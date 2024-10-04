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Российские военные рассказали о неприятном секрете ВСУ в Угледаре - РИА Новости, 04.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:00 04.10.2024
https://ria.ru/20241004/ugledar-1976231223.html
Российские военные рассказали о неприятном секрете ВСУ в Угледаре
Российские военные рассказали о неприятном секрете ВСУ в Угледаре - РИА Новости, 04.10.2024
Российские военные рассказали о неприятном секрете ВСУ в Угледаре
Украинские солдаты установили на многоэтажных домах в Угледаре множество камер наблюдения, из-за чего снабжение российских войск на передовой было затруднено,... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T05:00
2024-10-04T05:00
специальная военная операция на украине
угледар
донецкая народная республика
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Украинские солдаты установили на многоэтажных домах в Угледаре множество камер наблюдения, из-за чего снабжение российских войск на передовой было затруднено, рассказал РИА Новости командир 95-го стрелкового полка ДНР с позывным Сид, который штурмовал город.Накануне Минобороны сообщило, что российские подразделения взяли под контроль Угледар в ДНР. Бои за этот город шли с самого начала специальной военной операции. "После того как за четыре дня у меня подбили три машины, я запретил любые перемещения. Дело в том, что, кроме непрерывно висящих в небе коптеров, на многоэтажках у вэсэушников стояли стационарные камеры. Соответственно, они видели все", — рассказал Сид.Тогда решили прорубить "дорогу жизни" в примыкающей почти вплотную к позициям лесополосе. Длина просеки — восемь километров. Боеприпасы и продукты возили на мотоциклах.Однако у села, где базировались солдаты, уже была открытая местность. Поэтому, по словам комполка, все приходилось тащить на руках.В итоге возникла идея: решили смастерить самоходные тележки на электродвигателе. Бойцы разработали программное обеспечение, закупили компоненты. И тележка начала доставлять грузы. Ее оператор, отмечает Сид, находился в безопасном месте в нескольких километрах.
https://ria.ru/20241003/ugledar-1976139054.html
угледар
донецкая народная республика
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угледар, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Угледар, Донецкая Народная Республика
Российские военные рассказали о неприятном секрете ВСУ в Угледаре

Командир полка Сид: гарнизону ВСУ в Угледаре помогали "глазастые" дома

© AP Photo / LIBKOSВид с воздуха на Угледар
Вид с воздуха на Угледар - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© AP Photo / LIBKOS
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Украинские солдаты установили на многоэтажных домах в Угледаре множество камер наблюдения, из-за чего снабжение российских войск на передовой было затруднено, рассказал РИА Новости командир 95-го стрелкового полка ДНР с позывным Сид, который штурмовал город.
Накануне Минобороны сообщило, что российские подразделения взяли под контроль Угледар в ДНР. Бои за этот город шли с самого начала специальной военной операции.
Украинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
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"После того как за четыре дня у меня подбили три машины, я запретил любые перемещения. Дело в том, что, кроме непрерывно висящих в небе коптеров, на многоэтажках у вэсэушников стояли стационарные камеры. Соответственно, они видели все", — рассказал Сид.
Тогда решили прорубить "дорогу жизни" в примыкающей почти вплотную к позициям лесополосе. Длина просеки — восемь километров. Боеприпасы и продукты возили на мотоциклах.
Однако у села, где базировались солдаты, уже была открытая местность. Поэтому, по словам комполка, все приходилось тащить на руках.
В итоге возникла идея: решили смастерить самоходные тележки на электродвигателе. Бойцы разработали программное обеспечение, закупили компоненты. И тележка начала доставлять грузы. Ее оператор, отмечает Сид, находился в безопасном месте в нескольких километрах.
 
Специальная военная операция на УкраинеУгледарДонецкая Народная Республика
 
 
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