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Экономист объяснила, почему надо беспокоиться, если цены начнут падать - РИА Новости, 04.10.2024
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02:17 04.10.2024
https://ria.ru/20241004/tseny-1976279226.html
Экономист объяснила, почему надо беспокоиться, если цены начнут падать
Экономист объяснила, почему надо беспокоиться, если цены начнут падать - РИА Новости, 04.10.2024
Экономист объяснила, почему надо беспокоиться, если цены начнут падать
Дефляция, или снижение цен на товары и услуги, кажется благом, но лишь на первый взгляд. Это хорошо для потребителей, но для экономики - не очень, рассказала... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T02:17
2024-10-04T02:17
экономика
мария долгова
рэу имени г. в. плеханова
инфляция
россия
цены
дефляция
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Дефляция, или снижение цен на товары и услуги, кажется благом, но лишь на первый взгляд. Это хорошо для потребителей, но для экономики - не очень, рассказала агентству “Прайм” доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова.Для населения это позитивный прецедент — на ту же зарплату можно приобрести больше. “Но для производителей товаров и услуг (как частных, так и государственных) – отрицательный”, — пояснила она.К негативным последствиям экономист относит так называемую “спираль дефляции” – снижение покупательной активности и спроса приводят к сокращению производства, падению доходности изготовителей товаров и поставщиков услуг, как следствие — увольнения и снижение уровня зарплат. Закономерно спрос снова падает, поскольку доходы людей сокращаются, и затем все идет по новой.При этом растет отложенный спрос, поскольку люди откладывают покупки, полагая, что цены еще снизятся. Падает кредитование и в целом доверие к банкам - финансовый сектор “схлопывается”.Но есть и положительные моменты - растет ценность денег, снижение ставок по кредитам и снижение рисков надувания биржевых пузырей, поскольку целесообразность инвестиций ради сбережения падает, заключила Долгова.
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экономика, мария долгова, рэу имени г. в. плеханова, инфляция, россия, цены, дефляция
Экономика, Мария Долгова, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Инфляция, Россия, Цены, Дефляция
Экономист объяснила, почему надо беспокоиться, если цены начнут падать

Экономист Долгова предупредила о негативном влиянии дефляции на экономику

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПокупатель в супермаркете
Покупатель в супермаркете - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Покупатель в супермаркете. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Дефляция, или снижение цен на товары и услуги, кажется благом, но лишь на первый взгляд. Это хорошо для потребителей, но для экономики - не очень, рассказала агентству “Прайм” доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова.
Для населения это позитивный прецедент — на ту же зарплату можно приобрести больше.
«
“Но для производителей товаров и услуг (как частных, так и государственных) – отрицательный”, — пояснила она.
К негативным последствиям экономист относит так называемую “спираль дефляции” – снижение покупательной активности и спроса приводят к сокращению производства, падению доходности изготовителей товаров и поставщиков услуг, как следствие — увольнения и снижение уровня зарплат. Закономерно спрос снова падает, поскольку доходы людей сокращаются, и затем все идет по новой.
При этом растет отложенный спрос, поскольку люди откладывают покупки, полагая, что цены еще снизятся. Падает кредитование и в целом доверие к банкам - финансовый сектор “схлопывается”.
Но есть и положительные моменты - растет ценность денег, снижение ставок по кредитам и снижение рисков надувания биржевых пузырей, поскольку целесообразность инвестиций ради сбережения падает, заключила Долгова.
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ЭкономикаМария ДолговаРЭУ имени Г. В. ПлехановаИнфляцияРоссияЦеныДефляция
 
 
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