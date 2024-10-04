https://ria.ru/20241004/vodka-1976318772.html

В Польше "детская водка" привела к отставкам чиновников

В Польше "детская водка" привела к отставкам чиновников - РИА Новости, 04.10.2024

В Польше "детская водка" привела к отставкам чиновников

Появившиеся недавно в польских магазинах ароматизированные напитки на основе водки, разлитые в тару, напоминающую продукты для детей, вызвали скандал и отставки РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T10:53

2024-10-04T10:53

2024-10-04T10:53

в мире

польша

дональд туск

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ВАРШАВА, 4 окт – РИА Новости. Появившиеся недавно в польских магазинах ароматизированные напитки на основе водки, разлитые в тару, напоминающую продукты для детей, вызвали скандал и отставки чиновников, передает корреспондент РИА Новости. В польских магазинах различных сетей недавно появились в продаже ароматизированные напитки на основе водки, разлитые в пластиковые тюбики. Проблема заключается в том, что эти тюбики внешне очень похожи на те, в которых массово продаются продукты для детей – различные фруктовые соки и муссы. Сейчас же в очень похожей упаковке один из польских производителей выпустил алкогольные напитки – ликеры с 15-процентным содержанием алкоголя, наливки крепостью 28% и водка крепостью 40%. Местные журналисты сразу же назвали данный продукт "алко-тюбики" или "детская водка". Отреагировало также руководство страны. Так, премьер-министр Польши Дональд Туск пообещал "кадровые последствия для людей, которые не проявили должной бдительности в последние дни". "Этот вопрос может касаться безопасности, здоровья наших детей", - добавил он. Практически сразу же после его слов, министр здравоохранения Изабелла Лещина отправила в отставку директора Национального центра противодействия зависимостям Петра Яблоньского. В свою очередь спикер Сейма Шимон Холовня пригласил в парламент директора Управления по защите конкуренции и потребителей и потребовал быстро разобраться с ситуацией. "Нет места для переговоров. Эта угроза должна исчезнуть. И люди, которые допустили это, должны ожидать последствий", - сказал он. В связи с начавшимся скандалом производитель сделал специальное заявление, в котором заявил о прекращении производства и отзыве продукции из торговых сетей.

https://ria.ru/20240316/ekzamen-1933573452.html

https://ria.ru/20240811/alkogol-1965493275.html

https://ria.ru/20240809/pravitelstvo-1965247914.html

польша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, польша, дональд туск