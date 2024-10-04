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Предстоящие выборы могут стать последними в США, считает Трамп

Предстоящие выборы могут стать последними в США, считает Трамп - РИА Новости, 04.10.2024

Предстоящие выборы могут стать последними в США, считает Трамп

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп считает, что предстоящие президентские выборы могут стать последними в США в случае победы Камалы... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T14:08

2024-10-04T14:08

2024-10-04T14:08

в мире

сша

дональд трамп

камала харрис

илон маск

выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп считает, что предстоящие президентские выборы могут стать последними в США в случае победы Камалы Харрис. "Послушайте, нам нужно победить, а если мы не победим, эта страна отправится к чертям. Знаете, говорят, что это могут быть последние выборы, которые у нас когда-либо будут, и я правда верю в это, я верю, что это могут быть наши последние выборы", - приводит слова Трампа газета Guardian. Ранее похожее мнение также высказывал американский миллиардер и предприниматель Илон Маск. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.

https://ria.ru/20241004/mask-1976297312.html

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в мире, сша, дональд трамп, камала харрис, илон маск, выборы президента сша — 2024