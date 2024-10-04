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Бойцы "Днепра" нанесли огневое поражение ВСУ - РИА Новости, 04.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:16 04.10.2024
https://ria.ru/20241004/svo-1976359103.html
Бойцы "Днепра" нанесли огневое поражение ВСУ
Бойцы "Днепра" нанесли огневое поражение ВСУ - РИА Новости, 04.10.2024
Бойцы "Днепра" нанесли огневое поражение ВСУ
Российские подразделения группировки "Днепр" в течение недели наносили огневое поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 510 военных, два... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T13:16
2024-10-04T13:16
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" в течение недели наносили огневое поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 510 военных, два танка, три орудия полевой артиллерии, пять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы и 10 полевых складов с боеприпасами, сообщило в пятницу Минобороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям пехотной бригады ВСУ, бригад морской пехоты и береговой обороны, трех соединений теробороны и бригады нацгвардии. Потери противника составили до 510 военнослужащих, два танка, 42 автомобиля, три орудия полевой артиллерии, пять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы и 10 полевых складов с боеприпасами", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Бойцы "Днепра" нанесли огневое поражение ВСУ

ВС РФ нанесли огневое поражение ВСУ в зоне ответственности "Днепра"

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЗона СВО
Зона СВО - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" в течение недели наносили огневое поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 510 военных, два танка, три орудия полевой артиллерии, пять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы и 10 полевых складов с боеприпасами, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям пехотной бригады ВСУ, бригад морской пехоты и береговой обороны, трех соединений теробороны и бригады нацгвардии. Потери противника составили до 510 военнослужащих, два танка, 42 автомобиля, три орудия полевой артиллерии, пять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы и 10 полевых складов с боеприпасами", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Зона СВО - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
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