Рейтинг@Mail.ru
В ООН призвали наказать виновных в терактах на "Северных потоках" - РИА Новости, 04.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:15 04.10.2024 (обновлено: 17:51 04.10.2024)
https://ria.ru/20241004/terakt-1976417658.html
В ООН призвали наказать виновных в терактах на "Северных потоках"
В ООН призвали наказать виновных в терактах на "Северных потоках" - РИА Новости, 04.10.2024
В ООН призвали наказать виновных в терактах на "Северных потоках"
Виновные в терактах на "Северных потоках" должны быть наказаны так, чтобы "никому не повадно было даже задуматься о том, чтобы повторить их действия", заявил... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T17:15
2024-10-04T17:51
россия
оон
северный поток
в мире
василий небензя
авария на "северных потоках"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1820092883_61:66:869:521_1920x0_80_0_0_47fab156088fbca1dd68ccde2591e42c.jpg
ООН, 4 окт – РИА Новости. Виновные в терактах на "Северных потоках" должны быть наказаны так, чтобы "никому не повадно было даже задуматься о том, чтобы повторить их действия", заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя."Если мы хотим, чтобы эти объекты не подвергались опасности, теракт в отношении "Северных потоков" должен быть расследован с особой тщательностью, а виновные в нем, будь то страны, преступные группировки или отдельные криминальные персонажи, должны быть наказаны", – сказал российский дипломат на заседании Совбеза ООН.
https://ria.ru/20241004/germanija-1976421054.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1820092883_142:27:820:535_1920x0_80_0_0_bbc7ff0c77532c6249056b3101c81104.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, оон, северный поток, в мире, василий небензя, авария на "северных потоках"
Россия, ООН, Северный поток, В мире, Василий Небензя, Авария на "Северных потоках"
В ООН призвали наказать виновных в терактах на "Северных потоках"

Миссия в ООН: виновные в терактах на "Северных потоках" должны быть наказаны

© Фото : KustbevakningenМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© Фото : Kustbevakningen
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ООН, 4 окт – РИА Новости. Виновные в терактах на "Северных потоках" должны быть наказаны так, чтобы "никому не повадно было даже задуматься о том, чтобы повторить их действия", заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
"Если мы хотим, чтобы эти объекты не подвергались опасности, теракт в отношении "Северных потоков" должен быть расследован с особой тщательностью, а виновные в нем, будь то страны, преступные группировки или отдельные криминальные персонажи, должны быть наказаны", – сказал российский дипломат на заседании Совбеза ООН.
Постпред России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
Небензя рассказал, кто мешает расследованию теракта на "Северных потоках"
Вчера, 17:38
 
РоссияООНСеверный потокВ миреВасилий НебензяАвария на "Северных потоках"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала