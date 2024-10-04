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Калининград примет депортированных из недружественных стран россиян - РИА Новости, 04.10.2024
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14:03 04.10.2024
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Калининград примет депортированных из недружественных стран россиян
Калининград примет депортированных из недружественных стран россиян - РИА Новости, 04.10.2024
Калининград примет депортированных из недружественных стран россиян
Калининградские власти готовятся принимать депортированных граждан РФ из недружественных стран, проект постановления, в котором говорится об организации пунктов РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T14:03
2024-10-04T14:03
россия
калининград
недружественные страны
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КАЛИНИНГРАД, 4 окт — РИА Новости. Калининградские власти готовятся принимать депортированных граждан РФ из недружественных стран, проект постановления, в котором говорится об организации пунктов временного размещения, опубликован на сайте регионального правительства. "Обеспечить временное размещение и социально-бытовое обустройство граждан Российской Федерации, депортированных из иностранных государств и территорий, совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия... Установить, что сумма расходов на временное размещение и питание граждан, депортированных из недружественных стран, в пункте временного размещения составляет не более 1328 рублей в сутки на человека", - говорится в постановлении. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 24 мая 2024 года.
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россия, калининград, недружественные страны
Россия, Калининград, Недружественные страны
Калининград примет депортированных из недружественных стран россиян

Калининград готовится принимать депортированных россиян из недружественных стран

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкКалининград
Калининград - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости / Виталий Невар
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КАЛИНИНГРАД, 4 окт — РИА Новости. Калининградские власти готовятся принимать депортированных граждан РФ из недружественных стран, проект постановления, в котором говорится об организации пунктов временного размещения, опубликован на сайте регионального правительства.
"Обеспечить временное размещение и социально-бытовое обустройство граждан Российской Федерации, депортированных из иностранных государств и территорий, совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия... Установить, что сумма расходов на временное размещение и питание граждан, депортированных из недружественных стран, в пункте временного размещения составляет не более 1328 рублей в сутки на человека", - говорится в постановлении.
Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 24 мая 2024 года.
Военнослужащие пограничной службы ФСБ России - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
МВД изменило правила депортации несовершеннолетних иностранцев
28 августа, 19:42
 
РоссияКалининградНедружественные страны
 
 
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