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"Поднять белый флаг". В Германии сделали неожиданное заявление об Украине
"Поднять белый флаг". В Германии сделали неожиданное заявление об Украине - РИА Новости, 04.10.2024
"Поднять белый флаг". В Германии сделали неожиданное заявление об Украине
Никакие мобилизация и отправка новых солдат ВСУ на фронт не спасут Украину из-за российских авиаударов, пожаловался немецкий журналист Юлиан Репке в социальной... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T10:36
2024-10-04T10:36
2024-10-04T10:37
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Никакие мобилизация и отправка новых солдат ВСУ на фронт не спасут Украину из-за российских авиаударов, пожаловался немецкий журналист Юлиан Репке в социальной сети X."Никакая мобилизация не спасет страну, если ее позиции и солдаты одни за другими уничтожаются российскими авиаударами", — посетовал немецкий корреспондент.Репке назвал самоубийством отправку новых солдат на фронт из-за способности России наносить авиаудары в украинском воздушном пространстве."Поэтому Запад должен либо кардинально изменить свое поведение по поддержке Украины, либо поднять белый флаг", — резюмировал он.Российская авиация применяет авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции, в зоне СВО. Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам, не подставляясь под огонь зенитных ракетных комплексов.
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в мире, украина, германия, россия, вооруженные силы украины, политика
В мире, Украина, Германия, Россия, Вооруженные силы Украины, Политика
"Поднять белый флаг". В Германии сделали неожиданное заявление об Украине
Репке: отправка новых солдат ВСУ на фронт бесполезна из-за российских авиаударов