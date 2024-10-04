https://ria.ru/20241004/voz-1976284218.html

ВОЗ одобрила экстренное применение диагностического теста на оспу обезьян

ВОЗ одобрила экстренное применение диагностического теста на оспу обезьян - РИА Новости, 04.10.2024

ВОЗ одобрила экстренное применение диагностического теста на оспу обезьян

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила для экстренного применения первый в истории диагностический тест на оспу обезьян. РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T02:18

2024-10-04T02:18

2024-10-04T02:18

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила для экстренного применения первый в истории диагностический тест на оспу обезьян. "Разрешение на экстренное использование теста, произведенного компанией Abbott Molecular Inc., будет иметь решающее значение для расширения диагностического потенциала в странах, где резко возросла потребность в быстром и точном тестировании в связи со вспышками болезни", - говорится в заявлении ВОЗ. Как отмечается, ранняя диагностика оспы позволяет обеспечить своевременное лечение и уход, а также контроль над вирусом. В заявлении говорится, что в Африке по-прежнему сохраняются ограниченные возможности тестирования случаев оспы обезьян. Центр контроля заболеваний Африканского союза в четверг сообщил, что с начала года в регионе зафиксировано 866 летальных случаев в результате заболевания, которое затронуло 16 африканских стран. Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, потенциально опасное для людей с ослабленным иммунитетом. Инфекция сопровождается лихорадкой, интоксикацией, увеличением лимфоузлов и последующим распространением сыпи - сначала в виде пятен, которые трансформируются в пузырьки, после вскрытия образуются язвы, после их заживления - корочки, а когда они отпадают - рубцы. При легком течении болезнь обычно проходит сама по себе и длится от 14 до 21 дня.

https://ria.ru/20241003/popova-1976066852.html

https://ria.ru/20240928/covid-19-1975205034.html

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воз, африканский союз, африка, в мире