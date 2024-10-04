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НАТО толкает Киев к террористическим действиям, заявил Бортников
НАТО толкает Киев к террористическим действиям, заявил Бортников - РИА Новости, 04.10.2024
НАТО толкает Киев к террористическим действиям, заявил Бортников
ВСУ не удаётся решить поставленные задачи в зоне спецоперации, и поэтому НАТО толкают Киев к более активному ведению диверсионно-террористических действий в... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T10:14
2024-10-04T10:14
2024-10-04T10:14
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вооруженные силы украины
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АСТАНА, 4 окт - РИА Новости. ВСУ не удаётся решить поставленные задачи в зоне спецоперации, и поэтому НАТО толкают Киев к более активному ведению диверсионно-террористических действий в российском приграничье, атакам на критически важные объекты атомной энергетики, заявил директор ФСБ России, председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств - участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников. "Несмотря на масштабные поставки западного вооружения, военной и специальной техники, ВСУ не удаётся решить поставленные задачи в зоне СВО. В связи с чем натовцы толкают Киев к более активному ведению диверсионно-террористической войны в российском приграничье, атакам на критически важные объекты атомной энергетики, транспорта и нефтегазового сектора, актам устрашения мирного населения", - сказал Бортников.
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в мире, киев, россия, александр бортников, вооруженные силы украины, нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
В мире, Киев, Россия, Александр Бортников, Вооруженные силы Украины, НАТО, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
НАТО толкает Киев к террористическим действиям, заявил Бортников
Бортников: НАТО из-за неудач ВСУ толкает Киев к террористическим действиям