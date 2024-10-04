Рейтинг@Mail.ru
"Потерял терпение": на Западе ужаснулись от одного действия Зеленского - РИА Новости, 04.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:30 04.10.2024 (обновлено: 02:32 04.10.2024)
https://ria.ru/20241004/trebovanie-1976284361.html
"Потерял терпение": на Западе ужаснулись от одного действия Зеленского
"Потерял терпение": на Западе ужаснулись от одного действия Зеленского - РИА Новости, 04.10.2024
"Потерял терпение": на Западе ужаснулись от одного действия Зеленского
Владимир Зеленский все больше недоволен западными союзниками, все активнее высказывая претензии по поводу их решений, пишет французское издание L’Express. РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T02:30
2024-10-04T02:32
в мире
украина
киев
россия
владимир зеленский
марк рютте
джо байден
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0d/1965854564_0:1:3020:1700_1920x0_80_0_0_910136bcd13246f6767200f76d9e2ff0.jpg
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский все больше недоволен западными союзниками, все активнее высказывая претензии по поводу их решений, пишет французское издание L’Express."Владимир Зеленский теряет терпение по отношению к своим союзникам. Украинский президент в этот четверг, 3 октября, подчеркнул недовольство, которое он питал в течение нескольких месяцев против Запада, обвинив его в "затягивании" поставок ракет большой дальности для его страны", — говорится в материале, который посвящен встрече главы киевского режима с новым генсеком НАТО Марком Рютте.В четверг Рютте прибыл с необъявленным визитом в Киев, где провел переговоры с Владимиром Зеленским. После встречи с новым генсеком НАТО глава киевского режима признал, что союзники Украины не готовы сбивать российские ракеты и беспилотники а с получением членства в НАТО у страны возникают сложности.Зеленский неоднократно требовал разрешить Украине наносить удары вглубь России западным оружием. На прошлой неделе глава киевского режима должен был обсудить этот вопрос во время встречи с президентом США Джо Байденом, однако Белый дом не стал объявлять о смене подхода к запрету на использование дальнобойного оружия.
https://ria.ru/20241003/zelenskiy-1976207400.html
https://ria.ru/20241002/zelenskiy-1975986518.html
украина
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0d/1965854564_291:0:3020:2047_1920x0_80_0_0_3bb297b6812bd73a1bd095f8435f1398.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, россия, владимир зеленский, марк рютте, джо байден, нато
В мире, Украина, Киев, Россия, Владимир Зеленский, Марк Рютте, Джо Байден, НАТО
"Потерял терпение": на Западе ужаснулись от одного действия Зеленского

L’Express: Зеленский теряет терпение из-за решений Запада

© AP Photo / Jacob KingВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© AP Photo / Jacob King
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский все больше недоволен западными союзниками, все активнее высказывая претензии по поводу их решений, пишет французское издание L’Express.
"Владимир Зеленский теряет терпение по отношению к своим союзникам. Украинский президент в этот четверг, 3 октября, подчеркнул недовольство, которое он питал в течение нескольких месяцев против Запада, обвинив его в "затягивании" поставок ракет большой дальности для его страны", — говорится в материале, который посвящен встрече главы киевского режима с новым генсеком НАТО Марком Рютте.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
"Медленно отрезают". Решение Зеленского по ВСУ вызвало недоумение в США
Вчера, 16:26
В четверг Рютте прибыл с необъявленным визитом в Киев, где провел переговоры с Владимиром Зеленским. После встречи с новым генсеком НАТО глава киевского режима признал, что союзники Украины не готовы сбивать российские ракеты и беспилотники а с получением членства в НАТО у страны возникают сложности.
Зеленский неоднократно требовал разрешить Украине наносить удары вглубь России западным оружием. На прошлой неделе глава киевского режима должен был обсудить этот вопрос во время встречи с президентом США Джо Байденом, однако Белый дом не стал объявлять о смене подхода к запрету на использование дальнобойного оружия.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
"Уже приготовлено". В США раскрыли причину частых поездок Зеленского
2 октября, 16:24
 
В миреУкраинаКиевРоссияВладимир ЗеленскийМарк РюттеДжо БайденНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала