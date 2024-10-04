https://ria.ru/20241004/vsu-1976300413.html

На Западе высказались о провале ВСУ на ключевом направлении

На Западе высказались о провале ВСУ на ключевом направлении - РИА Новости, 04.10.2024

На Западе высказались о провале ВСУ на ключевом направлении

В провальной операции в Курской области Вооруженные силы Украины потеряли тысячи солдат, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X. РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T09:06

2024-10-04T09:06

2024-10-04T10:45

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чей боуз

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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. В провальной операции в Курской области Вооруженные силы Украины потеряли тысячи солдат, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X."Провальное наступление украинской армии в Курской области обошлось очень дорого. Тысячи убитых, раненых и пленных и буквально сотни уничтоженных единиц ценной бронетехники", — написал Боуз.По данным Минобороны от четверга, всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 19850 военнослужащих, 135 танков, 66 боевых машин пехоты, 98 бронетранспортеров, 864 боевые бронированные машины, 577 автомобилей, 162 артиллерийских орудия, 33 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе восемь HIMARS и шесть MLRS, девять пусковых установок зенитных ракетных комплексов, пять транспортно-заряжающих машин, 40 станций РЭБ, девять РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, 19 единиц инженерной и другой техники, из них 11 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также две бронированные ремонтно-эвакуационные машины.

https://ria.ru/20241003/armiya-1976213584.html

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в мире, курская область, технологии, чей боуз, вооруженные силы украины, политика, россия