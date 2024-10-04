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VK предложила работу специалистам из ABBYY - РИА Новости, 04.10.2024
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17:08 04.10.2024
https://ria.ru/20241004/vk-1976416109.html
VK предложила работу специалистам из ABBYY
VK предложила работу специалистам из ABBYY - РИА Новости, 04.10.2024
VK предложила работу специалистам из ABBYY
VK предлагает работу специалистам по искусственному интеллекту, уволенным из международной IT-компании ABBYY, которая разрабатывает решения в области обработки... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T17:08
2024-10-04T17:08
экономика
технологии
венгрия
сербия
кипр
давид ян
abbyy
рбк (медиагруппа)
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. VK предлагает работу специалистам по искусственному интеллекту, уволенным из международной IT-компании ABBYY, которая разрабатывает решения в области обработки документов и распознавания текстов; российский холдинг планирует таким образом усилить экспертизу в технологиях машинного обучения (ML), рассказали в пресс-службе компании. Ранее сотрудники компании ABBYY рассказали о массовом увольнении российских разработчиков в начале октября. Это коснулось специалистов, работающих в офисах в Венгрии, Сербии и на Кипре. Представитель компании позже объяснил, что массовые увольнения связаны с трансформацией и модернизацией бизнеса, в рамках которого "реорганизовала ключевые операционные функции, многие из которых находились в определенных регионах, включая финансы, бухгалтерский учет, стратегии выхода на рынок, а также исследования и разработки", писало ранее на этой неделе издание РБК. "VK готов предложить работу в холдинге сотрудникам, уволенным из ABBYY. Речь идет как про отдельных сотрудников, так и про сформированные команды. В российском холдинге уверены, что это усилит экспертизу VK в ML-разработках, что в свою очередь будет способствовать улучшению пользовательского опыта в продуктах и сервисах", - сказали в VK. Как сообщили в компании, в холдинге открыты десятки вакансий, связанных с машинным обучением. Такие специалисты необходимы в разные бизнес-юниты - "VK Видео", "VK Музыка" и "ВКонтакте". "В VK готовы предложить комбинированный режим работы, когда часть времени сотрудники проводят в офисе, часть – работают удаленно", - добавили в пресс-службе. ABBYY - международная компания, которая разрабатывает решения в области обработки документов и распознавания текстов, автоматизации бизнес-процессов и извлечения данных. Была основана студентом МФТИ Давидом Яном в 1989 году. В 2022 году компания ушла с российского рынка и прекратила продажи продуктов и услуг на территории РФ и Белоруссии. Основная часть сотрудников, работавших в России, переехала на Кипр, в Сербию и Венгрию.
https://ria.ru/20240916/blagoveschensk-1972896903.html
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экономика, технологии, венгрия, сербия, кипр, давид ян, abbyy, рбк (медиагруппа), московский физико-технический институт
Экономика, Технологии, Венгрия, Сербия, Кипр, Давид Ян, ABBYY, РБК (медиагруппа), Московский физико-технический институт
VK предложила работу специалистам из ABBYY

VK предложила работу специалистам по ИИ, уволенным из ABBYY

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСтраница социальной сети "Вконтакте"
Страница социальной сети Вконтакте - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. VK предлагает работу специалистам по искусственному интеллекту, уволенным из международной IT-компании ABBYY, которая разрабатывает решения в области обработки документов и распознавания текстов; российский холдинг планирует таким образом усилить экспертизу в технологиях машинного обучения (ML), рассказали в пресс-службе компании.
Ранее сотрудники компании ABBYY рассказали о массовом увольнении российских разработчиков в начале октября. Это коснулось специалистов, работающих в офисах в Венгрии, Сербии и на Кипре. Представитель компании позже объяснил, что массовые увольнения связаны с трансформацией и модернизацией бизнеса, в рамках которого "реорганизовала ключевые операционные функции, многие из которых находились в определенных регионах, включая финансы, бухгалтерский учет, стратегии выхода на рынок, а также исследования и разработки", писало ранее на этой неделе издание РБК.
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"VK готов предложить работу в холдинге сотрудникам, уволенным из ABBYY. Речь идет как про отдельных сотрудников, так и про сформированные команды. В российском холдинге уверены, что это усилит экспертизу VK в ML-разработках, что в свою очередь будет способствовать улучшению пользовательского опыта в продуктах и сервисах", - сказали в VK.
Как сообщили в компании, в холдинге открыты десятки вакансий, связанных с машинным обучением. Такие специалисты необходимы в разные бизнес-юниты - "VK Видео", "VK Музыка" и "ВКонтакте". "В VK готовы предложить комбинированный режим работы, когда часть времени сотрудники проводят в офисе, часть – работают удаленно", - добавили в пресс-службе.
ABBYY - международная компания, которая разрабатывает решения в области обработки документов и распознавания текстов, автоматизации бизнес-процессов и извлечения данных. Была основана студентом МФТИ Давидом Яном в 1989 году. В 2022 году компания ушла с российского рынка и прекратила продажи продуктов и услуг на территории РФ и Белоруссии. Основная часть сотрудников, работавших в России, переехала на Кипр, в Сербию и Венгрию.
Логотип ВКонтакте на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
VK обновила интерфейс мессенджера в веб-версии "ВКонтакте"
19 сентября, 14:48
 
ЭкономикаТехнологииВенгрияСербияКипрДавид ЯнABBYYРБК (медиагруппа)Московский физико-технический институт
 
 
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