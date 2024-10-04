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Террористический статус мешает отношениям с Москвой, заявили талибы - РИА Новости, 04.10.2024
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15:34 04.10.2024 (обновлено: 16:02 04.10.2024)
https://ria.ru/20241004/taliby-1976394555.html
Террористический статус мешает отношениям с Москвой, заявили талибы
Террористический статус мешает отношениям с Москвой, заявили талибы - РИА Новости, 04.10.2024
Террористический статус мешает отношениям с Москвой, заявили талибы
Москва и Кабул хотят развивать отношения, но террористический статус движения "Талибан"* мешает этому, заявил РИА Новости глава политбюро движения в Катаре... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T15:34
2024-10-04T16:02
в мире
россия
москва
афганистан
сухейль шахин
замир кабулов
александр бортников
оон
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ИСЛАМАБАД, 4 окт - РИА Новости. Москва и Кабул хотят развивать отношения, но террористический статус движения "Талибан"* мешает этому, заявил РИА Новости глава политбюро движения в Катаре Сухейл Шахин.Ранее спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов сообщил, что в Москве надеются, что в самое ближайшее время будет объявлено об исключении движения талибов (находятся под санкциями ООН за террористическую деятельность) из списков террористических организаций РФ. В свою очередь директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что Россия завершает проработку вопроса исключения движения "Талибан", из списка террористических организаций."(Присутствие движения - ред.) в списке террористических (организаций - ред.) является препятствием на пути отношений между двумя странами. Я считаю, что удаление ("Талибан" - ред.) из этого списка является необходимостью,", - сказал Шахин.У власти в Афганистане с конца лета 2021 года находится движение "Талибан". Россия официально не признавала сформировавшуюся в Кабуле власть. При этом, как заявил ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия собирается принять решение об исключении движения "Талибан" из списка террористов. Президент России Владимир Путин, говоря о статусе движения, заявил, что это постоянно обсуждается.*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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афганистан
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в мире, россия, москва, афганистан, сухейль шахин, замир кабулов, александр бортников, оон, талибан, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), кабул (город)
В мире, Россия, Москва, Афганистан, Сухейль Шахин, Замир Кабулов, Александр Бортников, ООН, Талибан, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Кабул (город)
Террористический статус мешает отношениям с Москвой, заявили талибы

Глава офиса талибов: террористический статус мешает отношениям с Москвой

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкУчастники VI заседания московского формата консультаций по Афганистану
Участники VI заседания московского формата консультаций по Афганистану - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Участники VI заседания московского формата консультаций по Афганистану. Архивное фото
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ИСЛАМАБАД, 4 окт - РИА Новости. Москва и Кабул хотят развивать отношения, но террористический статус движения "Талибан"* мешает этому, заявил РИА Новости глава политбюро движения в Катаре Сухейл Шахин.
Ранее спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов сообщил, что в Москве надеются, что в самое ближайшее время будет объявлено об исключении движения талибов (находятся под санкциями ООН за террористическую деятельность) из списков террористических организаций РФ. В свою очередь директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что Россия завершает проработку вопроса исключения движения "Талибан", из списка террористических организаций.
"(Присутствие движения - ред.) в списке террористических (организаций - ред.) является препятствием на пути отношений между двумя странами. Я считаю, что удаление ("Талибан" - ред.) из этого списка является необходимостью,", - сказал Шахин.
У власти в Афганистане с конца лета 2021 года находится движение "Талибан". Россия официально не признавала сформировавшуюся в Кабуле власть. При этом, как заявил ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия собирается принять решение об исключении движения "Талибан" из списка террористов. Президент России Владимир Путин, говоря о статусе движения, заявил, что это постоянно обсуждается.
*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
Директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
Бортников оценил взаимодействие стран СНГ с талибами
Вчера, 11:05
 
В миреРоссияМоскваАфганистанСухейль ШахинЗамир КабуловАлександр БортниковООНТалибанФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Кабул (город)
 
 
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