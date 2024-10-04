В Москве вандалы оставили надписи на двух мечетях
ДУМ РФ: вандалы оставили надписи на двух московских мечетях
© Фото : ДУМ РФ сегодня/TelegramЗдание Международной исламской миссии подверглось вандализму в Москве
Здание Международной исламской миссии подверглось вандализму в Москве
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Мемориальная мечеть на Поклонной горе, Историческая мечеть на Большой Татарской и здание Международной исламской миссии подверглись вандализму в четверг и пятницу, заявили в Духовном управлении мусульман (ДУМ) РФ.
"В четверг и пятницу неизвестные нанесли на стены зданий надписи, провоцирующие межрелигиозную и межнациональную рознь. От рук вандалов пострадали Мемориальная мечеть на Поклонной горе — построена в память подвига мусульман СССР в годы Великой Отечественной войны, старейшая в Москве Историческая мечеть — воздвигнута в честь мусульман-героев войны 1812 года, здание Международной исламской миссии (Остоженка, 49, строение 1)", – сообщили в Telegram-канале ДУМ РФ.
Ранее в июле, по словам зампреда ДУМ РФ Рушана Аббясова, злоумышленники подбросили к мечети свиную голову в священную для мусульман пятницу. Тогда ДУМ призвало единоверцев не поддаваться на провокации.
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