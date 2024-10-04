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В Польше "детская водка" привела к отставкам чиновников - РИА Новости, 04.10.2024
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10:53 04.10.2024
https://ria.ru/20241004/vodka-1976318772.html
В Польше "детская водка" привела к отставкам чиновников
В Польше "детская водка" привела к отставкам чиновников - РИА Новости, 04.10.2024
В Польше "детская водка" привела к отставкам чиновников
Появившиеся недавно в польских магазинах ароматизированные напитки на основе водки, разлитые в тару, напоминающую продукты для детей, вызвали скандал и отставки РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T10:53
2024-10-04T10:53
в мире
польша
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ВАРШАВА, 4 окт – РИА Новости. Появившиеся недавно в польских магазинах ароматизированные напитки на основе водки, разлитые в тару, напоминающую продукты для детей, вызвали скандал и отставки чиновников, передает корреспондент РИА Новости. В польских магазинах различных сетей недавно появились в продаже ароматизированные напитки на основе водки, разлитые в пластиковые тюбики. Проблема заключается в том, что эти тюбики внешне очень похожи на те, в которых массово продаются продукты для детей – различные фруктовые соки и муссы. Сейчас же в очень похожей упаковке один из польских производителей выпустил алкогольные напитки – ликеры с 15-процентным содержанием алкоголя, наливки крепостью 28% и водка крепостью 40%. Местные журналисты сразу же назвали данный продукт "алко-тюбики" или "детская водка". Отреагировало также руководство страны. Так, премьер-министр Польши Дональд Туск пообещал "кадровые последствия для людей, которые не проявили должной бдительности в последние дни". "Этот вопрос может касаться безопасности, здоровья наших детей", - добавил он. Практически сразу же после его слов, министр здравоохранения Изабелла Лещина отправила в отставку директора Национального центра противодействия зависимостям Петра Яблоньского. В свою очередь спикер Сейма Шимон Холовня пригласил в парламент директора Управления по защите конкуренции и потребителей и потребовал быстро разобраться с ситуацией. "Нет места для переговоров. Эта угроза должна исчезнуть. И люди, которые допустили это, должны ожидать последствий", - сказал он. В связи с начавшимся скандалом производитель сделал специальное заявление, в котором заявил о прекращении производства и отзыве продукции из торговых сетей.
https://ria.ru/20240316/ekzamen-1933573452.html
https://ria.ru/20240811/alkogol-1965493275.html
https://ria.ru/20240809/pravitelstvo-1965247914.html
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в мире, польша, дональд туск
В мире, Польша, Дональд Туск
В Польше "детская водка" привела к отставкам чиновников

В Польше "детская водка" привела к скандалу и отставкам чиновников

© AP Photo / Michal DyjukЖенщина выбирает товары в супермаркете в Варшаве, Польша
Женщина выбирает товары в супермаркете в Варшаве, Польша - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© AP Photo / Michal Dyjuk
Женщина выбирает товары в супермаркете в Варшаве, Польша. Архивное фото
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ВАРШАВА, 4 окт – РИА Новости. Появившиеся недавно в польских магазинах ароматизированные напитки на основе водки, разлитые в тару, напоминающую продукты для детей, вызвали скандал и отставки чиновников, передает корреспондент РИА Новости.
В польских магазинах различных сетей недавно появились в продаже ароматизированные напитки на основе водки, разлитые в пластиковые тюбики. Проблема заключается в том, что эти тюбики внешне очень похожи на те, в которых массово продаются продукты для детей – различные фруктовые соки и муссы.
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Сейчас же в очень похожей упаковке один из польских производителей выпустил алкогольные напитки – ликеры с 15-процентным содержанием алкоголя, наливки крепостью 28% и водка крепостью 40%.
Местные журналисты сразу же назвали данный продукт "алко-тюбики" или "детская водка". Отреагировало также руководство страны.
Так, премьер-министр Польши Дональд Туск пообещал "кадровые последствия для людей, которые не проявили должной бдительности в последние дни". "Этот вопрос может касаться безопасности, здоровья наших детей", - добавил он. Практически сразу же после его слов, министр здравоохранения Изабелла Лещина отправила в отставку директора Национального центра противодействия зависимостям Петра Яблоньского.
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В свою очередь спикер Сейма Шимон Холовня пригласил в парламент директора Управления по защите конкуренции и потребителей и потребовал быстро разобраться с ситуацией. "Нет места для переговоров. Эта угроза должна исчезнуть. И люди, которые допустили это, должны ожидать последствий", - сказал он.
В связи с начавшимся скандалом производитель сделал специальное заявление, в котором заявил о прекращении производства и отзыве продукции из торговых сетей.
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