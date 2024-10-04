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Израильская армия призвала жителей деревень на юге Ливана эвакуироваться
Израильская армия призвала жителей деревень на юге Ливана эвакуироваться - РИА Новости, 04.10.2024
Израильская армия призвала жителей деревень на юге Ливана эвакуироваться
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в пятницу призвала жителей 35 населенных пунктов на юге Ливана срочно покинуть дома и направиться в районы к северу от реки Авали. РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T10:30
2024-10-04T10:30
2024-10-04T10:30
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в пятницу призвала жителей 35 населенных пунктов на юге Ливана срочно покинуть дома и направиться в районы к северу от реки Авали. "Активность "Хезболлах" вынуждает ЦАХАЛ применить против него силу… В целях вашей безопасности вам следует немедленно покинуть дома и направиться в районы севернее реки Авали. Все, кто окажется в непосредственной близости от членов "Хезболлах", его объектов и вооружений, подвергнут свою жизнь опасности… Вам запрещено двигаться на юг, любое перемещение в этом направлении может подвергнуть вас опасности", - сообщил в социальной сети X арабоязычный представитель ЦАХАЛ Авихай Эдри. Генштаб израильской армии 23 сентября присвоил начавшейся в Ливане наступательной операции название "Стрелы севера". ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах", а также генсек движения Хасан Насрулла. К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года.
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в мире, ливан, израиль, бейрут, хасан насрулла, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, Израиль, Бейрут, Хасан Насрулла, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Израильская армия призвала жителей деревень на юге Ливана эвакуироваться
ЦАХАЛ призвал жителей 35 населенных пунктов на юге Ливана покинуть дома