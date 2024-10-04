https://ria.ru/20241004/trebovanie-1976284361.html

"Потерял терпение": на Западе ужаснулись от одного действия Зеленского

"Потерял терпение": на Западе ужаснулись от одного действия Зеленского - РИА Новости, 04.10.2024

"Потерял терпение": на Западе ужаснулись от одного действия Зеленского

Владимир Зеленский все больше недоволен западными союзниками, все активнее высказывая претензии по поводу их решений, пишет французское издание L’Express. РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T02:30

2024-10-04T02:30

2024-10-04T02:32

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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский все больше недоволен западными союзниками, все активнее высказывая претензии по поводу их решений, пишет французское издание L’Express."Владимир Зеленский теряет терпение по отношению к своим союзникам. Украинский президент в этот четверг, 3 октября, подчеркнул недовольство, которое он питал в течение нескольких месяцев против Запада, обвинив его в "затягивании" поставок ракет большой дальности для его страны", — говорится в материале, который посвящен встрече главы киевского режима с новым генсеком НАТО Марком Рютте.В четверг Рютте прибыл с необъявленным визитом в Киев, где провел переговоры с Владимиром Зеленским. После встречи с новым генсеком НАТО глава киевского режима признал, что союзники Украины не готовы сбивать российские ракеты и беспилотники а с получением членства в НАТО у страны возникают сложности.Зеленский неоднократно требовал разрешить Украине наносить удары вглубь России западным оружием. На прошлой неделе глава киевского режима должен был обсудить этот вопрос во время встречи с президентом США Джо Байденом, однако Белый дом не стал объявлять о смене подхода к запрету на использование дальнобойного оружия.

https://ria.ru/20241003/zelenskiy-1976207400.html

https://ria.ru/20241002/zelenskiy-1975986518.html

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в мире, украина, киев, россия, владимир зеленский, марк рютте, джо байден, нато