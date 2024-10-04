Рейтинг@Mail.ru
ВОЗ одобрила экстренное применение диагностического теста на оспу обезьян - РИА Новости, 04.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:18 04.10.2024
https://ria.ru/20241004/voz-1976284218.html
ВОЗ одобрила экстренное применение диагностического теста на оспу обезьян
ВОЗ одобрила экстренное применение диагностического теста на оспу обезьян - РИА Новости, 04.10.2024
ВОЗ одобрила экстренное применение диагностического теста на оспу обезьян
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила для экстренного применения первый в истории диагностический тест на оспу обезьян. РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T02:18
2024-10-04T02:18
воз
африканский союз
африка
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767113363_0:0:3076:1730_1920x0_80_0_0_6fef5763a9980273f1e8e17f35b0aaa7.jpg
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила для экстренного применения первый в истории диагностический тест на оспу обезьян. "Разрешение на экстренное использование теста, произведенного компанией Abbott Molecular Inc., будет иметь решающее значение для расширения диагностического потенциала в странах, где резко возросла потребность в быстром и точном тестировании в связи со вспышками болезни", - говорится в заявлении ВОЗ. Как отмечается, ранняя диагностика оспы позволяет обеспечить своевременное лечение и уход, а также контроль над вирусом. В заявлении говорится, что в Африке по-прежнему сохраняются ограниченные возможности тестирования случаев оспы обезьян. Центр контроля заболеваний Африканского союза в четверг сообщил, что с начала года в регионе зафиксировано 866 летальных случаев в результате заболевания, которое затронуло 16 африканских стран. Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, потенциально опасное для людей с ослабленным иммунитетом. Инфекция сопровождается лихорадкой, интоксикацией, увеличением лимфоузлов и последующим распространением сыпи - сначала в виде пятен, которые трансформируются в пузырьки, после вскрытия образуются язвы, после их заживления - корочки, а когда они отпадают - рубцы. При легком течении болезнь обычно проходит сама по себе и длится от 14 до 21 дня.
https://ria.ru/20241003/popova-1976066852.html
https://ria.ru/20240928/covid-19-1975205034.html
африка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767113363_8:0:2737:2047_1920x0_80_0_0_d98d17e526c6a143b48937dd4696edfc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
воз, африканский союз, африка, в мире
ВОЗ, Африканский союз, Африка, В мире
ВОЗ одобрила экстренное применение диагностического теста на оспу обезьян

ВОЗ одобрила применение первого в истории диагностического теста на оспу обезьян

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЭмблема Всемирной организации здравоохранения
Эмблема Всемирной организации здравоохранения - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Эмблема Всемирной организации здравоохранения. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила для экстренного применения первый в истории диагностический тест на оспу обезьян.
"Разрешение на экстренное использование теста, произведенного компанией Abbott Molecular Inc., будет иметь решающее значение для расширения диагностического потенциала в странах, где резко возросла потребность в быстром и точном тестировании в связи со вспышками болезни", - говорится в заявлении ВОЗ.
Образец кожи человека с вирусом оспы обезьян под микроскопом - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
В России не зафиксировали новых случаев оспы обезьян
Вчера, 02:52
Как отмечается, ранняя диагностика оспы позволяет обеспечить своевременное лечение и уход, а также контроль над вирусом.
В заявлении говорится, что в Африке по-прежнему сохраняются ограниченные возможности тестирования случаев оспы обезьян.
Центр контроля заболеваний Африканского союза в четверг сообщил, что с начала года в регионе зафиксировано 866 летальных случаев в результате заболевания, которое затронуло 16 африканских стран.
Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, потенциально опасное для людей с ослабленным иммунитетом. Инфекция сопровождается лихорадкой, интоксикацией, увеличением лимфоузлов и последующим распространением сыпи - сначала в виде пятен, которые трансформируются в пузырьки, после вскрытия образуются язвы, после их заживления - корочки, а когда они отпадают - рубцы. При легком течении болезнь обычно проходит сама по себе и длится от 14 до 21 дня.
Медсестра держит пробирку с кровью - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
ВОЗ опровергла сообщения о том, что новый вариант COVID-19 XEC более опасен
28 сентября, 07:06
 
ВОЗАфриканский союзАфрикаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала