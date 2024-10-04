https://ria.ru/20241004/vystavka-1976236862.html

Юбилейная выставка работ Николая Рериха раскроет необычный образ Будды

Юбилейная выставка работ Николая Рериха раскроет необычный образ Будды - РИА Новости, 04.10.2024

Юбилейная выставка работ Николая Рериха раскроет необычный образ Будды

Юбилейная выставка в честь 150-летия со дня рождения Николая Рериха откроется в пятницу в павильоне Музея Востока на ВДНХ, она посвящена внутренним переживаниям РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T00:10

2024-10-04T00:10

2024-10-04T00:10

религия

николай рерих

религия

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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Юбилейная выставка в честь 150-летия со дня рождения Николая Рериха откроется в пятницу в павильоне Музея Востока на ВДНХ, она посвящена внутренним переживаниям художника и борющемуся со злом Будде Майтрея, сообщили РИА Новости организаторы."Жизнь Николая Рериха была посвящена открытию Востока. И то, что он нашел через свое художественное видение, – это мир буддизма, в котором важную роль играет образ Майтреи, Будды грядущего. Творчество Рериха переплелось с понятием прихода Майтреи, борющегося со злом, и это основной лейтмотив жизни Рериха, основная формула его мировоззрения, представленная в серии работ художника. Мы впервые делаем срез его жизни – мировоззренческий, художественный, сконцентрированных на идеях, ради которых он жил. Поэтому уникальность экспозиции в том и состоит, что это поток образов, а не просто выставка его работ", - рассказал РИА Новости куратор выставки Владимир Росов.По словам кураторов, Рерих также собрал большую коллекцию танок (буддийских икон) и бронзовых статуэток с изображением этого Будды."Изучая творчество Рериха, в своем большинстве все просто анализировали его жизнь или творчество, не проникая в глубину внутреннего мира мастера через созданные художественные образы. Наша выставка дает возможность смотреть на жизнедеятельность Рериха гораздо шире и понятнее зрителю", – отметили в музее.Выставка открыта до 16 февраля 2025 г.

https://ria.ru/20241002/buddizm-1975853775.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

николай рерих, религия