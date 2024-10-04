https://ria.ru/20241004/udary-1976350532.html

ВС России за неделю нанесли 29 ударов по объектам на Украине

ВС России за неделю нанесли 29 ударов по объектам на Украине - РИА Новости, 04.10.2024

ВС России за неделю нанесли 29 ударов по объектам на Украине

Российские военные за неделю нанесли 29 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе "Кинжалом", по объектам ВСУ, предприятиям ВПК Украины и объектам... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T12:53

2024-10-04T12:53

2024-10-04T12:58

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Российские военные за неделю нанесли 29 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе "Кинжалом", по объектам ВСУ, предприятиям ВПК Украины и объектам энергетики, сообщило в пятницу министерство обороны РФ."С 28 сентября по 4 октября с.г. Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено 29 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковой аэробаллистической ракетой "Кинжал", а также ударными беспилотными летательными аппаратами. В результате ударов поражены обеспечивавшие работу предприятий ВПК Украины объекты энергетики, а также инфраструктура военных аэродромов", - говорится в сводке военного ведомства."Кроме того, поражались арсеналы, пункты временной дислокации, районы сосредоточения подразделений ВСУ, националистических формирований и иностранных наемников", - отмечает МО РФ.

https://ria.ru/20241004/ugledar-1976333904.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, украина, вооруженные силы рф