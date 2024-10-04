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Завершено следствие по делу о даче взятки офицеру Минобороны Вертелецкому - РИА Новости, 04.10.2024
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13:51 04.10.2024
https://ria.ru/20241004/verteletskiy-1976367451.html
Завершено следствие по делу о даче взятки офицеру Минобороны Вертелецкому
Завершено следствие по делу о даче взятки офицеру Минобороны Вертелецкому - РИА Новости, 04.10.2024
Завершено следствие по делу о даче взятки офицеру Минобороны Вертелецкому
Следствие по делу генерального директора Чебоксарского "Металлиста" Сергея Червякова, давшего взятку начальнику управления департамента Минобороны Владимиру... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T13:51
2024-10-04T13:51
происшествия
россия
владимир вертелецкий
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Следствие по делу генерального директора Чебоксарского "Металлиста" Сергея Червякова, давшего взятку начальнику управления департамента Минобороны Владимиру Вертелецкому, завершено, сообщили РИА Новости в СК РФ. "Военными следственными органами Следственного комитета Российской Федерации завершены следственные действия по уголовному делу в отношении генерального директора АО "Чебоксарский завод "Металлист" Сергея Червякова, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "б" части 4 статьи 291 УК РФ (дача взятки в крупном размере)", - говорится в сообщении. Как сообщает ведомство, следствием установлено, в 2019 году Минобороны России заключило госконтракт с директором АО "Чебоксарский завод "Металлист" Червяковым на опытно-конструкторские работы. В 2020 году, чтобы снизить контроль и получить привилегии, Червяков дал взятки начальнику управления Департамента Минобороны Владимиру Вертелецкому и его подчиненному Евгению Макееву на сумму свыше 1,8 миллиона рублей. Червяков заключен под стражу, на его имущество стоимостью более 7,7 миллиона рублей наложен арест, отметили в СК. "Расследование уголовного дела в отношении Владимира Вертелецкого продолжается. Уголовное дело в отношении Евгения Макеева, заключившего досудебное соглашение, рассматривается в настоящее время в Хамовническом районном суде города Москвы", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20241003/vzyatka-1976163726.html
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происшествия, россия, владимир вертелецкий, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Владимир Вертелецкий, Следственный комитет России (СК РФ)
Завершено следствие по делу о даче взятки офицеру Минобороны Вертелецкому

СК завершил следствие по делу о даче взятки офицеру Минобороны Вертелецкому

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Следствие по делу генерального директора Чебоксарского "Металлиста" Сергея Червякова, давшего взятку начальнику управления департамента Минобороны Владимиру Вертелецкому, завершено, сообщили РИА Новости в СК РФ.
"Военными следственными органами Следственного комитета Российской Федерации завершены следственные действия по уголовному делу в отношении генерального директора АО "Чебоксарский завод "Металлист" Сергея Червякова, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "б" части 4 статьи 291 УК РФ (дача взятки в крупном размере)", - говорится в сообщении.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
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3 октября, 14:38
Как сообщает ведомство, следствием установлено, в 2019 году Минобороны России заключило госконтракт с директором АО "Чебоксарский завод "Металлист" Червяковым на опытно-конструкторские работы. В 2020 году, чтобы снизить контроль и получить привилегии, Червяков дал взятки начальнику управления Департамента Минобороны Владимиру Вертелецкому и его подчиненному Евгению Макееву на сумму свыше 1,8 миллиона рублей.
Червяков заключен под стражу, на его имущество стоимостью более 7,7 миллиона рублей наложен арест, отметили в СК.
"Расследование уголовного дела в отношении Владимира Вертелецкого продолжается. Уголовное дело в отношении Евгения Макеева, заключившего досудебное соглашение, рассматривается в настоящее время в Хамовническом районном суде города Москвы", - добавляется в сообщении.
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