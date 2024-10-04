https://ria.ru/20241004/trevoga-1976304405.html
В Киеве и еще нескольких регионах Украины объявили воздушную тревогу
В Киеве и еще нескольких регионах Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 04.10.2024
В Киеве и еще нескольких регионах Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в пятницу в Киеве, Киевской области и ряде регионов Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T09:40
2024-10-04T09:40
2024-10-04T09:40
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
киевская область
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/05/1919796617_0:32:3072:1760_1920x0_80_0_0_6d7f2175df10e944466c9a9af164cd9d.jpg
МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в пятницу в Киеве, Киевской области и ряде регионов Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, тревога также объявлена в Житомирской, Черниговской, Винницкой, Черкасской, Полтавской, Сумской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской областях. В Сумской области она звучит порядка часа, в остальных региона тревога была объявлена в 9.25 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20241004/nato-1975997669.html
https://ria.ru/20241003/gosduma-1976269285.html
киев
украина
киевская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/05/1919796617_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8fe4c1f48cd6189064723f175da8d123.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, украина, киевская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Киевская область, Вооруженные силы РФ
В Киеве и еще нескольких регионах Украины объявили воздушную тревогу
В Киеве и девяти областях Украины объявили воздушную тревогу