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ВС России за неделю нанесли 29 ударов по объектам на Украине
ВС России за неделю нанесли 29 ударов по объектам на Украине - РИА Новости, 04.10.2024
ВС России за неделю нанесли 29 ударов по объектам на Украине
Российские военные за неделю нанесли 29 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе "Кинжалом", по объектам ВСУ, предприятиям ВПК Украины и объектам... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T12:53
2024-10-04T12:53
2024-10-04T12:58
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Российские военные за неделю нанесли 29 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе "Кинжалом", по объектам ВСУ, предприятиям ВПК Украины и объектам энергетики, сообщило в пятницу министерство обороны РФ."С 28 сентября по 4 октября с.г. Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено 29 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковой аэробаллистической ракетой "Кинжал", а также ударными беспилотными летательными аппаратами. В результате ударов поражены обеспечивавшие работу предприятий ВПК Украины объекты энергетики, а также инфраструктура военных аэродромов", - говорится в сводке военного ведомства."Кроме того, поражались арсеналы, пункты временной дислокации, районы сосредоточения подразделений ВСУ, националистических формирований и иностранных наемников", - отмечает МО РФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Вооруженные силы РФ
ВС России за неделю нанесли 29 ударов по объектам на Украине
ВС России за неделю 29 раз ударили высокоточным оружием по объектам на Украине