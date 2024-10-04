https://ria.ru/20241004/tsakhal-1976280073.html
Израиль заявил о ликвидации командира ХАМАС на Западном берегу
Израиль заявил о ликвидации командира ХАМАС на Западном берегу - РИА Новости, 04.10.2024
Израиль заявил о ликвидации командира ХАМАС на Западном берегу
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации местного командира движения ХАМАС в городе Тулькарм на Западном берегу реки Иордан. РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T00:57
2024-10-04T00:57
2024-10-04T00:57
израиль
западный берег реки иордан
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации местного командира движения ХАМАС в городе Тулькарм на Западном берегу реки Иордан. Ранее сообщалось об ударе израильских ВВС по Тулькарму. "ВВС Израиля ликвидировали террориста Захи Ясера Абдель Разека Оуфи, главу террористической сети ХАМАС в Тулькарме", - говорится в заявлении пресс-службы ЦАХАЛ. Утверждается, что в рамках своей роли Оуфи снабжал оружием большое количество террористов в регионе, планируя и возглавляя значительное количество террористических атак, направленных на еврейские общины в Иудее и Самарии. Заявляется, что Оуфи планировал совершить теракт в ближайшие сроки.
https://ria.ru/20241003/tsakhal-1976271488.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
израиль, западный берег реки иордан, в мире, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
Израиль, Западный берег реки Иордан, В мире, ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Израиль заявил о ликвидации командира ХАМАС на Западном берегу
ЦАХАЛ заявила о ликвидации командира ХАМАС в городе Тулькарм на Западном берегу
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации местного командира движения ХАМАС в городе Тулькарм на Западном берегу реки Иордан.
Ранее сообщалось об ударе израильских ВВС по Тулькарму.
"ВВС Израиля ликвидировали террориста Захи Ясера Абдель Разека Оуфи, главу террористической сети ХАМАС в Тулькарме", - говорится в заявлении пресс-службы ЦАХАЛ.
Утверждается, что в рамках своей роли Оуфи снабжал оружием большое количество террористов в регионе, планируя и возглавляя значительное количество террористических атак, направленных на еврейские общины в Иудее и Самарии. Заявляется, что Оуфи планировал совершить теракт в ближайшие сроки.