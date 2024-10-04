https://ria.ru/20241004/vykhukhol-1976285885.html
Эксперт предупредила об угрозе исчезновения русской выхухоли
Эксперт предупредила об угрозе исчезновения русской выхухоли - РИА Новости, 04.10.2024
Эксперт предупредила об угрозе исчезновения русской выхухоли
Численность русской выхухоли, пережившей Ледниковый период, продолжает падать из-за сокращения мест обитания, если не принять мер, вид может исчезнуть, сообщила РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T03:19
2024-10-04T03:19
2024-10-04T03:19
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командорские острова
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Численность русской выхухоли, пережившей Ледниковый период, продолжает падать из-за сокращения мест обитания, если не принять мер, вид может исчезнуть, сообщила РИА Новости руководитель программы по сохранению животного мира фонда "Природа и люди" Ирина Онуфреня. Всемирный день защиты животных ежегодно отмечается во всем мире 4 октября. В Красную книгу РФ занесены 158 беспозвоночных и 285 позвоночных видов животных, в том числе 127 видов птиц и 68 видов млекопитающих. "Пример вида, находящегося на грани исчезновения — русская выхухоль, уникальный реликтовый вид, который пережил Ледниковый период. В ХХ-ХХI веках численность выхухоли существенно сократилась, и сейчас продолжает падать из-за сокращения доступных мест обитания", - сказала эксперт. Она подчеркнула, вид может полностью исчезнуть, если не принять необходимых мер. "Важно планомерно оценивать состояние популяции, сохранять ее места обитания, восстанавливать пересыхающие водоемы и очищать их от брошенных сетей и мусора, вести эколого-просветительскую работу с населением", - сказала Онуфреня. По ее словам, еще одним видом, находящимся на грани вымирания, является песец, обитающий на острове Медный (Командорские острова). В середине XVIII века там насчитывалось около 2000 песцов, но сейчас на острове менее 100 особей. Этим летом фонд "Природа и люди" в партнерстве с нацпарком "Командорские острова" доставил на остров Медный более 350 килограммов сухого корма, чтобы животные смогли питаться на протяжении зимы.
https://ria.ru/20240609/medved-1951792330.html
https://ria.ru/20240909/peterburg-1971718097.html
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россия, командорские острова
Россия, Командорские острова
Эксперт предупредила об угрозе исчезновения русской выхухоли
Эксперт Онуфреня: пережившая Ледниковый период русская выхухоль может исчезнуть
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Численность русской выхухоли, пережившей Ледниковый период, продолжает падать из-за сокращения мест обитания, если не принять мер, вид может исчезнуть, сообщила РИА Новости руководитель программы по сохранению животного мира фонда "Природа и люди" Ирина Онуфреня.
Всемирный день защиты животных ежегодно отмечается во всем мире 4 октября. В Красную книгу РФ
занесены 158 беспозвоночных и 285 позвоночных видов животных, в том числе 127 видов птиц и 68 видов млекопитающих.
"Пример вида, находящегося на грани исчезновения — русская выхухоль, уникальный реликтовый вид, который пережил Ледниковый период. В ХХ-ХХI веках численность выхухоли существенно сократилась, и сейчас продолжает падать из-за сокращения доступных мест обитания", - сказала эксперт.
Она подчеркнула, вид может полностью исчезнуть, если не принять необходимых мер. "Важно планомерно оценивать состояние популяции, сохранять ее места обитания, восстанавливать пересыхающие водоемы и очищать их от брошенных сетей и мусора, вести эколого-просветительскую работу с населением", - сказала Онуфреня.
По ее словам, еще одним видом, находящимся на грани вымирания, является песец, обитающий на острове Медный (Командорские острова
). В середине XVIII века там насчитывалось около 2000 песцов, но сейчас на острове менее 100 особей. Этим летом фонд "Природа и люди" в партнерстве с нацпарком "Командорские острова" доставил на остров Медный более 350 килограммов сухого корма, чтобы животные смогли питаться на протяжении зимы.