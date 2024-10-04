https://ria.ru/20241004/tsukerberg-1976279633.html

Состояние Цукерберга превысило 200 миллиардов долларов, сообщает Forbes

Состояние Цукерберга превысило 200 миллиардов долларов, сообщает Forbes - РИА Новости, 04.10.2024

Состояние Цукерберга превысило 200 миллиардов долларов, сообщает Forbes

Состояние основателя Meta* (деятельность запрещена в РФ как экстремистская) Марка Цукерберга превысило 200 миллиардов долларов, сообщает журнал Forbes. РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T00:47

2024-10-04T00:47

2024-10-04T00:47

россия

сша

марк цукерберг

илон маск

джефф безос

amazon

oracle corporation

forbes

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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Состояние основателя Meta* (деятельность запрещена в РФ как экстремистская) Марка Цукерберга превысило 200 миллиардов долларов, сообщает журнал Forbes. "Состояние сооснователя Meta Марка Цукерберга в четверг достигло отметки в 200 миллиардов долларов, таким образом список миллиардеров Forbes впервые включает сразу четверых миллиардеров с состоянием в 200 миллиардов долларов и больше", - пишет издание. По данным издания, состояние Цукерберга оценивается в 200,8 миллиарда долларов. Помимо него, лидирующие строки в списке миллиардеров Forbes занимают предприниматель Илон Маск, основатель онлайн-ритейлера Amazon Джефф Безос и соснователь, главный технический директор и председатель совета директоров американского производителя программного обеспечения Oracle Corporation Ларри Эллисон. Ранее Forbes сообщил, что Илон Маск, несмотря на снижение его состояния, третий год подряд остается богатейшим человеком в США.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20241001/biznesmeny-1975649948.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, марк цукерберг, илон маск, джефф безос, amazon, oracle corporation, forbes