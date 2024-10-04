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Состояние Цукерберга превысило 200 миллиардов долларов, сообщает Forbes - РИА Новости, 04.10.2024
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00:47 04.10.2024
https://ria.ru/20241004/tsukerberg-1976279633.html
Состояние Цукерберга превысило 200 миллиардов долларов, сообщает Forbes
Состояние Цукерберга превысило 200 миллиардов долларов, сообщает Forbes - РИА Новости, 04.10.2024
Состояние Цукерберга превысило 200 миллиардов долларов, сообщает Forbes
Состояние основателя Meta* (деятельность запрещена в РФ как экстремистская) Марка Цукерберга превысило 200 миллиардов долларов, сообщает журнал Forbes. РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T00:47
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россия
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марк цукерберг
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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Состояние основателя Meta* (деятельность запрещена в РФ как экстремистская) Марка Цукерберга превысило 200 миллиардов долларов, сообщает журнал Forbes. "Состояние сооснователя Meta Марка Цукерберга в четверг достигло отметки в 200 миллиардов долларов, таким образом список миллиардеров Forbes впервые включает сразу четверых миллиардеров с состоянием в 200 миллиардов долларов и больше", - пишет издание. По данным издания, состояние Цукерберга оценивается в 200,8 миллиарда долларов. Помимо него, лидирующие строки в списке миллиардеров Forbes занимают предприниматель Илон Маск, основатель онлайн-ритейлера Amazon Джефф Безос и соснователь, главный технический директор и председатель совета директоров американского производителя программного обеспечения Oracle Corporation Ларри Эллисон. Ранее Forbes сообщил, что Илон Маск, несмотря на снижение его состояния, третий год подряд остается богатейшим человеком в США.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20241001/biznesmeny-1975649948.html
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россия, сша, марк цукерберг, илон маск, джефф безос, amazon, oracle corporation, forbes
Россия, США, Марк Цукерберг, Илон Маск, Джефф Безос, Amazon, Oracle Corporation, Forbes
Состояние Цукерберга превысило 200 миллиардов долларов, сообщает Forbes

Forbes: состояние основателя Meta Цукерберга превысило $200 миллиардов

© AP Photo / David ZalubowskiМарк Цукерберг
Марк Цукерберг - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© AP Photo / David Zalubowski
Марк Цукерберг. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Состояние основателя Meta* (деятельность запрещена в РФ как экстремистская) Марка Цукерберга превысило 200 миллиардов долларов, сообщает журнал Forbes.
«
"Состояние сооснователя Meta Марка Цукерберга в четверг достигло отметки в 200 миллиардов долларов, таким образом список миллиардеров Forbes впервые включает сразу четверых миллиардеров с состоянием в 200 миллиардов долларов и больше", - пишет издание.
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По данным издания, состояние Цукерберга оценивается в 200,8 миллиарда долларов. Помимо него, лидирующие строки в списке миллиардеров Forbes занимают предприниматель Илон Маск, основатель онлайн-ритейлера Amazon Джефф Безос и соснователь, главный технический директор и председатель совета директоров американского производителя программного обеспечения Oracle Corporation Ларри Эллисон.
Ранее Forbes сообщил, что Илон Маск, несмотря на снижение его состояния, третий год подряд остается богатейшим человеком в США.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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РоссияСШАМарк ЦукербергИлон МаскДжефф БезосAmazonOracle CorporationForbes
 
 
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