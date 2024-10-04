https://ria.ru/20241004/taliby-1976306333.html
Бортников рассказал о подготовке к исключению талибов из списка террористов
Бортников рассказал о подготовке к исключению талибов из списка террористов - РИА Новости, 04.10.2024
Бортников рассказал о подготовке к исключению талибов из списка террористов
Россия завершает проработку вопроса исключения движения "Талибан"*, из списка террористических организаций, заявил директор ФСБ России, председатель Совета... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T09:57
2024-10-04T09:57
2024-10-04T10:08
россия
астана
александр бортников
талибан
оон
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0a/1951895683_3:0:1271:713_1920x0_80_0_0_bba15b68b1e60a29fb60f3558c7c9375.jpg
АСТАНА, 4 окт - РИА Новости. Россия завершает проработку вопроса исключения движения "Талибан"*, из списка террористических организаций, заявил директор ФСБ России, председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств - участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников. "В России завершается проработка вопроса об исключении движения "Талибан"* из списка террористических организаций", - сказал Бортников в Астане на 55-м заседании СОРБ. "Видим готовность талибов к борьбе с наиболее опасным крылом ИГИЛ** – "Вилаят Хорасан"** , ресурсную поддержку которому по-прежнему оказывает Запад, использующий возможности террористической группировки в подрывных акциях под ложным флагом на нашей территории", - добавил Бортников.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность** Террористическая организация, запрещена в России
https://ria.ru/20240926/mid-1974738190.html
https://ria.ru/20240906/taliban-1971111674.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, астана, александр бортников, талибан, оон, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, Астана, Александр Бортников, Талибан, ООН, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Бортников рассказал о подготовке к исключению талибов из списка террористов
Россия завершает проработку вопроса исключения талибов из списка террористов
АСТАНА, 4 окт - РИА Новости. Россия завершает проработку вопроса исключения движения "Талибан"*, из списка террористических организаций, заявил директор ФСБ России, председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств - участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников.
"В России завершается проработка вопроса об исключении движения "Талибан
"* из списка террористических организаций", - сказал Бортников в Астане
на 55-м заседании СОРБ.
"Видим готовность талибов к борьбе с наиболее опасным крылом ИГИЛ** – "Вилаят Хорасан"** , ресурсную поддержку которому по-прежнему оказывает Запад, использующий возможности террористической группировки в подрывных акциях под ложным флагом на нашей территории", - добавил Бортников.
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
** Террористическая организация, запрещена в России