https://ria.ru/20241004/tramp-1976372142.html
Предстоящие выборы могут стать последними в США, считает Трамп
Предстоящие выборы могут стать последними в США, считает Трамп - РИА Новости, 04.10.2024
Предстоящие выборы могут стать последними в США, считает Трамп
Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп считает, что предстоящие президентские выборы могут стать последними в США в случае победы Камалы... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T14:08
2024-10-04T14:08
2024-10-04T14:08
в мире
сша
дональд трамп
камала харрис
илон маск
выборы президента сша — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1971989127_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_da5a717467005e34a1b94e2874a5cab4.jpg
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп считает, что предстоящие президентские выборы могут стать последними в США в случае победы Камалы Харрис. "Послушайте, нам нужно победить, а если мы не победим, эта страна отправится к чертям. Знаете, говорят, что это могут быть последние выборы, которые у нас когда-либо будут, и я правда верю в это, я верю, что это могут быть наши последние выборы", - приводит слова Трампа газета Guardian. Ранее похожее мнение также высказывал американский миллиардер и предприниматель Илон Маск. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
https://ria.ru/20241004/mask-1976297312.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1971989127_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_5ed2c770d1171ec9af7234e8b1db8c93.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп, камала харрис, илон маск, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Дональд Трамп, Камала Харрис, Илон Маск, Выборы президента США — 2024
Предстоящие выборы могут стать последними в США, считает Трамп
Трамп: предстоящие выборы в США могут стать последними в случае победы Харрис