https://ria.ru/20241004/verteletskiy-1976367451.html

Завершено следствие по делу о даче взятки офицеру Минобороны Вертелецкому

Завершено следствие по делу о даче взятки офицеру Минобороны Вертелецкому - РИА Новости, 04.10.2024

Завершено следствие по делу о даче взятки офицеру Минобороны Вертелецкому

Следствие по делу генерального директора Чебоксарского "Металлиста" Сергея Червякова, давшего взятку начальнику управления департамента Минобороны Владимиру... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T13:51

2024-10-04T13:51

2024-10-04T13:51

происшествия

россия

владимир вертелецкий

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Следствие по делу генерального директора Чебоксарского "Металлиста" Сергея Червякова, давшего взятку начальнику управления департамента Минобороны Владимиру Вертелецкому, завершено, сообщили РИА Новости в СК РФ. "Военными следственными органами Следственного комитета Российской Федерации завершены следственные действия по уголовному делу в отношении генерального директора АО "Чебоксарский завод "Металлист" Сергея Червякова, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "б" части 4 статьи 291 УК РФ (дача взятки в крупном размере)", - говорится в сообщении. Как сообщает ведомство, следствием установлено, в 2019 году Минобороны России заключило госконтракт с директором АО "Чебоксарский завод "Металлист" Червяковым на опытно-конструкторские работы. В 2020 году, чтобы снизить контроль и получить привилегии, Червяков дал взятки начальнику управления Департамента Минобороны Владимиру Вертелецкому и его подчиненному Евгению Макееву на сумму свыше 1,8 миллиона рублей. Червяков заключен под стражу, на его имущество стоимостью более 7,7 миллиона рублей наложен арест, отметили в СК. "Расследование уголовного дела в отношении Владимира Вертелецкого продолжается. Уголовное дело в отношении Евгения Макеева, заключившего досудебное соглашение, рассматривается в настоящее время в Хамовническом районном суде города Москвы", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20241003/vzyatka-1976163726.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, владимир вертелецкий, следственный комитет россии (ск рф)