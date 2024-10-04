https://ria.ru/20241004/uragan-1976314284.html

Число жертв урагана "Хелен" в США достигло 215 человек

Число жертв урагана "Хелен" в США достигло 215 человек - РИА Новости, 04.10.2024

Число жертв урагана "Хелен" в США достигло 215 человек

Число погибших в результате урагана "Хелен", который на прошлой неделе обрушился на юго-восточную часть США и стал самым смертоносным ураганом на материковой... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T10:29

2024-10-04T10:29

2024-10-04T10:29

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Число погибших в результате урагана "Хелен", который на прошлой неделе обрушился на юго-восточную часть США и стал самым смертоносным ураганом на материковой части страны почти за 20 лет, достигло 215, передает агентство Ассошиэйтед Пресс. Ранее телеканал CNN сообщал о 200 погибших. "Число погибших увеличилось в четверг до 215 в связи с обнаружением новых жертв", - говорится в материале агентства. По его данным, около половины погибших приходится на Северную Каролину. По данным мониторингового портала PowerOutage.us, в Вирджинии, Северной Каролине, Южной Каролине, Джорджии и Флориде более 750 тысяч потребителей остаются без электричества.

https://ria.ru/20241002/ssha-1976044548.html

https://ria.ru/20241002/khelen-1975864083.html

северная каролина

сша

южная каролина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, северная каролина, сша, южная каролина