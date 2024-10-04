https://ria.ru/20241004/trener-1976334832.html
В Мурманской области тренер домогался к несовершеннолетней воспитаннице
В Мурманской области тренер домогался к несовершеннолетней воспитаннице - РИА Новости, 04.10.2024
В Мурманской области тренер домогался к несовершеннолетней воспитаннице
Следователи в Мурманской области возбудили уголовное дело о домогательствах тренера по самбо к несовершеннолетней воспитаннице, тренер задержан, его везут в... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T11:56
2024-10-04T11:56
2024-10-04T11:56
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МУРМАНСК, 4 окт – РИА Новости. Следователи в Мурманской области возбудили уголовное дело о домогательствах тренера по самбо к несовершеннолетней воспитаннице, тренер задержан, его везут в Мурманск из другого региона, сообщили РИА Новости в региональном СУСК РФ. "Возбуждено уголовное дело по факту домогательств тренера к его воспитаннице. Подозреваемый задержан, избрана мера пресечения - заключён под стражу, он доставляется к следователю СУ из другого региона", - сообщили в ведомстве. Подробности дела в ведомстве пока не сообщают. По данным Telegram-канала Shot, 15-летняя школьница из Мурманска обвинила своего тренера по самбо в домогательствах. По словам девочки, её 56-летний наставник на протяжении нескольких лет раздевал своих учениц и делал им эротический массаж. Родители девочки узнали об этом и заявили в правоохранительные органы. При этом, как отмечает канал, коллеги, другие ученики и близкие тренера с обвинениями не согласны.
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происшествия, мурманск, мурманская область, россия
Происшествия, Мурманск, Мурманская область, Россия
В Мурманской области тренер домогался к несовершеннолетней воспитаннице
В Мурманской области тренер по самбо домогался к 15-летней воспитаннице
МУРМАНСК, 4 окт – РИА Новости. Следователи в Мурманской области возбудили уголовное дело о домогательствах тренера по самбо к несовершеннолетней воспитаннице, тренер задержан, его везут в Мурманск из другого региона, сообщили РИА Новости в региональном СУСК РФ.
"Возбуждено уголовное дело по факту домогательств тренера к его воспитаннице. Подозреваемый задержан, избрана мера пресечения - заключён под стражу, он доставляется к следователю СУ из другого региона", - сообщили в ведомстве.
Подробности дела в ведомстве пока не сообщают. По данным Telegram-канала Shot, 15-летняя школьница из Мурманска обвинила своего тренера по самбо в домогательствах. По словам девочки, её 56-летний наставник на протяжении нескольких лет раздевал своих учениц и делал им эротический массаж. Родители девочки узнали об этом и заявили в правоохранительные органы. При этом, как отмечает канал, коллеги, другие ученики и близкие тренера с обвинениями не согласны.