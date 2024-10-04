Telegram назвал причину недавних сбоев
Telegram сообщил о беспрецедентных нагрузках из-за событий на Ближнем Востоке
Логотип мессенджера Telegram. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Telegram испытывает беспрецедентные нагрузки из-за событий на Ближнем Востоке, из-за чего некоторые пользователи могли столкнуться со сбоями, сообщается в официальном Telegram-канале мессенджера.
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"В связи с недавними событиями на Ближнем Востоке, в частности в Израиле, Ливане и Иране, Telegram испытывает беспрецедентные нагрузки. В последние несколько дней некоторые пользователи могли столкнуться с временными проблемами с подключением и трудностями с доступом к медиа", — говорится в публикации.
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Отмечается, что благодаря усилиям техников Telegram оставался доступным в большинстве стран и сейчас все проблемы полностью решены. Команда мессенджера также извинилась за доставленные неудобства.
В четверг ряд пользователей Telegram в России столкнулись со сбоем в работе мессенджера. Основной проблемой стала долгая загрузка сообщений. Число жалоб на сбои в работе Telegram на 15:00 мск достигло почти 30 тысяч. Однако после 15:00 мессенджер восстановил свою работу в России.
Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлы" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 346 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболла" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлой" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. Израильские военные заявляют, что были выпущены около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить.
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