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Командующий армией Уганды предъявил ультиматум послу США - РИА Новости, 04.10.2024
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23:08 04.10.2024 (обновлено: 23:23 04.10.2024)
https://ria.ru/20241004/uganda-1976460911.html
Командующий армией Уганды предъявил ультиматум послу США
Командующий армией Уганды предъявил ультиматум послу США - РИА Новости, 04.10.2024
Командующий армией Уганды предъявил ультиматум послу США
Командующий силами обороны Уганды генерал Мухузи Кайнеругаба заявил, что поднимет вопрос о высылке посла США Уильяма Поппа из страны, если тот к понедельнику не РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T23:08
2024-10-04T23:23
в мире
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Командующий силами обороны Уганды генерал Мухузи Кайнеругаба заявил, что поднимет вопрос о высылке посла США Уильяма Поппа из страны, если тот к понедельнику не извинится за свое "недипломатичное поведение" в отношении республики и ее первых лиц."Если нынешний посол США не извинится перед Мзее (президентом Уганды Йовери Мусевени. — Прим. ред.) лично к утру понедельника за его недипломатическое поведение в нашей стране, мы потребуем, чтобы он покинул Уганду", — написал он в соцсети X.Публикацией ранее генерал уточнял, что серьезная конфронтация с послом связана с его неуважением "к любимому и прославленному президенту" и подрывом Конституции Уганды. Местное издание Nile Post указало на отсутствие пояснений, о каком именно неуважении со стороны дипломата идет речь, но пишет, что конфликт может быть вызван иностранным вмешательством в дела республики. Также отмечается, что слова генерала последовали за продолжающимися санкциями США против должностных лиц Уганды за нарушения прав человека.
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в мире, уганда, сша, йовери мусевени
В мире, Уганда, США, Йовери Мусевени
Командующий армией Уганды предъявил ультиматум послу США

Командующий армией Уганды пригрозил послу США выдворением из страны

© AP Photo / Hajarah NalwaddaКомандующий силами обороны Уганды генерал Мухузи Кайнеругаба
Командующий силами обороны Уганды генерал Мухузи Кайнеругаба - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© AP Photo / Hajarah Nalwadda
Командующий силами обороны Уганды генерал Мухузи Кайнеругаба. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Командующий силами обороны Уганды генерал Мухузи Кайнеругаба заявил, что поднимет вопрос о высылке посла США Уильяма Поппа из страны, если тот к понедельнику не извинится за свое "недипломатичное поведение" в отношении республики и ее первых лиц.
«
"Если нынешний посол США не извинится перед Мзее (президентом Уганды Йовери Мусевени. — Прим. ред.) лично к утру понедельника за его недипломатическое поведение в нашей стране, мы потребуем, чтобы он покинул Уганду", — написал он в соцсети X.
Публикацией ранее генерал уточнял, что серьезная конфронтация с послом связана с его неуважением "к любимому и прославленному президенту" и подрывом Конституции Уганды.
Местное издание Nile Post указало на отсутствие пояснений, о каком именно неуважении со стороны дипломата идет речь, но пишет, что конфликт может быть вызван иностранным вмешательством в дела республики. Также отмечается, что слова генерала последовали за продолжающимися санкциями США против должностных лиц Уганды за нарушения прав человека.
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
Скандально известный посол США в Турции покидает страну
8 августа, 12:39
 
В миреУгандаСШАЙовери Мусевени
 
 
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