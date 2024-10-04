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НАТО толкает Киев к террористическим действиям, заявил Бортников - РИА Новости, 04.10.2024
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10:14 04.10.2024
https://ria.ru/20241004/vsu-1976311083.html
НАТО толкает Киев к террористическим действиям, заявил Бортников
НАТО толкает Киев к террористическим действиям, заявил Бортников - РИА Новости, 04.10.2024
НАТО толкает Киев к террористическим действиям, заявил Бортников
ВСУ не удаётся решить поставленные задачи в зоне спецоперации, и поэтому НАТО толкают Киев к более активному ведению диверсионно-террористических действий в... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T10:14
2024-10-04T10:14
в мире
киев
россия
александр бортников
вооруженные силы украины
нато
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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АСТАНА, 4 окт - РИА Новости. ВСУ не удаётся решить поставленные задачи в зоне спецоперации, и поэтому НАТО толкают Киев к более активному ведению диверсионно-террористических действий в российском приграничье, атакам на критически важные объекты атомной энергетики, заявил директор ФСБ России, председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств - участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников. "Несмотря на масштабные поставки западного вооружения, военной и специальной техники, ВСУ не удаётся решить поставленные задачи в зоне СВО. В связи с чем натовцы толкают Киев к более активному ведению диверсионно-террористической войны в российском приграничье, атакам на критически важные объекты атомной энергетики, транспорта и нефтегазового сектора, актам устрашения мирного населения", - сказал Бортников.
https://ria.ru/20241004/bortnikov-1976308589.html
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в мире, киев, россия, александр бортников, вооруженные силы украины, нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
В мире, Киев, Россия, Александр Бортников, Вооруженные силы Украины, НАТО, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
НАТО толкает Киев к террористическим действиям, заявил Бортников

Бортников: НАТО из-за неудач ВСУ толкает Киев к террористическим действиям

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкАлександр Бортников
Александр Бортников - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Александр Бортников. Архивное фото
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АСТАНА, 4 окт - РИА Новости. ВСУ не удаётся решить поставленные задачи в зоне спецоперации, и поэтому НАТО толкают Киев к более активному ведению диверсионно-террористических действий в российском приграничье, атакам на критически важные объекты атомной энергетики, заявил директор ФСБ России, председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств - участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников.
"Несмотря на масштабные поставки западного вооружения, военной и специальной техники, ВСУ не удаётся решить поставленные задачи в зоне СВО. В связи с чем натовцы толкают Киев к более активному ведению диверсионно-террористической войны в российском приграничье, атакам на критически важные объекты атомной энергетики, транспорта и нефтегазового сектора, актам устрашения мирного населения", - сказал Бортников.
Директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
США и Британия по-прежнему запрещают Киеву заключать мир, заявил Бортников
10:06
 
В миреКиевРоссияАлександр БортниковВооруженные силы УкраиныНАТОФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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