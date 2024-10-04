https://ria.ru/20241004/tyumen-1976405491.html

Суд арестовал жителя Тюмени, избившего пенсионерку за лай собаки

Суд арестовал жителя Тюмени, избившего пенсионерку за лай собаки - РИА Новости, 04.10.2024

Суд арестовал жителя Тюмени, избившего пенсионерку за лай собаки

Ленинский районный суд города Тюмени признал местного жителя, избившего пенсионерку за лай собаки, виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T16:23

2024-10-04T16:23

2024-10-04T16:23

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ТЮМЕНЬ, 4 окт – РИА Новости. Ленинский районный суд города Тюмени признал местного жителя, избившего пенсионерку за лай собаки, виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и приговорил его к двум годам колонии общего режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области. В суде установлено, что 2 ноября 2023 года подсудимый, используя как незначительный повод для конфликта лай собаки, в подъезде дома ударил не менее семи раз ее пожилую хозяйку руками по голове, после чего медики зафиксировали у нее переломы правой лобной пазухи, решетчатой и правой верхнечелюстной костей, многочисленные кровоподтеки и ссадины. "Вынесен приговор в отношении тюменца, избившего пенсионерку в подъезде... Он признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенном из хулиганских побуждений (пункт "д" части 2 статьи 111 УК РФ). Суд… назначил виновному наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима… Он взят под стражу в зале суда", - говорится в сообщении надзорного ведомства. Также суд взыскал с подсудимого в пользу потерпевшей 250 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда и расходов на лечение, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240924/podrostok-1974357987.html

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происшествия, тюмень, тюменская область, россия