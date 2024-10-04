https://ria.ru/20241004/taliby-1976368496.html

В Москве надеются, что талибов исключат из списка террористов

В Москве надеются, что талибов исключат из списка террористов - РИА Новости, 04.10.2024

В Москве надеются, что талибов исключат из списка террористов

В Москве надеются, что в самое ближайшее время будет объявлено об исключении движения талибов (находятся под санкциями ООН за террористическую деятельность) из... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T13:55

2024-10-04T13:55

2024-10-04T13:58

в мире

россия

афганистан

москва

замир кабулов

оон

сергей лавров

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/04/1976319961_0:294:3120:2048_1920x0_80_0_0_be6eaef059e300eead40a1d01a17753d.jpg

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. В Москве надеются, что в самое ближайшее время будет объявлено об исключении движения талибов (находятся под санкциями ООН за террористическую деятельность) из списков террористических организаций РФ, сообщил спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов."Дело не в желании. Принципиальное решение по этому вопросу принято. Этот процесс необходимо делать в рамках российского правого поля..., чтобы процесс был решен в установленном законом порядке. Я надеюсь, что в самое ближайшее время будет объявлено о принятом окончательно решении", - сказал Кабулов по итогам встречи "московского формата" по Афганистану.По словам Кабулова, исключение талибов из списка террористических организаций требует скрупулезной работы юристов, парламента и других ведомств.У власти в Афганистане с конца лета 2021 года находится движение "Талибан"*. Россия официально не признавала сформировавшуюся в Кабуле власть. При этом, как заявил ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия собирается принять решение об исключении движения "Талибан" из списка террористов. Президент России Владимир Путин, говоря о статусе движения, заявил, что это постоянно обсуждается.*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20241004/bortnikov-1976320959.html

россия

афганистан

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, афганистан, москва, замир кабулов, оон, сергей лавров, владимир путин, талибан