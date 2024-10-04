https://ria.ru/20241004/tsakhal-1976280073.html

Израиль заявил о ликвидации командира ХАМАС на Западном берегу

Израиль заявил о ликвидации командира ХАМАС на Западном берегу - РИА Новости, 04.10.2024

Израиль заявил о ликвидации командира ХАМАС на Западном берегу

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации местного командира движения ХАМАС в городе Тулькарм на Западном берегу реки Иордан. РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T00:57

2024-10-04T00:57

2024-10-04T00:57

израиль

западный берег реки иордан

в мире

хамас

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации местного командира движения ХАМАС в городе Тулькарм на Западном берегу реки Иордан. Ранее сообщалось об ударе израильских ВВС по Тулькарму. "ВВС Израиля ликвидировали террориста Захи Ясера Абдель Разека Оуфи, главу террористической сети ХАМАС в Тулькарме", - говорится в заявлении пресс-службы ЦАХАЛ. Утверждается, что в рамках своей роли Оуфи снабжал оружием большое количество террористов в регионе, планируя и возглавляя значительное количество террористических атак, направленных на еврейские общины в Иудее и Самарии. Заявляется, что Оуфи планировал совершить теракт в ближайшие сроки.

https://ria.ru/20241003/tsakhal-1976271488.html

израиль

западный берег реки иордан

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израиль, западный берег реки иордан, в мире, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024