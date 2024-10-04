https://ria.ru/20241004/taliby-1976306333.html

Бортников рассказал о подготовке к исключению талибов из списка террористов

Бортников рассказал о подготовке к исключению талибов из списка террористов - РИА Новости, 04.10.2024

Бортников рассказал о подготовке к исключению талибов из списка террористов

Россия завершает проработку вопроса исключения движения "Талибан"*, из списка террористических организаций, заявил директор ФСБ России, председатель Совета... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T09:57

2024-10-04T09:57

2024-10-04T10:08

россия

астана

александр бортников

талибан

оон

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0a/1951895683_3:0:1271:713_1920x0_80_0_0_bba15b68b1e60a29fb60f3558c7c9375.jpg

АСТАНА, 4 окт - РИА Новости. Россия завершает проработку вопроса исключения движения "Талибан"*, из списка террористических организаций, заявил директор ФСБ России, председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств - участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников. "В России завершается проработка вопроса об исключении движения "Талибан"* из списка террористических организаций", - сказал Бортников в Астане на 55-м заседании СОРБ. "Видим готовность талибов к борьбе с наиболее опасным крылом ИГИЛ** – "Вилаят Хорасан"** , ресурсную поддержку которому по-прежнему оказывает Запад, использующий возможности террористической группировки в подрывных акциях под ложным флагом на нашей территории", - добавил Бортников.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность** Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20240926/mid-1974738190.html

https://ria.ru/20240906/taliban-1971111674.html

россия

астана

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, астана, александр бортников, талибан, оон, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)