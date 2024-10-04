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В Москве надеются, что талибов исключат из списка террористов - РИА Новости, 04.10.2024
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13:55 04.10.2024 (обновлено: 13:58 04.10.2024)
https://ria.ru/20241004/taliby-1976368496.html
В Москве надеются, что талибов исключат из списка террористов
В Москве надеются, что талибов исключат из списка террористов - РИА Новости, 04.10.2024
В Москве надеются, что талибов исключат из списка террористов
В Москве надеются, что в самое ближайшее время будет объявлено об исключении движения талибов (находятся под санкциями ООН за террористическую деятельность) из... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T13:55
2024-10-04T13:58
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. В Москве надеются, что в самое ближайшее время будет объявлено об исключении движения талибов (находятся под санкциями ООН за террористическую деятельность) из списков террористических организаций РФ, сообщил спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов."Дело не в желании. Принципиальное решение по этому вопросу принято. Этот процесс необходимо делать в рамках российского правого поля..., чтобы процесс был решен в установленном законом порядке. Я надеюсь, что в самое ближайшее время будет объявлено о принятом окончательно решении", - сказал Кабулов по итогам встречи "московского формата" по Афганистану.По словам Кабулова, исключение талибов из списка террористических организаций требует скрупулезной работы юристов, парламента и других ведомств.У власти в Афганистане с конца лета 2021 года находится движение "Талибан"*. Россия официально не признавала сформировавшуюся в Кабуле власть. При этом, как заявил ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия собирается принять решение об исключении движения "Талибан" из списка террористов. Президент России Владимир Путин, говоря о статусе движения, заявил, что это постоянно обсуждается.*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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в мире, россия, афганистан, москва, замир кабулов, оон, сергей лавров, владимир путин, талибан
В мире, Россия, Афганистан, Москва, Замир Кабулов, ООН, Сергей Лавров, Владимир Путин, Талибан
В Москве надеются, что талибов исключат из списка террористов

Кабулов: в Москве надеются, что талибов исключат из списка террористов

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкУчастники VI заседания московского формата консультаций по Афганистану
Участники VI заседания московского формата консультаций по Афганистану - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Участники VI заседания московского формата консультаций по Афганистану. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. В Москве надеются, что в самое ближайшее время будет объявлено об исключении движения талибов (находятся под санкциями ООН за террористическую деятельность) из списков террористических организаций РФ, сообщил спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов.
"Дело не в желании. Принципиальное решение по этому вопросу принято. Этот процесс необходимо делать в рамках российского правого поля..., чтобы процесс был решен в установленном законом порядке. Я надеюсь, что в самое ближайшее время будет объявлено о принятом окончательно решении", - сказал Кабулов по итогам встречи "московского формата" по Афганистану.
По словам Кабулова, исключение талибов из списка террористических организаций требует скрупулезной работы юристов, парламента и других ведомств.
У власти в Афганистане с конца лета 2021 года находится движение "Талибан"*. Россия официально не признавала сформировавшуюся в Кабуле власть. При этом, как заявил ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия собирается принять решение об исключении движения "Талибан" из списка террористов. Президент России Владимир Путин, говоря о статусе движения, заявил, что это постоянно обсуждается.
*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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В миреРоссияАфганистанМоскваЗамир КабуловООНСергей ЛавровВладимир ПутинТалибан
 
 
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