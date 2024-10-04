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Министр обороны доложил Путину об освобождении Угледара - РИА Новости, 04.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:17 04.10.2024 (обновлено: 12:42 04.10.2024)
https://ria.ru/20241004/ugledar-1976340841.html
Министр обороны доложил Путину об освобождении Угледара
Министр обороны доложил Путину об освобождении Угледара - РИА Новости, 04.10.2024
Министр обороны доложил Путину об освобождении Угледара
Министр обороны Андрей Белоусов доложил президенту Владимиру Путину об освобождении Угледара, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T12:17
2024-10-04T12:42
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
угледар
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Министр обороны Андрей Белоусов доложил президенту Владимиру Путину об освобождении Угледара, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.&quot;Естественно, были доклады высшего военного руководства, министра обороны&quot;, — сказал он.Так представитель Кремля ответил на вопрос РИА Новости, как и от кого Путин узнал об освобождении Угледара и была ли у него личная встреча с Белоусовым и начальником Генштаба Валерием Герасимовым.Пресс-секретарь отметил, что глава государства регулярно встречается с руководителями военного ведомства и получает от них доклады.В четверг Минобороны сообщило, что российские подразделения взяли под контроль Угледар. Вечером того же дня глава ДНР Денис Пушилин заявил, что город имел для ВСУ стратегическое значение, поскольку располагается на господствующей высоте, поэтому украинские войска так упирались и хотели удержать это населенный пункт. Такое же стратегическое значение, по его словам, Угледар имеет и для российских военных.Глава ДНР отметил, что под контроль российских военных перешли и многокилометровые подземные укрытия. Сейчас, сообщил он, в городе остаются порядка 115 мирных жителей.Угледар был последним крупным опорным пунктом ВСУ на Южнодонецком направлении. Теперь российские войска смогут наступать на Великую Новоселку на границе с Запорожской областью и Курахово, где противник оборудовал мощные линии обороны. Кроме того, освобождение населенного пункта полностью обезопасило трассу Донецк — Мариуполь и вывело из-под удара Волноваху.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20241004/ugledar-1976333904.html
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россия, безопасность, угледар, дмитрий песков, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Угледар, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Министр обороны доложил Путину об освобождении Угледара

Песков: министр обороны Белоусов доложил Путину об освобождении Угледара

© РИА Новости | Перейти в медиабанкУгледар после освобождения российской армией
Угледар после освобождения российской армией - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
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Угледар после освобождения российской армией
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Министр обороны Андрей Белоусов доложил президенту Владимиру Путину об освобождении Угледара, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«

"Естественно, были доклады высшего военного руководства, министра обороны", — сказал он.

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Так представитель Кремля ответил на вопрос РИА Новости, как и от кого Путин узнал об освобождении Угледара и была ли у него личная встреча с Белоусовым и начальником Генштаба Валерием Герасимовым.
Пресс-секретарь отметил, что глава государства регулярно встречается с руководителями военного ведомства и получает от них доклады.
В четверг Минобороны сообщило, что российские подразделения взяли под контроль Угледар. Вечером того же дня глава ДНР Денис Пушилин заявил, что город имел для ВСУ стратегическое значение, поскольку располагается на господствующей высоте, поэтому украинские войска так упирались и хотели удержать это населенный пункт. Такое же стратегическое значение, по его словам, Угледар имеет и для российских военных.
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Глава ДНР отметил, что под контроль российских военных перешли и многокилометровые подземные укрытия. Сейчас, сообщил он, в городе остаются порядка 115 мирных жителей.
Угледар был последним крупным опорным пунктом ВСУ на Южнодонецком направлении. Теперь российские войска смогут наступать на Великую Новоселку на границе с Запорожской областью и Курахово, где противник оборудовал мощные линии обороны. Кроме того, освобождение населенного пункта полностью обезопасило трассу ДонецкМариуполь и вывело из-под удара Волноваху.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьУгледарДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
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