Террористический статус мешает отношениям с Москвой, заявили талибы
Глава офиса талибов: террористический статус мешает отношениям с Москвой
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкУчастники VI заседания московского формата консультаций по Афганистану
Участники VI заседания московского формата консультаций по Афганистану. Архивное фото
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ИСЛАМАБАД, 4 окт - РИА Новости. Москва и Кабул хотят развивать отношения, но террористический статус движения "Талибан"* мешает этому, заявил РИА Новости глава политбюро движения в Катаре Сухейл Шахин.
Ранее спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов сообщил, что в Москве надеются, что в самое ближайшее время будет объявлено об исключении движения талибов (находятся под санкциями ООН за террористическую деятельность) из списков террористических организаций РФ. В свою очередь директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что Россия завершает проработку вопроса исключения движения "Талибан", из списка террористических организаций.
"(Присутствие движения - ред.) в списке террористических (организаций - ред.) является препятствием на пути отношений между двумя странами. Я считаю, что удаление ("Талибан" - ред.) из этого списка является необходимостью,", - сказал Шахин.
У власти в Афганистане с конца лета 2021 года находится движение "Талибан". Россия официально не признавала сформировавшуюся в Кабуле власть. При этом, как заявил ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия собирается принять решение об исключении движения "Талибан" из списка террористов. Президент России Владимир Путин, говоря о статусе движения, заявил, что это постоянно обсуждается.
*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность