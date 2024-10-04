Талибы благодарны России за поднятие темы исключения из списка террористов
Шахин: талибы благодарны России за обсуждение исключения из списка террористов
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VI заседание московского формата консультаций по Афганистану
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ИСЛАМАБАД, 4 окт - РИА Новости. Движение "Талибан"* выражает свою благодарность России за рассмотрение вопроса об исключении движения из списка террористов и подтвердило свои намерения укрепить отношения с Москвой, заявил РИА Новости глава политбюро движения в Катаре Сухейл Шахин.
Ранее спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов сообщил, что в Москве надеются, что в самое ближайшее время будет объявлено об исключении движения талибов (находятся под санкциями ООН за террористическую деятельность) из списков террористических организаций РФ. В свою очередь директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что Россия завершает проработку вопроса исключения движения "Талибан"*, из списка террористических организаций.
"С обеих сторон, то есть Афганистана и России, есть намерение укрепить отношения и начать сотрудничество в различных областях, но (присутствие движения - ред.) в списке террористических (организаций - ред.) является препятствием на пути отношений между двумя странами. Я считаю, что удаление ("Талибан"* - ред.) из этого списка является необходимостью, и я благодарен руководству правительства Российской Федерации за рассмотрение этого вопроса", - сказал Шахин.
У власти в Афганистане с конца лета 2021 года находится движение "Талибан"*. Россия официально не признавала сформировавшуюся в Кабуле власть. При этом, как заявил ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия собирается принять решение об исключении движения "Талибан"* из списка террористов. Президент России Владимир Путин, говоря о статусе движения, заявил, что это постоянно обсуждается.
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность