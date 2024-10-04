Рейтинг@Mail.ru
Число жертв урагана "Хелен" в США достигло 215 человек - РИА Новости, 04.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:29 04.10.2024
https://ria.ru/20241004/uragan-1976314284.html
Число жертв урагана "Хелен" в США достигло 215 человек
Число жертв урагана "Хелен" в США достигло 215 человек - РИА Новости, 04.10.2024
Число жертв урагана "Хелен" в США достигло 215 человек
Число погибших в результате урагана "Хелен", который на прошлой неделе обрушился на юго-восточную часть США и стал самым смертоносным ураганом на материковой... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T10:29
2024-10-04T10:29
в мире
северная каролина
сша
южная каролина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/02/1975875706_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8742dc8067ef6a29a7c837038696931f.jpg
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Число погибших в результате урагана "Хелен", который на прошлой неделе обрушился на юго-восточную часть США и стал самым смертоносным ураганом на материковой части страны почти за 20 лет, достигло 215, передает агентство Ассошиэйтед Пресс. Ранее телеканал CNN сообщал о 200 погибших. "Число погибших увеличилось в четверг до 215 в связи с обнаружением новых жертв", - говорится в материале агентства. По его данным, около половины погибших приходится на Северную Каролину. По данным мониторингового портала PowerOutage.us, в Вирджинии, Северной Каролине, Южной Каролине, Джорджии и Флориде более 750 тысяч потребителей остаются без электричества.
https://ria.ru/20241002/ssha-1976044548.html
https://ria.ru/20241002/khelen-1975864083.html
северная каролина
сша
южная каролина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/02/1975875706_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_efbf37ec738a8a0c47acdcedd2fde074.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, северная каролина, сша, южная каролина
В мире, Северная Каролина, США, Южная Каролина
Число жертв урагана "Хелен" в США достигло 215 человек

AP: число погибших из-за урагана "Хелен" в США достигло 215

© AP Photo / Jeff RobersonЛиквидация последствий урагана "Хелен" в Северной Каролине
Ликвидация последствий урагана Хелен в Северной Каролине - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© AP Photo / Jeff Roberson
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Число погибших в результате урагана "Хелен", который на прошлой неделе обрушился на юго-восточную часть США и стал самым смертоносным ураганом на материковой части страны почти за 20 лет, достигло 215, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Ранее телеканал CNN сообщал о 200 погибших.
Последствия урагана Хелен, США - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
В США расследуют ЧП на заводе, где 11 человек смыло из-за урагана
2 октября, 21:47
"Число погибших увеличилось в четверг до 215 в связи с обнаружением новых жертв", - говорится в материале агентства.
По его данным, около половины погибших приходится на Северную Каролину.
По данным мониторингового портала PowerOutage.us, в Вирджинии, Северной Каролине, Южной Каролине, Джорджии и Флориде более 750 тысяч потребителей остаются без электричества.
Ликвидация последствий урагана Хелен в Северной Каролине. 1 октября 2024 года - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
"Хелен" стал вторым по смертоносности ураганом США за более чем полвека
2 октября, 07:42
 
В миреСеверная КаролинаСШАЮжная Каролина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала