https://ria.ru/20241004/tsakhal-1976426235.html
ЦАХАЛ заявила о ликвидации главы ячейки ХАМАС
ЦАХАЛ заявила о ликвидации главы ячейки ХАМАС - РИА Новости, 04.10.2024
ЦАХАЛ заявила о ликвидации главы ячейки ХАМАС
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) совместно со службой общей безопасности Израиля (ШАБАК) ликвидировала главу ячейки палестинского движения ХАМАС на территории... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T18:05
2024-10-04T18:05
2024-10-04T18:27
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) совместно со службой общей безопасности Израиля (ШАБАК) ликвидировала главу ячейки палестинского движения ХАМАС на территории Западного берега реки Иордан, сообщила в пятницу пресс-служба армии."Силы ЦАХАЛ и ШАБАК ликвидировали главу террористической ячейки ХАМАС в Тулькареме", - говорится в сообщении.В пресс-службе добавили, что в результате авиаудара также был уничтожен высокопоставленный член палестинского движения "Исламский джихад" Джит Радуан. По данным ЦАХАЛ, в общей сложности ВВС Израиля ликвидировали семь бойцов из движений ХАМАС и "Исламский джихад", действовавших на территории Западного берега.
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в мире, израиль, хамас, западный берег реки иордан, шабак, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, исламский джихад
В мире, Израиль, ХАМАС, Западный берег реки Иордан, ШАБАК, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Исламский джихад
ЦАХАЛ заявила о ликвидации главы ячейки ХАМАС
ЦАХАЛ заявила о ликвидации главы ячейки ХАМАС на Западном берегу