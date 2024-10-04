https://ria.ru/20241004/uragan-1976314284.html
Число жертв урагана "Хелен" в США достигло 215 человек
Число жертв урагана "Хелен" в США достигло 215 человек - РИА Новости, 04.10.2024
Число жертв урагана "Хелен" в США достигло 215 человек
Число погибших в результате урагана "Хелен", который на прошлой неделе обрушился на юго-восточную часть США и стал самым смертоносным ураганом на материковой... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T10:29
2024-10-04T10:29
2024-10-04T10:29
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Число погибших в результате урагана "Хелен", который на прошлой неделе обрушился на юго-восточную часть США и стал самым смертоносным ураганом на материковой части страны почти за 20 лет, достигло 215, передает агентство Ассошиэйтед Пресс. Ранее телеканал CNN сообщал о 200 погибших. "Число погибших увеличилось в четверг до 215 в связи с обнаружением новых жертв", - говорится в материале агентства. По его данным, около половины погибших приходится на Северную Каролину. По данным мониторингового портала PowerOutage.us, в Вирджинии, Северной Каролине, Южной Каролине, Джорджии и Флориде более 750 тысяч потребителей остаются без электричества.
https://ria.ru/20241002/ssha-1976044548.html
https://ria.ru/20241002/khelen-1975864083.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, северная каролина, сша, южная каролина
В мире, Северная Каролина, США, Южная Каролина
Число жертв урагана "Хелен" в США достигло 215 человек
AP: число погибших из-за урагана "Хелен" в США достигло 215