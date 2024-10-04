https://ria.ru/20241004/vsu-1976311083.html

НАТО толкает Киев к террористическим действиям, заявил Бортников

НАТО толкает Киев к террористическим действиям, заявил Бортников - РИА Новости, 04.10.2024

НАТО толкает Киев к террористическим действиям, заявил Бортников

ВСУ не удаётся решить поставленные задачи в зоне спецоперации, и поэтому НАТО толкают Киев к более активному ведению диверсионно-террористических действий в... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T10:14

2024-10-04T10:14

2024-10-04T10:14

в мире

киев

россия

александр бортников

вооруженные силы украины

нато

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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АСТАНА, 4 окт - РИА Новости. ВСУ не удаётся решить поставленные задачи в зоне спецоперации, и поэтому НАТО толкают Киев к более активному ведению диверсионно-террористических действий в российском приграничье, атакам на критически важные объекты атомной энергетики, заявил директор ФСБ России, председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств - участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников. "Несмотря на масштабные поставки западного вооружения, военной и специальной техники, ВСУ не удаётся решить поставленные задачи в зоне СВО. В связи с чем натовцы толкают Киев к более активному ведению диверсионно-террористической войны в российском приграничье, атакам на критически важные объекты атомной энергетики, транспорта и нефтегазового сектора, актам устрашения мирного населения", - сказал Бортников.

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в мире, киев, россия, александр бортников, вооруженные силы украины, нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)