https://ria.ru/20241004/ugledar-1976288353.html

В Минобороны рассказали о паническом бегстве боевиков ВСУ из Угледара

В Минобороны рассказали о паническом бегстве боевиков ВСУ из Угледара - РИА Новости, 04.10.2024

В Минобороны рассказали о паническом бегстве боевиков ВСУ из Угледара

Украинские военнослужащие начали в панике убегать с позиций, когда кольцо вокруг Угледара стало сжиматься и российские войска взяли под контроль последний путь... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T05:02

2024-10-04T05:02

2024-10-04T09:32

специальная военная операция на украине

угледар

россия

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/04/1976295449_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b4b90ce94fc088e1ea87251be50d9536.jpg

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Украинские военнослужащие начали в панике убегать с позиций, когда кольцо вокруг Угледара стало сжиматься и российские войска взяли под контроль последний путь отхода на север, сообщили в Минобороны."По словам бойцов снайперских подразделений объединения группировки войск "Восток" из Забайкалья, когда кольцо вокруг Угледара стало сжиматься, а наши войска взяли под контроль последний путь отхода на север, оставшиеся украинские солдаты начали в панике убегать со своих позиций", — рассказали в ведомстве. Подавить сопротивление, как отметили в Минобороны, удалось в том числе при огневой поддержке снайперских групп: они окопались в засаде вокруг города и наносили точечные удары по ВСУ.Украинское командование бросило на защиту Угледара самые боеспособные подразделения и в итоге потеряло значительную часть элитных формирований и много бронетехники, подчеркнули в ведомстве.В Минобороны также рассказали, что российским бойцам еще в сентябре стало понятно, что оборона ВСУ в Угледаре обречена. Это произошло, когда пехота прорвалась одновременно с двух флангов — в районе населенных пунктов Водяное и Пречистовка.Решающее значение при захвате последних опорных пунктов ВСУ в Угледаре оказали грамотные действия экипажей танков Т-80БВМ бригады морпехов Тихоокеанского флота группировки войск "Восток".В четверг Минобороны сообщило, что российские подразделения взяли под контроль Угледар. Вечером того же дня глава ДНР Денис Пушилин заявил, что город имел для ВСУ стратегическое значение, поскольку располагается на господствующей высоте, поэтому украинские войска так упирались и хотели удержать это населенный пункт. Такое же стратегическое значение, по его словам, Угледар имеет и для российских военных.Глава ДНР отметил, что под контроль российских военных перешли и многокилометровые подземные укрытия. Сейчас, сообщил он, в городе остаются порядка 115 мирных жителей.Угледар был последним крупным опорным пунктом ВСУ на Южнодонецком направлении. Теперь российские войска смогут наступать на Великую Новоселку на границе с Запорожской областью и Курахово, где противник оборудовал мощные линии обороны. Кроме того, освобождение населенного пункта полностью обезопасило трассу Донецк — Мариуполь и вывело из-под удара Волноваху.

https://ria.ru/20241004/ugledar-1976231223.html

https://ria.ru/20241003/ukraina-1976269465.html

https://ria.ru/20241003/ugledar-1976275306.html

угледар

россия

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Первые панорамные видеокадры Угледара после его освобождения Первые панорамные видеокадры Угледара после его освобождения оказались в распоряжении РИА Новости. На них видна юго-западная часть города, за которую шли бои последнее время, можно различить разрушенные и обгоревшие многоэтажки и дома частного сектора, движения техники и людей не заметно. 2024-10-04T05:02 true PT0M48S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

угледар, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, в мире