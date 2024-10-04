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Калининград примет депортированных из недружественных стран россиян

Калининград примет депортированных из недружественных стран россиян - РИА Новости, 04.10.2024

Калининград примет депортированных из недружественных стран россиян

Калининградские власти готовятся принимать депортированных граждан РФ из недружественных стран, проект постановления, в котором говорится об организации пунктов РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T14:03

2024-10-04T14:03

2024-10-04T14:03

россия

калининград

недружественные страны

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КАЛИНИНГРАД, 4 окт — РИА Новости. Калининградские власти готовятся принимать депортированных граждан РФ из недружественных стран, проект постановления, в котором говорится об организации пунктов временного размещения, опубликован на сайте регионального правительства. "Обеспечить временное размещение и социально-бытовое обустройство граждан Российской Федерации, депортированных из иностранных государств и территорий, совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия... Установить, что сумма расходов на временное размещение и питание граждан, депортированных из недружественных стран, в пункте временного размещения составляет не более 1328 рублей в сутки на человека", - говорится в постановлении. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 24 мая 2024 года.

https://ria.ru/20240828/rossija-1969062252.html

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россия, калининград, недружественные страны