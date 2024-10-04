https://ria.ru/20241004/terakt-1976417658.html

В ООН призвали наказать виновных в терактах на "Северных потоках"

В ООН призвали наказать виновных в терактах на "Северных потоках" - РИА Новости, 04.10.2024

В ООН призвали наказать виновных в терактах на "Северных потоках"

Виновные в терактах на "Северных потоках" должны быть наказаны так, чтобы "никому не повадно было даже задуматься о том, чтобы повторить их действия", заявил... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T17:15

2024-10-04T17:15

2024-10-04T17:51

россия

оон

северный поток

в мире

василий небензя

авария на "северных потоках"

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ООН, 4 окт – РИА Новости. Виновные в терактах на "Северных потоках" должны быть наказаны так, чтобы "никому не повадно было даже задуматься о том, чтобы повторить их действия", заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя."Если мы хотим, чтобы эти объекты не подвергались опасности, теракт в отношении "Северных потоков" должен быть расследован с особой тщательностью, а виновные в нем, будь то страны, преступные группировки или отдельные криминальные персонажи, должны быть наказаны", – сказал российский дипломат на заседании Совбеза ООН.

https://ria.ru/20241004/germanija-1976421054.html

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, оон, северный поток, в мире, василий небензя, авария на "северных потоках"