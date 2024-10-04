https://ria.ru/20241004/trevoga-1976304405.html

В Киеве и еще нескольких регионах Украины объявили воздушную тревогу

В Киеве и еще нескольких регионах Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 04.10.2024

В Киеве и еще нескольких регионах Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в пятницу в Киеве, Киевской области и ряде регионов Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T09:40

2024-10-04T09:40

2024-10-04T09:40

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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в пятницу в Киеве, Киевской области и ряде регионов Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, тревога также объявлена в Житомирской, Черниговской, Винницкой, Черкасской, Полтавской, Сумской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской областях. В Сумской области она звучит порядка часа, в остальных региона тревога была объявлена в 9.25 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20241004/nato-1975997669.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, киев, украина, киевская область, вооруженные силы рф