "Портрет Н. К. Рериха" на открытии выставки "Николай Рерих. Восхождение" в Музее Рерихов в Москве
Посетительница у картины С. Н. Рериха Портрет Н. К. Рериха на открытии выставки Николай Рерих. Восхождение в Музее Рерихов в Москве - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Юбилейная выставка в честь 150-летия со дня рождения Николая Рериха откроется в пятницу в павильоне Музея Востока на ВДНХ, она посвящена внутренним переживаниям художника и борющемуся со злом Будде Майтрея, сообщили РИА Новости организаторы.
"Жизнь Николая Рериха была посвящена открытию Востока. И то, что он нашел через свое художественное видение, – это мир буддизма, в котором важную роль играет образ Майтреи, Будды грядущего. Творчество Рериха переплелось с понятием прихода Майтреи, борющегося со злом, и это основной лейтмотив жизни Рериха, основная формула его мировоззрения, представленная в серии работ художника. Мы впервые делаем срез его жизни – мировоззренческий, художественный, сконцентрированных на идеях, ради которых он жил. Поэтому уникальность экспозиции в том и состоит, что это поток образов, а не просто выставка его работ", - рассказал РИА Новости куратор выставки Владимир Росов.
По словам кураторов, Рерих также собрал большую коллекцию танок (буддийских икон) и бронзовых статуэток с изображением этого Будды.
"Изучая творчество Рериха, в своем большинстве все просто анализировали его жизнь или творчество, не проникая в глубину внутреннего мира мастера через созданные художественные образы. Наша выставка дает возможность смотреть на жизнедеятельность Рериха гораздо шире и понятнее зрителю", – отметили в музее.
Выставка открыта до 16 февраля 2025 г.
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