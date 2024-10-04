https://ria.ru/20241004/tseny-1976279226.html

Экономист объяснила, почему надо беспокоиться, если цены начнут падать

Экономист объяснила, почему надо беспокоиться, если цены начнут падать - РИА Новости, 04.10.2024

Экономист объяснила, почему надо беспокоиться, если цены начнут падать

Дефляция, или снижение цен на товары и услуги, кажется благом, но лишь на первый взгляд. Это хорошо для потребителей, но для экономики - не очень, рассказала... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T02:17

2024-10-04T02:17

2024-10-04T02:17

экономика

мария долгова

рэу имени г. в. плеханова

инфляция

россия

цены

дефляция

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Дефляция, или снижение цен на товары и услуги, кажется благом, но лишь на первый взгляд. Это хорошо для потребителей, но для экономики - не очень, рассказала агентству “Прайм” доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова.Для населения это позитивный прецедент — на ту же зарплату можно приобрести больше. “Но для производителей товаров и услуг (как частных, так и государственных) – отрицательный”, — пояснила она.К негативным последствиям экономист относит так называемую “спираль дефляции” – снижение покупательной активности и спроса приводят к сокращению производства, падению доходности изготовителей товаров и поставщиков услуг, как следствие — увольнения и снижение уровня зарплат. Закономерно спрос снова падает, поскольку доходы людей сокращаются, и затем все идет по новой.При этом растет отложенный спрос, поскольку люди откладывают покупки, полагая, что цены еще снизятся. Падает кредитование и в целом доверие к банкам - финансовый сектор “схлопывается”.Но есть и положительные моменты - растет ценность денег, снижение ставок по кредитам и снижение рисков надувания биржевых пузырей, поскольку целесообразность инвестиций ради сбережения падает, заключила Долгова.

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, мария долгова, рэу имени г. в. плеханова, инфляция, россия, цены, дефляция