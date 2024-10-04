Киев заинтересовался южнокорейскими танками, заявил посол Украины
Посол Украины: Киев заинтересовался южнокорейскими танками и снарядами для РСЗО
Танк K2 Black Panther. Архивное фото
Читать ria.ru в
СЕУЛ, 4 окт - РИА Новости. Украинские власти заинтересовались южнокорейскими танками и снарядами для реактивных систем залпового огня, свидетельствует публикация посла Украины в Республике Корея Дмитрия Пономаренко.
"Со 2 по 6 октября в Корее проходит крупнейшая в Азии выставка оборонных индустрий KADEX 2024. Два дня работы на выставке были наполнены продуктивными и насыщенными встречами с рядом самых известных корейских компаний оборонного сектора. Представлены на выставке и украинские высокотехнологичные разработки... Без деталей, но есть большая заинтересованность и перспективные наработки", - написал посол на своей странице в соцсети Facebook*.
Сеул может отказаться от поставок оружия Киеву, считают эксперты
21 августа, 06:25
Согласно приложенным к публикации фотографиям, на выставке украинский посол провел встречи с представителями компании Hyundai Rotem, являющейся производителем танков K2, которые в последнее время массово закупает Польша. На фотографиях Пономаренко наблюдает за демонстрацией возможностей системы активной защиты танка и общается с корейскими собеседниками с открытым перед ним буклетом с K2.
Посол Украины также запечатлен во время переговоров с представителями крупного южнокорейского производителя систем различных видов управляемых и неуправляемых реактивных снарядов Korea Defense Industry (KD Ind.). Продукция этой компании, ранее входившей в группу Hanwha, используется, в том числе, с системах РЗСО K239 "Чхонму", также активно закупаемых Польшей.
При этом в переговорной зоне Korea Defense Industry на слайдах демонстрировались малые ударные дроны, предназначенные для вывода из строя пунктов управления противника. В конце июня южнокорейские СМИ сообщали, что KD Ind. заказала у другой корейской компании Gooil Engineering передовое оборудование для производства вооружений на сумму в 4,1 миллиард вон (около 3 миллионов долларов), а сама Gooil в сотрудничестве со своей материнской компанией Neontech недавно "первой в Южной Корее разработала малый ударный дрон, сочетающий в себе функции разведки, который может складываться в сумку".
Согласно опубликованным фотографиям, украинский посол также провел встречи с представителями компании Hanwha, производящей, в числе прочего, широко экспортирующиеся в граничащие с РФ страны Европы самоходные гаубицы K9, и Poongsan, являющейся крупнейшим южнокорейским производителем патронов и артиллерийских снарядов различного калибра. В зоне Hyundai WIA Пономаренко продемонстрировали стационарные и монтируемые на транспортные средства системы борьбы с беспилотниками. Кроме того, внимание посла привлекли различные автоматы и пулеметные установки, шлемы с приборами ночного видения и крупные БПЛА компании Korean Air.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Польша не подписала контракт на поставку танков К2
9 сентября, 09:57