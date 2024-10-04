https://ria.ru/20241004/terakt-1976417658.html
В ООН призвали наказать виновных в терактах на "Северных потоках"
В ООН призвали наказать виновных в терактах на "Северных потоках" - РИА Новости, 04.10.2024
В ООН призвали наказать виновных в терактах на "Северных потоках"
Виновные в терактах на "Северных потоках" должны быть наказаны так, чтобы "никому не повадно было даже задуматься о том, чтобы повторить их действия", заявил... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T17:15
2024-10-04T17:15
2024-10-04T17:51
россия
оон
северный поток
в мире
василий небензя
авария на "северных потоках"
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ООН, 4 окт – РИА Новости. Виновные в терактах на "Северных потоках" должны быть наказаны так, чтобы "никому не повадно было даже задуматься о том, чтобы повторить их действия", заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя."Если мы хотим, чтобы эти объекты не подвергались опасности, теракт в отношении "Северных потоков" должен быть расследован с особой тщательностью, а виновные в нем, будь то страны, преступные группировки или отдельные криминальные персонажи, должны быть наказаны", – сказал российский дипломат на заседании Совбеза ООН.
https://ria.ru/20241004/germanija-1976421054.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, оон, северный поток, в мире, василий небензя, авария на "северных потоках"
Россия, ООН, Северный поток, В мире, Василий Небензя, Авария на "Северных потоках"
В ООН призвали наказать виновных в терактах на "Северных потоках"
Миссия в ООН: виновные в терактах на "Северных потоках" должны быть наказаны