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В Москве вандалы оставили надписи на двух мечетях - РИА Новости, 04.10.2024
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16:19 04.10.2024
https://ria.ru/20241004/vandaly-1976404070.html
В Москве вандалы оставили надписи на двух мечетях
В Москве вандалы оставили надписи на двух мечетях - РИА Новости, 04.10.2024
В Москве вандалы оставили надписи на двух мечетях
Мемориальная мечеть на Поклонной горе, Историческая мечеть на Большой Татарской и здание Международной исламской миссии подверглись вандализму в четверг и... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T16:19
2024-10-04T16:19
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ссср
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Мемориальная мечеть на Поклонной горе, Историческая мечеть на Большой Татарской и здание Международной исламской миссии подверглись вандализму в четверг и пятницу, заявили в Духовном управлении мусульман (ДУМ) РФ. "В четверг и пятницу неизвестные нанесли на стены зданий надписи, провоцирующие межрелигиозную и межнациональную рознь. От рук вандалов пострадали Мемориальная мечеть на Поклонной горе — построена в память подвига мусульман СССР в годы Великой Отечественной войны, старейшая в Москве Историческая мечеть — воздвигнута в честь мусульман-героев войны 1812 года, здание Международной исламской миссии (Остоженка, 49, строение 1)", – сообщили в Telegram-канале ДУМ РФ. Ранее в июле, по словам зампреда ДУМ РФ Рушана Аббясова, злоумышленники подбросили к мечети свиную голову в священную для мусульман пятницу. Тогда ДУМ призвало единоверцев не поддаваться на провокации.
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россия, ссср, москва, рушан аббясов
Россия, СССР, Москва, Рушан Аббясов
В Москве вандалы оставили надписи на двух мечетях

ДУМ РФ: вандалы оставили надписи на двух московских мечетях

© Фото : ДУМ РФ сегодня/TelegramЗдание Международной исламской миссии подверглось вандализму в Москве
Здание Международной исламской миссии подверглось вандализму в Москве - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© Фото : ДУМ РФ сегодня/Telegram
Здание Международной исламской миссии подверглось вандализму в Москве
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Мемориальная мечеть на Поклонной горе, Историческая мечеть на Большой Татарской и здание Международной исламской миссии подверглись вандализму в четверг и пятницу, заявили в Духовном управлении мусульман (ДУМ) РФ.
"В четверг и пятницу неизвестные нанесли на стены зданий надписи, провоцирующие межрелигиозную и межнациональную рознь. От рук вандалов пострадали Мемориальная мечеть на Поклонной горе — построена в память подвига мусульман СССР в годы Великой Отечественной войны, старейшая в Москве Историческая мечеть — воздвигнута в честь мусульман-героев войны 1812 года, здание Международной исламской миссии (Остоженка, 49, строение 1)", – сообщили в Telegram-канале ДУМ РФ.
Ранее в июле, по словам зампреда ДУМ РФ Рушана Аббясова, злоумышленники подбросили к мечети свиную голову в священную для мусульман пятницу. Тогда ДУМ призвало единоверцев не поддаваться на провокации.
Суд - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
В Орле оштрафовали вандалов, осквернивших символ воинской славы
4 сентября, 11:47
 
РоссияСССРМоскваРушан Аббясов
 
 
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