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В Белоруссии вынесли приговор ответственному за теракт против А-50 - РИА Новости, 04.10.2024
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16:50 04.10.2024
https://ria.ru/20241004/terakt-1976410740.html
В Белоруссии вынесли приговор ответственному за теракт против А-50
В Белоруссии вынесли приговор ответственному за теракт против А-50 - РИА Новости, 04.10.2024
В Белоруссии вынесли приговор ответственному за теракт против А-50
Исполнитель теракта против российского самолета А-50 на аэродроме "Мачулищи" под Минском в конце февраля 2023 года украинец Николай Швец приговорен судом в... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T16:50
2024-10-04T16:50
в мире
белоруссия
украина
александр лукашенко
генеральная прокуратура рф
служба безопасности украины
а-50
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МИНСК, 4 окт – РИА Новости. Исполнитель теракта против российского самолета А-50 на аэродроме "Мачулищи" под Минском в конце февраля 2023 года украинец Николай Швец приговорен судом в Белоруссии к 25 годам лишения свободы, сообщила в пятницу Генпрокуратура республики. "За совершение указанных преступлений исполнителю акта терроризма, гражданину Украины Швецу, назначено наказание в виде лишения свободы на срок 25 лет, иным соучастникам данного преступления – от 15 до 25 лет лишения свободы", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Еще одной группе фигурантов дела назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 2 лет 3 месяцев до 15 лет. Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке, уточняет ведомство. Всего в Минском городском суде проходило слушание по уголовному делу в отношении 12 лиц, в том числе причастных к теракту на территории военного аэродрома "Мачулищи". Им было инкриминировано совершение преступлений экстремистской и террористической направленности. По данным Генпрокуратуры республики, Швец и еще три человека признаны виновными в теракте и умышленном приведении в негодность средства воздушного транспорта, семь человек - в госизмене, три человека, включая Швеца, - в агентурной деятельности. Также Швец признан виновным в прохождении обучения и иной подготовки для участия в террористической деятельности, в незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств. Кроме того, судом признана доказанной виновность восьми обвиняемых в финансировании террористической и экстремистской деятельности, участии в экстремистском формировании, а также в активном участии в действиях, грубо нарушающих общественный порядок, в различных сочетаниях. В марте 2023 года президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о задержании "террориста украинских спецслужб" и более 20 его пособников, которые причастны к диверсии в отношении российского самолета А-50 на аэродроме "Мачулищи" под Минском в конце февраля того же года. По словам президента, диверсанта готовили представители СБУ, а белорусская оппозиция помогала задержанному скрываться в стране. Лукашенко заявил, что при диверсии использовались беспилотники, но самолет серьезно не был поврежден. КГБ Белоруссии сообщил, что подозреваемым оказался завербованный СБУ Швец, мужчина сотрудничал со следствием и давал признательные показания. В июле 2024 года Лукашенко сообщил об украинско-российском обмене, участниками которого в том числе были митрополит Ионафан и Швец. Президент Белоруссии заявил, что считает правильным такой обмен на украинского диверсанта, который мог бы быть осужден в Белоруссии "на 10-15 лет, сидел бы тут нашу картошку с салом ел".
https://ria.ru/20240301/terakt-1930408306.html
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в мире, белоруссия, украина, александр лукашенко, генеральная прокуратура рф, служба безопасности украины, а-50
В мире, Белоруссия, Украина, Александр Лукашенко, Генеральная прокуратура РФ, Служба безопасности Украины, А-50
В Белоруссии вынесли приговор ответственному за теракт против А-50

Украинца, ответственного за теракт против А-50, приговорили к 25 годам тюрьмы

© ATN_NEWS/TelegramКадр видео задержания пособника СБУ, пытавшегося совершить диверсию в отношении российского самолета ДРЛО А-50 на аэродроме под Минском
Кадр видео задержания пособника СБУ, пытавшегося совершить диверсию в отношении российского самолета ДРЛО А-50 на аэродроме под Минском - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© ATN_NEWS/Telegram
Кадр видео задержания пособника СБУ, пытавшегося совершить диверсию в отношении российского самолета ДРЛО А-50 на аэродроме под Минском
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МИНСК, 4 окт – РИА Новости. Исполнитель теракта против российского самолета А-50 на аэродроме "Мачулищи" под Минском в конце февраля 2023 года украинец Николай Швец приговорен судом в Белоруссии к 25 годам лишения свободы, сообщила в пятницу Генпрокуратура республики.
"За совершение указанных преступлений исполнителю акта терроризма, гражданину Украины Швецу, назначено наказание в виде лишения свободы на срок 25 лет, иным соучастникам данного преступления – от 15 до 25 лет лишения свободы", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
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Еще одной группе фигурантов дела назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 2 лет 3 месяцев до 15 лет. Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке, уточняет ведомство.
Всего в Минском городском суде проходило слушание по уголовному делу в отношении 12 лиц, в том числе причастных к теракту на территории военного аэродрома "Мачулищи". Им было инкриминировано совершение преступлений экстремистской и террористической направленности.
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По данным Генпрокуратуры республики, Швец и еще три человека признаны виновными в теракте и умышленном приведении в негодность средства воздушного транспорта, семь человек - в госизмене, три человека, включая Швеца, - в агентурной деятельности. Также Швец признан виновным в прохождении обучения и иной подготовки для участия в террористической деятельности, в незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств.
Кроме того, судом признана доказанной виновность восьми обвиняемых в финансировании террористической и экстремистской деятельности, участии в экстремистском формировании, а также в активном участии в действиях, грубо нарушающих общественный порядок, в различных сочетаниях.
В марте 2023 года президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о задержании "террориста украинских спецслужб" и более 20 его пособников, которые причастны к диверсии в отношении российского самолета А-50 на аэродроме "Мачулищи" под Минском в конце февраля того же года. По словам президента, диверсанта готовили представители СБУ, а белорусская оппозиция помогала задержанному скрываться в стране. Лукашенко заявил, что при диверсии использовались беспилотники, но самолет серьезно не был поврежден. КГБ Белоруссии сообщил, что подозреваемым оказался завербованный СБУ Швец, мужчина сотрудничал со следствием и давал признательные показания.
В июле 2024 года Лукашенко сообщил об украинско-российском обмене, участниками которого в том числе были митрополит Ионафан и Швец. Президент Белоруссии заявил, что считает правильным такой обмен на украинского диверсанта, который мог бы быть осужден в Белоруссии "на 10-15 лет, сидел бы тут нашу картошку с салом ел".
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