https://ria.ru/20241004/vandaly-1976404070.html

В Москве вандалы оставили надписи на двух мечетях

В Москве вандалы оставили надписи на двух мечетях - РИА Новости, 04.10.2024

В Москве вандалы оставили надписи на двух мечетях

Мемориальная мечеть на Поклонной горе, Историческая мечеть на Большой Татарской и здание Международной исламской миссии подверглись вандализму в четверг и... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T16:19

2024-10-04T16:19

2024-10-04T16:19

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ссср

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Мемориальная мечеть на Поклонной горе, Историческая мечеть на Большой Татарской и здание Международной исламской миссии подверглись вандализму в четверг и пятницу, заявили в Духовном управлении мусульман (ДУМ) РФ. "В четверг и пятницу неизвестные нанесли на стены зданий надписи, провоцирующие межрелигиозную и межнациональную рознь. От рук вандалов пострадали Мемориальная мечеть на Поклонной горе — построена в память подвига мусульман СССР в годы Великой Отечественной войны, старейшая в Москве Историческая мечеть — воздвигнута в честь мусульман-героев войны 1812 года, здание Международной исламской миссии (Остоженка, 49, строение 1)", – сообщили в Telegram-канале ДУМ РФ. Ранее в июле, по словам зампреда ДУМ РФ Рушана Аббясова, злоумышленники подбросили к мечети свиную голову в священную для мусульман пятницу. Тогда ДУМ призвало единоверцев не поддаваться на провокации.

https://ria.ru/20240904/orel-1970466743.html

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россия, ссср, москва, рушан аббясов