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Талибы благодарны России за поднятие темы исключения из списка террористов - РИА Новости, 04.10.2024
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15:40 04.10.2024 (обновлено: 15:41 04.10.2024)
https://ria.ru/20241004/taliby-1976394977.html
Талибы благодарны России за поднятие темы исключения из списка террористов
Талибы благодарны России за поднятие темы исключения из списка террористов - РИА Новости, 04.10.2024
Талибы благодарны России за поднятие темы исключения из списка террористов
Движение "Талибан"* выражает свою благодарность России за рассмотрение вопроса об исключении движения из списка террористов и подтвердило свои намерения... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T15:40
2024-10-04T15:41
в мире
россия
афганистан
москва
сухейль шахин
замир кабулов
александр бортников
талибан
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ИСЛАМАБАД, 4 окт - РИА Новости. Движение "Талибан"* выражает свою благодарность России за рассмотрение вопроса об исключении движения из списка террористов и подтвердило свои намерения укрепить отношения с Москвой, заявил РИА Новости глава политбюро движения в Катаре Сухейл Шахин. Ранее спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов сообщил, что в Москве надеются, что в самое ближайшее время будет объявлено об исключении движения талибов (находятся под санкциями ООН за террористическую деятельность) из списков террористических организаций РФ. В свою очередь директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что Россия завершает проработку вопроса исключения движения "Талибан"*, из списка террористических организаций. "С обеих сторон, то есть Афганистана и России, есть намерение укрепить отношения и начать сотрудничество в различных областях, но (присутствие движения - ред.) в списке террористических (организаций - ред.) является препятствием на пути отношений между двумя странами. Я считаю, что удаление ("Талибан"* - ред.) из этого списка является необходимостью, и я благодарен руководству правительства Российской Федерации за рассмотрение этого вопроса", - сказал Шахин. У власти в Афганистане с конца лета 2021 года находится движение "Талибан"*. Россия официально не признавала сформировавшуюся в Кабуле власть. При этом, как заявил ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия собирается принять решение об исключении движения "Талибан"* из списка террористов. Президент России Владимир Путин, говоря о статусе движения, заявил, что это постоянно обсуждается.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ria.ru/20240926/mid-1974738190.html
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в мире, россия, афганистан, москва, сухейль шахин, замир кабулов, александр бортников, талибан, оон, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
В мире, Россия, Афганистан, Москва, Сухейль Шахин, Замир Кабулов, Александр Бортников, Талибан, ООН, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Талибы благодарны России за поднятие темы исключения из списка террористов

Шахин: талибы благодарны России за обсуждение исключения из списка террористов

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкVI заседание московского формата консультаций по Афганистану
VI заседание московского формата консультаций по Афганистану - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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ИСЛАМАБАД, 4 окт - РИА Новости. Движение "Талибан"* выражает свою благодарность России за рассмотрение вопроса об исключении движения из списка террористов и подтвердило свои намерения укрепить отношения с Москвой, заявил РИА Новости глава политбюро движения в Катаре Сухейл Шахин.
Ранее спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов сообщил, что в Москве надеются, что в самое ближайшее время будет объявлено об исключении движения талибов (находятся под санкциями ООН за террористическую деятельность) из списков террористических организаций РФ. В свою очередь директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что Россия завершает проработку вопроса исключения движения "Талибан"*, из списка террористических организаций.
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"С обеих сторон, то есть Афганистана и России, есть намерение укрепить отношения и начать сотрудничество в различных областях, но (присутствие движения - ред.) в списке террористических (организаций - ред.) является препятствием на пути отношений между двумя странами. Я считаю, что удаление ("Талибан"* - ред.) из этого списка является необходимостью, и я благодарен руководству правительства Российской Федерации за рассмотрение этого вопроса", - сказал Шахин.
У власти в Афганистане с конца лета 2021 года находится движение "Талибан"*. Россия официально не признавала сформировавшуюся в Кабуле власть. При этом, как заявил ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия собирается принять решение об исключении движения "Талибан"* из списка террористов. Президент России Владимир Путин, говоря о статусе движения, заявил, что это постоянно обсуждается.
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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В миреРоссияАфганистанМоскваСухейль ШахинЗамир КабуловАлександр БортниковТалибанООНФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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