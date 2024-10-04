Рейтинг@Mail.ru
ВС России за неделю нанесли 29 ударов по объектам на Украине - РИА Новости, 04.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:53 04.10.2024 (обновлено: 12:58 04.10.2024)
https://ria.ru/20241004/udary-1976350532.html
ВС России за неделю нанесли 29 ударов по объектам на Украине
ВС России за неделю нанесли 29 ударов по объектам на Украине - РИА Новости, 04.10.2024
ВС России за неделю нанесли 29 ударов по объектам на Украине
Российские военные за неделю нанесли 29 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе "Кинжалом", по объектам ВСУ, предприятиям ВПК Украины и объектам... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T12:53
2024-10-04T12:58
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854827502_0:256:3076:1986_1920x0_80_0_0_ae5eecb4d13accd4917ca71c7fc3d6af.jpg
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Российские военные за неделю нанесли 29 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе "Кинжалом", по объектам ВСУ, предприятиям ВПК Украины и объектам энергетики, сообщило в пятницу министерство обороны РФ."С 28 сентября по 4 октября с.г. Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено 29 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковой аэробаллистической ракетой "Кинжал", а также ударными беспилотными летательными аппаратами. В результате ударов поражены обеспечивавшие работу предприятий ВПК Украины объекты энергетики, а также инфраструктура военных аэродромов", - говорится в сводке военного ведомства."Кроме того, поражались арсеналы, пункты временной дислокации, районы сосредоточения подразделений ВСУ, националистических формирований и иностранных наемников", - отмечает МО РФ.
https://ria.ru/20241004/ugledar-1976333904.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854827502_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_d20055f931c4cacb39384f994ad0cc8f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Вооруженные силы РФ
ВС России за неделю нанесли 29 ударов по объектам на Украине

ВС России за неделю 29 раз ударили высокоточным оружием по объектам на Украине

© РИА Новости / Артем Житенев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в командном пункте
Военнослужащий в командном пункте - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости / Артем Житенев
Перейти в медиабанк
Военнослужащий в командном пункте. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Российские военные за неделю нанесли 29 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе "Кинжалом", по объектам ВСУ, предприятиям ВПК Украины и объектам энергетики, сообщило в пятницу министерство обороны РФ.
"С 28 сентября по 4 октября с.г. Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено 29 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковой аэробаллистической ракетой "Кинжал", а также ударными беспилотными летательными аппаратами. В результате ударов поражены обеспечивавшие работу предприятий ВПК Украины объекты энергетики, а также инфраструктура военных аэродромов", - говорится в сводке военного ведомства.
"Кроме того, поражались арсеналы, пункты временной дислокации, районы сосредоточения подразделений ВСУ, националистических формирований и иностранных наемников", - отмечает МО РФ.
Угледар после освобождения российской армией - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
В Раде назвали отступление ВСУ из Угледара поражением Украины
Вчера, 11:52
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала