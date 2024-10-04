https://ria.ru/20241004/uganda-1976460911.html

Командующий армией Уганды предъявил ультиматум послу США

Командующий армией Уганды предъявил ультиматум послу США - РИА Новости, 04.10.2024

Командующий армией Уганды предъявил ультиматум послу США

Командующий силами обороны Уганды генерал Мухузи Кайнеругаба заявил, что поднимет вопрос о высылке посла США Уильяма Поппа из страны, если тот к понедельнику не РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T23:08

2024-10-04T23:08

2024-10-04T23:23

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уганда

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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Командующий силами обороны Уганды генерал Мухузи Кайнеругаба заявил, что поднимет вопрос о высылке посла США Уильяма Поппа из страны, если тот к понедельнику не извинится за свое "недипломатичное поведение" в отношении республики и ее первых лиц."Если нынешний посол США не извинится перед Мзее (президентом Уганды Йовери Мусевени. — Прим. ред.) лично к утру понедельника за его недипломатическое поведение в нашей стране, мы потребуем, чтобы он покинул Уганду", — написал он в соцсети X.Публикацией ранее генерал уточнял, что серьезная конфронтация с послом связана с его неуважением "к любимому и прославленному президенту" и подрывом Конституции Уганды. Местное издание Nile Post указало на отсутствие пояснений, о каком именно неуважении со стороны дипломата идет речь, но пишет, что конфликт может быть вызван иностранным вмешательством в дела республики. Также отмечается, что слова генерала последовали за продолжающимися санкциями США против должностных лиц Уганды за нарушения прав человека.

https://ria.ru/20240808/posol-1964896821.html

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в мире, уганда, сша, йовери мусевени