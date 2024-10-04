https://ria.ru/20241004/ukraina-1976440228.html

Киев заинтересовался южнокорейскими танками, заявил посол Украины

Киев заинтересовался южнокорейскими танками, заявил посол Украины - РИА Новости, 04.10.2024

Киев заинтересовался южнокорейскими танками, заявил посол Украины

Украинские власти заинтересовались южнокорейскими танками и снарядами для реактивных систем залпового огня, свидетельствует публикация посла Украины в... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T19:29

2024-10-04T19:29

2024-10-04T19:29

украина

россия

польша

korean air

hyundai creta

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958506745_0:76:711:475_1920x0_80_0_0_66e9fba4d9268ea898cb35bceb6be622.jpg

СЕУЛ, 4 окт - РИА Новости. Украинские власти заинтересовались южнокорейскими танками и снарядами для реактивных систем залпового огня, свидетельствует публикация посла Украины в Республике Корея Дмитрия Пономаренко. "Со 2 по 6 октября в Корее проходит крупнейшая в Азии выставка оборонных индустрий KADEX 2024. Два дня работы на выставке были наполнены продуктивными и насыщенными встречами с рядом самых известных корейских компаний оборонного сектора. Представлены на выставке и украинские высокотехнологичные разработки... Без деталей, но есть большая заинтересованность и перспективные наработки", - написал посол на своей странице в соцсети Facebook*. Согласно приложенным к публикации фотографиям, на выставке украинский посол провел встречи с представителями компании Hyundai Rotem, являющейся производителем танков K2, которые в последнее время массово закупает Польша. На фотографиях Пономаренко наблюдает за демонстрацией возможностей системы активной защиты танка и общается с корейскими собеседниками с открытым перед ним буклетом с K2. Посол Украины также запечатлен во время переговоров с представителями крупного южнокорейского производителя систем различных видов управляемых и неуправляемых реактивных снарядов Korea Defense Industry (KD Ind.). Продукция этой компании, ранее входившей в группу Hanwha, используется, в том числе, с системах РЗСО K239 "Чхонму", также активно закупаемых Польшей. При этом в переговорной зоне Korea Defense Industry на слайдах демонстрировались малые ударные дроны, предназначенные для вывода из строя пунктов управления противника. В конце июня южнокорейские СМИ сообщали, что KD Ind. заказала у другой корейской компании Gooil Engineering передовое оборудование для производства вооружений на сумму в 4,1 миллиард вон (около 3 миллионов долларов), а сама Gooil в сотрудничестве со своей материнской компанией Neontech недавно "первой в Южной Корее разработала малый ударный дрон, сочетающий в себе функции разведки, который может складываться в сумку". Согласно опубликованным фотографиям, украинский посол также провел встречи с представителями компании Hanwha, производящей, в числе прочего, широко экспортирующиеся в граничащие с РФ страны Европы самоходные гаубицы K9, и Poongsan, являющейся крупнейшим южнокорейским производителем патронов и артиллерийских снарядов различного калибра. В зоне Hyundai WIA Пономаренко продемонстрировали стационарные и монтируемые на транспортные средства системы борьбы с беспилотниками. Кроме того, внимание посла привлекли различные автоматы и пулеметные установки, шлемы с приборами ночного видения и крупные БПЛА компании Korean Air.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240821/koreya-1967458601.html

https://ria.ru/20240909/polsha-1971528337.html

украина

россия

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, россия, польша, korean air , hyundai creta, в мире