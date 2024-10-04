https://ria.ru/20241004/ugledar-1976231223.html

Российские военные рассказали о неприятном секрете ВСУ в Угледаре

Российские военные рассказали о неприятном секрете ВСУ в Угледаре - РИА Новости, 04.10.2024

Российские военные рассказали о неприятном секрете ВСУ в Угледаре

Украинские солдаты установили на многоэтажных домах в Угледаре множество камер наблюдения, из-за чего снабжение российских войск на передовой было затруднено,... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T05:00

2024-10-04T05:00

2024-10-04T05:00

специальная военная операция на украине

угледар

донецкая народная республика

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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Украинские солдаты установили на многоэтажных домах в Угледаре множество камер наблюдения, из-за чего снабжение российских войск на передовой было затруднено, рассказал РИА Новости командир 95-го стрелкового полка ДНР с позывным Сид, который штурмовал город.Накануне Минобороны сообщило, что российские подразделения взяли под контроль Угледар в ДНР. Бои за этот город шли с самого начала специальной военной операции. "После того как за четыре дня у меня подбили три машины, я запретил любые перемещения. Дело в том, что, кроме непрерывно висящих в небе коптеров, на многоэтажках у вэсэушников стояли стационарные камеры. Соответственно, они видели все", — рассказал Сид.Тогда решили прорубить "дорогу жизни" в примыкающей почти вплотную к позициям лесополосе. Длина просеки — восемь километров. Боеприпасы и продукты возили на мотоциклах.Однако у села, где базировались солдаты, уже была открытая местность. Поэтому, по словам комполка, все приходилось тащить на руках.В итоге возникла идея: решили смастерить самоходные тележки на электродвигателе. Бойцы разработали программное обеспечение, закупили компоненты. И тележка начала доставлять грузы. Ее оператор, отмечает Сид, находился в безопасном месте в нескольких километрах.

https://ria.ru/20241003/ugledar-1976139054.html

угледар

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угледар, донецкая народная республика