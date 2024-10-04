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Воробьев: Подмосковье заинтересовано в расширении площадок ОЭЗ - РИА Новости, 04.10.2024
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Новости Подмосковья
 
13:10 04.10.2024
https://ria.ru/20241004/vorobev-1976355440.html
Воробьев: Подмосковье заинтересовано в расширении площадок ОЭЗ
Воробьев: Подмосковье заинтересовано в расширении площадок ОЭЗ - РИА Новости, 04.10.2024
Воробьев: Подмосковье заинтересовано в расширении площадок ОЭЗ
Подмосковье заинтересовано в дальнейшем расширении площадок особых экономических зон (ОЭЗ), а также в строительстве индустриальных парков для поддержки бизнеса, РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T13:10
2024-10-04T13:10
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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ДУБНА, 4 окт - РИА Новости. Подмосковье заинтересовано в дальнейшем расширении площадок особых экономических зон (ОЭЗ), а также в строительстве индустриальных парков для поддержки бизнеса, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Конечно, мы заинтересованы дальше расширять наши площадки. Дубну мы уже три раза расширяем. Это всегда очень приятно, потому что и новые компании приходят, и те, кто первые проекты реализовал, дальше осуществляют, расширяются. Это здорово, это значит, наше партнерство несет совершенно конкретный результат", - сказал Воробьев в рамках пленарного заседания II Международного форума ОЭЗ "Развитие и перспективы ОЭЗ в современной экономике". Губернатор добавил, что в регионе помимо развития ОЭЗ также ведется строительство индустриальных парков. "Мы действительно имеем пять особых экономических зон, может, для кого-то это покажется многовато, но факт в том, что они все заполнены и заполняются нашими партнерами. Мы стараемся строить еще и индустриальные парки. Да, немножко другой налоговый режим, но кое-что при желании мы тоже можем сделать так, чтобы каждое предприятие новое почувствовало поддержку", - отметил Воробьев. С 3 по 4 октября на территории особой экономической зоны "Дубна" проходит второй Международный Форум ОЭЗ. Участие принимают более 500 участников - представителей свободных и особых экономических зон, бизнес-сообщества, отраслевых ассоциаций, институтов развития, банков и государственных органов власти.
https://ria.ru/20240924/vorobev-1974484778.html
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Артем Смирнов
Артем Смирнов
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московская область (подмосковье), андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев

Воробьев: Подмосковье заинтересовано в расширении площадок ОЭЗ

CC BY 4.0 / Пресс-служба Губернатора Московской области / Антон Чернов (cropped) / Губернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
CC BY 4.0 / Пресс-служба Губернатора Московской области / Антон Чернов (cropped) /
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
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ДУБНА, 4 окт - РИА Новости. Подмосковье заинтересовано в дальнейшем расширении площадок особых экономических зон (ОЭЗ), а также в строительстве индустриальных парков для поддержки бизнеса, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Конечно, мы заинтересованы дальше расширять наши площадки. Дубну мы уже три раза расширяем. Это всегда очень приятно, потому что и новые компании приходят, и те, кто первые проекты реализовал, дальше осуществляют, расширяются. Это здорово, это значит, наше партнерство несет совершенно конкретный результат", - сказал Воробьев в рамках пленарного заседания II Международного форума ОЭЗ "Развитие и перспективы ОЭЗ в современной экономике".
Губернатор добавил, что в регионе помимо развития ОЭЗ также ведется строительство индустриальных парков.
"Мы действительно имеем пять особых экономических зон, может, для кого-то это покажется многовато, но факт в том, что они все заполнены и заполняются нашими партнерами. Мы стараемся строить еще и индустриальные парки. Да, немножко другой налоговый режим, но кое-что при желании мы тоже можем сделать так, чтобы каждое предприятие новое почувствовало поддержку", - отметил Воробьев.
С 3 по 4 октября на территории особой экономической зоны "Дубна" проходит второй Международный Форум ОЭЗ. Участие принимают более 500 участников - представителей свободных и особых экономических зон, бизнес-сообщества, отраслевых ассоциаций, институтов развития, банков и государственных органов власти.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей Воробьев
 
 
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