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Предстоящие выборы могут стать последними в США, считает Трамп - РИА Новости, 04.10.2024
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14:08 04.10.2024
https://ria.ru/20241004/tramp-1976372142.html
Предстоящие выборы могут стать последними в США, считает Трамп
Предстоящие выборы могут стать последними в США, считает Трамп - РИА Новости, 04.10.2024
Предстоящие выборы могут стать последними в США, считает Трамп
Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп считает, что предстоящие президентские выборы могут стать последними в США в случае победы Камалы... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T14:08
2024-10-04T14:08
в мире
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камала харрис
илон маск
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп считает, что предстоящие президентские выборы могут стать последними в США в случае победы Камалы Харрис. "Послушайте, нам нужно победить, а если мы не победим, эта страна отправится к чертям. Знаете, говорят, что это могут быть последние выборы, которые у нас когда-либо будут, и я правда верю в это, я верю, что это могут быть наши последние выборы", - приводит слова Трампа газета Guardian. Ранее похожее мнение также высказывал американский миллиардер и предприниматель Илон Маск. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
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в мире, сша, дональд трамп, камала харрис, илон маск, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Дональд Трамп, Камала Харрис, Илон Маск, Выборы президента США — 2024
Предстоящие выборы могут стать последними в США, считает Трамп

Трамп: предстоящие выборы в США могут стать последними в случае победы Харрис

© AP Photo / Alex BrandonКандидат в президенты США Дональд Трамп
Кандидат в президенты США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Кандидат в президенты США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп считает, что предстоящие президентские выборы могут стать последними в США в случае победы Камалы Харрис.
"Послушайте, нам нужно победить, а если мы не победим, эта страна отправится к чертям. Знаете, говорят, что это могут быть последние выборы, которые у нас когда-либо будут, и я правда верю в это, я верю, что это могут быть наши последние выборы", - приводит слова Трампа газета Guardian.
Ранее похожее мнение также высказывал американский миллиардер и предприниматель Илон Маск.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
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В миреСШАДональд ТрампКамала ХаррисИлон МаскВыборы президента США — 2024
 
 
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