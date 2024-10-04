https://ria.ru/20241004/terakt-1976410740.html

В Белоруссии вынесли приговор ответственному за теракт против А-50

В Белоруссии вынесли приговор ответственному за теракт против А-50 - РИА Новости, 04.10.2024

В Белоруссии вынесли приговор ответственному за теракт против А-50

Исполнитель теракта против российского самолета А-50 на аэродроме "Мачулищи" под Минском в конце февраля 2023 года украинец Николай Швец приговорен судом в... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T16:50

2024-10-04T16:50

2024-10-04T16:50

в мире

белоруссия

украина

александр лукашенко

генеральная прокуратура рф

служба безопасности украины

а-50

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/07/1856476498_0:0:1349:759_1920x0_80_0_0_de5f1788db1dae7c5a473ac5fb47c899.jpg

МИНСК, 4 окт – РИА Новости. Исполнитель теракта против российского самолета А-50 на аэродроме "Мачулищи" под Минском в конце февраля 2023 года украинец Николай Швец приговорен судом в Белоруссии к 25 годам лишения свободы, сообщила в пятницу Генпрокуратура республики. "За совершение указанных преступлений исполнителю акта терроризма, гражданину Украины Швецу, назначено наказание в виде лишения свободы на срок 25 лет, иным соучастникам данного преступления – от 15 до 25 лет лишения свободы", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Еще одной группе фигурантов дела назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 2 лет 3 месяцев до 15 лет. Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке, уточняет ведомство. Всего в Минском городском суде проходило слушание по уголовному делу в отношении 12 лиц, в том числе причастных к теракту на территории военного аэродрома "Мачулищи". Им было инкриминировано совершение преступлений экстремистской и террористической направленности. По данным Генпрокуратуры республики, Швец и еще три человека признаны виновными в теракте и умышленном приведении в негодность средства воздушного транспорта, семь человек - в госизмене, три человека, включая Швеца, - в агентурной деятельности. Также Швец признан виновным в прохождении обучения и иной подготовки для участия в террористической деятельности, в незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств. Кроме того, судом признана доказанной виновность восьми обвиняемых в финансировании террористической и экстремистской деятельности, участии в экстремистском формировании, а также в активном участии в действиях, грубо нарушающих общественный порядок, в различных сочетаниях. В марте 2023 года президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о задержании "террориста украинских спецслужб" и более 20 его пособников, которые причастны к диверсии в отношении российского самолета А-50 на аэродроме "Мачулищи" под Минском в конце февраля того же года. По словам президента, диверсанта готовили представители СБУ, а белорусская оппозиция помогала задержанному скрываться в стране. Лукашенко заявил, что при диверсии использовались беспилотники, но самолет серьезно не был поврежден. КГБ Белоруссии сообщил, что подозреваемым оказался завербованный СБУ Швец, мужчина сотрудничал со следствием и давал признательные показания. В июле 2024 года Лукашенко сообщил об украинско-российском обмене, участниками которого в том числе были митрополит Ионафан и Швец. Президент Белоруссии заявил, что считает правильным такой обмен на украинского диверсанта, который мог бы быть осужден в Белоруссии "на 10-15 лет, сидел бы тут нашу картошку с салом ел".

https://ria.ru/20240301/terakt-1930408306.html

https://ria.ru/20230901/prigovor-1893595698.html

https://ria.ru/20240925/sud-1974594238.html

белоруссия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, белоруссия, украина, александр лукашенко, генеральная прокуратура рф, служба безопасности украины, а-50