https://ria.ru/20241004/uspenskiy-1976207199.html

Георгий Успенский: освоение Марса возможно в начале следующего столетия

Георгий Успенский: освоение Марса возможно в начале следующего столетия - РИА Новости, 04.10.2024

Георгий Успенский: освоение Марса возможно в начале следующего столетия

Российский ученый, доктор технических наук, профессор Георгий Успенский принимал участие в запуске первого искусственного спутника Земли 4 октября 1957 года и... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T11:00

2024-10-04T11:00

2024-10-04T11:00

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Российский ученый, доктор технических наук, профессор Георгий Успенский принимал участие в запуске первого искусственного спутника Земли 4 октября 1957 года и вплоть до 2018 года работал в Центральном научно-исследовательском институте машиностроения (ЦНИИмаш) в подмосковном Королеве. Его авторству принадлежит теория поточной гравитации, на основе которой ученый составил долгосрочный прогноз развития технологии и образа жизни человечества в космосе. В преддверии 67-летия со дня начала космической эры человечества Успенский рассказал в интервью специальному корреспонденту РИА Новости Денису Кайырану, как изменилась космическая баллистика за эти десятилетия, когда человечество сможет вернуться на Луну, освоить Марс и отправиться к другим галактикам.– Георгий Романович, расскажите, где и на какой должности вы работали в 1957 году?– Я работал старшим инженером в лаборатории Павла Ефимовича Эльясберга, где мы занимались разработкой баллистики полета спутника. Это было в НИИ-4 Министерства обороны, который располагался в Болшево (сейчас – микрорайон Юбилейный города Королева).– Помните ли вы день запуска спутника? Какой работой вы занимались тогда, как встретили известие о запуске 4 октября 1957 года?– Не только помню – забыть не могу! Я определял период обращения первого спутника, наклонение его орбиты по разработанному мной графоаналитическому методу. Он представлял собой меркаторскую карту с пунктами ПРО (противоракетной обороны) Северного полушария из оргстекла с ожидаемыми трассами траектории полёта спутника, величин периодов обращения спутника в зависимости от времени и азимута, получаемых от него отраженных радиотехнических сигналов пунктов ПРО. В ходе работы значения периода обращения спутника совпадали с данными, получаемыми аналитическим методом, над которым трудились за другим столом мои коллеги Георгий Степанович Нариманов, Игорь Марианович Яцунский и Павел Ефимович Эльясберг.Весть об успешном запуске спутника я встретил с ликованием, в предвкушении последующих грандиозных событий. Домой в этот день никто не ушел – все продолжили работу. Это было время, когда мы трудились круглосуточно, бывало, даже спали прямо на рабочих столах. Ждали новых "засечек" и информации от станций ПРО.– Насколько усложнилась космическая баллистика с тех пор?– Многочисленные направления использования спутника, полеты к Луне и планетам, использование ЭВМ создали новую отрасль баллистики – космическую. Первый камень в ее теорию заложил Павел Ефимович Эльясберг, издав книгу "Введение в теорию полета искусственных спутников Земли". Летом 1957 года он прочел лекции сотрудникам НИИ-4, которые послужили базовым материалом для этой книги. Сегодня баллистические расчеты выполняются при помощи компьютерных программ, которые весьма сложны.– Когда человечество сможет вернуться на Луну и заселить Марс?– Современные космические технологии позволяют начать строительство поселений на Луне. Темп работ определяется экономикой космических стран. Поселения начнут строить ориентировочно в сороковых годах XXI века. Завершат строительство и начнут штатную работу на Луне примерно в конце этого столетия.С Марсом дело сложнее – он находится дальше от Земли и имеет атмосферу.А потому нужны более мощные носители, прочные спускаемые аппараты и длительные полеты в открытом космосе. Последнее потребует создания специальных средств защиты экипажа от космического излучения, что является пока неразрешенной проблемой. Поэтому затраты на освоение Марса более чем на порядок превысят затраты на лунные поселения. По моим подсчетам, это станет возможным начале следующего столетия.– Существуют ли способы долететь до других звезд, а может, и вовсе галактик?– Для полетов к звездам, а тем более для полетов по галактике, современная космонавтика не имеет технических средств. Здесь нужна новая энергетика. Необходимы новые типы связи и навигации, а также техника обеспечения безопасности экипажа.– Когда люди смогут ими воспользоваться, и для чего вообще нужны такие полеты?– Одним из возможных путей решения этих проблем может быть гравитационная космонавтика. В этом случае сначала будет освоена Солнечная система, потом реализованы полеты к ближайшим звездам и лишь затем полеты по галактике и между галактиками. Такие проблемы будут решены в следующих двух-пяти столетиях.Выход человечества за пределы Солнечной системы необходим для расширения жизненного пространства. Это аналогично тому, как запуск искусственного спутника Земли в свое время был настоящим технологическим прорывом, и теперь мы не можем обойтись без ИСЗ в информационном плане – это связь, навигация, мониторинг Земли и так далее. Также мыслимо будет расширение пространства в части освоения ресурсов космических объектов. Межпланетные и межгалактические полеты станут принципиально новым этапом развития человечества. Да здравствует космонавтика!

https://ria.ru/20240412/kosmos-1938024806.html

https://ria.ru/20231107/kosmos-1907876470.html

https://radiosputnik.ru/20240129/mars-1924164152.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, космос - риа наука, земля, марс, цниимаш, луна, георгий успенский