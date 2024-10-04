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В Киеве и еще нескольких регионах Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 04.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:40 04.10.2024
https://ria.ru/20241004/trevoga-1976304405.html
В Киеве и еще нескольких регионах Украины объявили воздушную тревогу
В Киеве и еще нескольких регионах Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 04.10.2024
В Киеве и еще нескольких регионах Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в пятницу в Киеве, Киевской области и ряде регионов Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T09:40
2024-10-04T09:40
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
киевская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в пятницу в Киеве, Киевской области и ряде регионов Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, тревога также объявлена в Житомирской, Черниговской, Винницкой, Черкасской, Полтавской, Сумской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской областях. В Сумской области она звучит порядка часа, в остальных региона тревога была объявлена в 9.25 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20241004/nato-1975997669.html
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в мире, киев, украина, киевская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Киевская область, Вооруженные силы РФ
В Киеве и еще нескольких регионах Украины объявили воздушную тревогу

В Киеве и девяти областях Украины объявили воздушную тревогу

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в пятницу в Киеве, Киевской области и ряде регионов Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным ресурса, тревога также объявлена в Житомирской, Черниговской, Винницкой, Черкасской, Полтавской, Сумской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской областях.
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08:00
В Сумской области она звучит порядка часа, в остальных региона тревога была объявлена в 9.25 мск.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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