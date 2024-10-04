Экономист объяснила, почему надо беспокоиться, если цены начнут падать
Экономист Долгова предупредила о негативном влиянии дефляции на экономику
Покупатель в супермаркете. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Дефляция, или снижение цен на товары и услуги, кажется благом, но лишь на первый взгляд. Это хорошо для потребителей, но для экономики - не очень, рассказала агентству “Прайм” доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова.
Для населения это позитивный прецедент — на ту же зарплату можно приобрести больше.
«
“Но для производителей товаров и услуг (как частных, так и государственных) – отрицательный”, — пояснила она.
К негативным последствиям экономист относит так называемую “спираль дефляции” – снижение покупательной активности и спроса приводят к сокращению производства, падению доходности изготовителей товаров и поставщиков услуг, как следствие — увольнения и снижение уровня зарплат. Закономерно спрос снова падает, поскольку доходы людей сокращаются, и затем все идет по новой.
При этом растет отложенный спрос, поскольку люди откладывают покупки, полагая, что цены еще снизятся. Падает кредитование и в целом доверие к банкам - финансовый сектор “схлопывается”.
Но есть и положительные моменты - растет ценность денег, снижение ставок по кредитам и снижение рисков надувания биржевых пузырей, поскольку целесообразность инвестиций ради сбережения падает, заключила Долгова.